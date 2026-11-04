Por la visita del Papa, ANSES cambió el calendario de pago a jubilados en noviembre

En paralelo a estas modificaciones operativas, el organismo previsional ratificó la suba del 1,93% mensual derivada del IPC de septiembre informado por el INDEC, junto a la continuidad del bono de contención económica de $70.000 para las categorías de menores recursos.

Nuevo calendario de pagos de noviembre: fechas modificadas por DNI

A raíz del reajuste en los días hábiles bancarios, los pagos del primer tramo comenzarán a partir del miércoles 11 de noviembre y contarán con jornadas unificadas para varias terminaciones: