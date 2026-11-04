ANSES paga un extra de $60.000 en noviembre: quiénes están autorizados a cobrarlos

El plus se transfiere directamente junto al haber mensual de la asignación y no requiere ningún trámite de inscripción. Además, resulta compatible y acumulativo con los montos de la Prestación Alimentar, conformando un paquete de ingresos superior para los hogares con hijos pequeños.

Quiénes acceden al adicional de $60.203 y cómo se liquida

El beneficio de ANSES contempla pautas específicas de inclusión y acreditación: