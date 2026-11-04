La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) adecuó el cronograma de acreditaciones de noviembre de 2026 para jubilados y pensionados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA). La alteración en el calendario habitual responde a las jornadas no laborables vinculadas a la histórica visita papal a la Argentina, lo que obligó a comprimir las fechas del primer tramo de pagos y agrupar terminaciones de documento en las sucursales bancarias.
Por la visita del Papa, ANSES cambió el calendario de pago a jubilados en noviembre
A raíz de las modificaciones en el esquema de feriados y actividades oficiales por la visita del Sumo Pontífice al país, la ANSES reconfiguró las fechas de cobro para el anteúltimo mes del año
En paralelo a estas modificaciones operativas, el organismo previsional ratificó la suba del 1,93% mensual derivada del IPC de septiembre informado por el INDEC, junto a la continuidad del bono de contención económica de $70.000 para las categorías de menores recursos.
Nuevo calendario de pagos de noviembre: fechas modificadas por DNI
A raíz del reajuste en los días hábiles bancarios, los pagos del primer tramo comenzarán a partir del miércoles 11 de noviembre y contarán con jornadas unificadas para varias terminaciones:
Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo
- DNI finalizado en 0: miércoles 11 de noviembre
- DNI finalizado en 1: jueves 12 de noviembre
- DNI finalizados en 2, 3 y 4: viernes 13 de noviembre (cobro unificado)
- DNI finalizado en 5: lunes 16 de noviembre
- DNI finalizado en 6: martes 17 de noviembre
- DNI finalizado en 7: miércoles 18 de noviembre
- DNI finalizado en 8: jueves 19 de noviembre
- DNI finalizado en 9: viernes 20 de noviembre
Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo
El segundo bloque de pagos para jubilados mantiene su distribución habitual durante la última semana del mes:
- DNI finalizados en 0 y 1: martes 24 de noviembre
- DNI finalizados en 2 y 3: miércoles 25 de noviembre
- DNI finalizados en 4 y 5: jueves 26 de noviembre
- DNI finalizados en 6 y 7: viernes 27 de noviembre
- DNI finalizados en 8 y 9: lunes 30 de noviembre
Cuánto cobran los jubilados en noviembre: haberes con aumento y bono
Con la movilidad por inflación formalizada en las Resoluciones 303 y 304/2026, los ingresos brutos y netos quedan establecidos en las siguientes sumas:
- Jubilación mínima garantizada: haber mensual básico de $444.158,46. Al añadirse el bono completo de $70.000,00, el piso salarial garantizado de bolsillo trepa a $514.158,46.
- Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): básico fijado en $355.326,77, que con el refuerzo previsional de $70.000 alcanza un total de $425.326,77.
- Jubilación máxima: queda delimitada en $2.988.765,82 mensuales (sin derecho al subsidio extraordinario).
- Prestación Básica Universal (PBU): se ubica en $203.182,22.
- Bases imponibles para el cálculo de aportes: la base imponible mínima queda en $149.592,45, mientras que el tope máximo imponible asciende a $4.861.685,38.
En pocas palabras
- ANSES modificó el calendario de pagos de noviembre para jubilados y pensionados debido a la visita del Papa.
- Los haberes de noviembre incluyen un aumento del 1,93% y un bono de $70.000 para las menores jubilaciones.
- El haber mínimo garantizado de bolsillo, con el bono incluido, asciende a $514.158,46.