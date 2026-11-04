Hace 28 años construyeron una ruta en Argentina y hoy obstaculiza la migración de peces hacia otro país

Cuando aumenta el caudal en la temporada de lluvias, los sábalos intentan avanzar río arriba, pero se encuentran con vertederos de cemento, pendientes pronunciadas y corrientes de agua turbulentas. Estas condiciones dificultan que puedan superar las estructuras: algunos peces chocan contra ellas, resultan heridos y otros no consiguen continuar su recorrido.

Una carretera interrumpe el camino migratorio de peces entre Argentina, Paraguay y Bolivia

La bióloga Ludmila Pizarro visitó la zona en julio de 2026 y observó que las compuertas y el terraplén siguen representando obstáculos para la migración. Según el Centro de Estudios Regionales de Tarija (CERDET), el sábalo puede recorrer hasta 600 kilómetros durante aproximadamente cuatro meses, desde Paraguay y el norte de Argentina hasta el Chaco boliviano.

El impacto también preocupa en Bolivia, donde el sábalo tiene un importante valor alimentario, comercial y cultural. Comunidades indígenas como la Weenhayek dependen de esta especie para su subsistencia y actividad pesquera. Los pescadores de la región advierten que, además de una menor llegada de ejemplares, han observado peces de menor tamaño en los últimos años.

No obstante, todavía se necesitan estudios para determinar cuánto de este problema está relacionado con la infraestructura y cuánto responde a otros factores, como la sobrepesca. La ruta también tuvo modificaciones posteriores. En 2022 se construyó un tramo paralelo de aproximadamente 900 metros sobre pilotes, pero las compuertas que regulan el agua permanecieron en funcionamiento.

Ante esta situación, especialistas plantean la necesidad de una mesa técnica entre Argentina, Bolivia y Paraguay que permita estudiar soluciones para recuperar la conectividad del río y facilitar el desplazamiento de los peces.