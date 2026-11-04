ANSES paga un extra de $60.000 en noviembre: quiénes están autorizados a cobrarlos

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) acreditará durante las liquidaciones de noviembre de 2026 una suma complementaria de $60.203 dirigida a apuntalar la nutrición en la primera infancia. La asistencia corresponde al Complemento Leche del Plan 1000 Días, un programa impulsado a través del Ministerio de Capital Humano para garantizar el acceso a alimentos y leche en las etapas clave de desarrollo.
El plus se transfiere directamente junto al haber mensual de la asignación y no requiere ningún trámite de inscripción. Además, resulta compatible y acumulativo con los montos de la Prestación Alimentar, conformando un paquete de ingresos superior para los hogares con hijos pequeños.
Quiénes acceden al adicional de $60.203 y cómo se liquida
El beneficio de ANSES contempla pautas específicas de inclusión y acreditación:
- Población alcanzada: titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y de la Asignación por Embarazo (AUE) que tengan a su cargo niñas o niños de hasta 3 años inclusive.
- Cobro automático: la asignación del fondo se gestiona mediante el cruce de datos de la base de ANSES, sin necesidad de completar formularios ni solicitar turnos.
- Liquidación al 100%: a diferencia del haber mensual de la AUH, el Complemento Leche se abona íntegro en mano y no está alcanzado por retenciones previas.
Escala de la AUH en noviembre: montos directos y retenciones
Con el incremento del 1,93% fijado para el anteúltimo mes del año, las asignaciones para protección social quedan desglosadas de la siguiente manera:
- AUH General (monto total bruto): asciende a $159.611,00 por menor.
- Cobro mensual directo (80%): las familias perciben $127.688,80 netos en su cuenta bancaria.
- Retención acumulada (20%): quedan resguardados $31.922,20 mensuales, monto que se cobra al año siguiente contra la acreditación sanitaria y escolar.
- AUH con discapacidad (monto total bruto): se ubica en $519.704,00.
- Cobro directo por discapacidad (80%): la acreditación mensual en mano alcanza los $415.763,20 (con una retención de $103.940,80).
- AUH más Complemento Leche: un titular con un hijo menor de 3 años recibe en mano $187.891,80 ($127.688,80 de la asignación directa más los $60.203 del extra nutricional).
Cuánto se cobra en total sumando la Tarjeta Alimentar
El esquema de asistencia alimentaria complementaria mantiene vigentes los siguientes valores para noviembre:
- Familias con un hijo: perciben $72.250,00.
- Familias con dos hijos: cobran $113.299,00.
- Familias con tres o más hijos: reciben $149.425,00.
- Simulación de cobro para un hogar con un menor de hasta 3 años: al unificarse los tres beneficios, perciben un total de $260.141,80 de bolsillo ($127.688,80 por el 80% de la AUH, $60.203 del Complemento Leche y $72.250 de la Tarjeta Alimentar).
Cómo cobrar el 100% de la AUH sin presentar la Libreta
La ANSES implementó un circuito de interoperabilidad estatal que permite eludir la carga física de la libreta en determinados casos:
- Control cruzado para menores de 5 años: rige un sistema de validación digital para certificar esquemas de vacunación y controles pediátricos sin intervención presencial del titular.
- Inscripción en el Programa Sumar: es condición indispensable que el niño o niña esté registrado activamente en el sistema de salud pública y en la base del Programa Sumar para validar los chequeos médicos.
- Requisito para mayores de 5 años: para los menores en edad escolar obligatoria, se mantiene la exigencia habitual de presentar la Libreta AUH completa (con firma de autoridades escolares y médicas) para destrabar el 20% acumulado.
En pocas palabras
- Complemento Leche: ANSES paga $60.203 extra en noviembre para nutrición infantil.
- Beneficiarios AUH y AUE: Incluye titulares con niños de hasta 3 años, con cobro automático.
- Monto total simulado: Un hogar con un menor de hasta 3 años podría recibir $260.141,80 sumando Tarjeta Alimentar.