Encontraron una valija sospechosa en la ruta y creyeron que era un cadáver, pero lo que encontraron los desconcertó

Un gran despliegue policial tuvo lugar al costado de la ruta después de que dos personas que circulaban por ella se toparon con lo que parecía un presunto homicidio, que al final tuvo un desenlace demasiado insólito en aquella zona rural. ¿Qué descubrieron?
Encontraron una valija sospechosa en la ruta y creyeron que era un cadáver
El hecho se registró a la vera de una ruta rural de Australia cuando dos conductores que transitaban en su vehículo por el lugar vieron una valija abandonada y bajaron del auto para ver qué era. Convencidos de haber encontrado el cadáver de lo que parecía una mujer, los hombres llamaron a la policía.
Por la gravedad del hecho iniciaron una investigación por homicidio con un amplio operativo de emergencia. El personal policial acordonó el perímetro de la calzada para preservar la zona e intervenir con peritos de criminalística y agentes de la brigada especializada de detectives bajo la hipótesis formal de un crimen. Pero tras investigar, todo cambió cuando vieron de qué se trataba realmente.
Se quedaron sin palabras al darse cuenta de qué se trataba
Al comenzar con las tareas periciales sobre el bulto sospechoso, las autoridades quedaron desconcertadas al corroborar que no se trataba de un cuerpo humano, sino de una muñeca sexual hiperrealista.
El examen técnico determinó que la figura contenía indumentaria, cabello sintético y una perforación en la nariz. Además, la superficie del objeto exhibía marcas semejantes a raspones, abrasiones y moretones, características determinantes que motivaron la alarma de los automovilistas.
Las evaluaciones periciales y de medicina legal descartaron la presencia de material biológico, lo que derivó en el cese inmediato del procedimiento y el cierre del expediente por ausencia de delito o víctima. Sin embargo, pese a la confusión, se agradeció a los dos conductores por dar aviso a las patrullas de forma inmediata para verificar todo.