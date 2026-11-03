Encontraron una valija sospechosa en la ruta y creyeron que era un cadáver, pero lo que encontraron los desconcertó

Encontraron una valija sospechosa en la ruta y creyeron que era un cadáver

El hecho se registró a la vera de una ruta rural de Australia cuando dos conductores que transitaban en su vehículo por el lugar vieron una valija abandonada y bajaron del auto para ver qué era. Convencidos de haber encontrado el cadáver de lo que parecía una mujer, los hombres llamaron a la policía.

Hallaron una valija sospechosa en una ruta de Australia y creyeron que se trataba de un cadáver.

Por la gravedad del hecho iniciaron una investigación por homicidio con un amplio operativo de emergencia. El personal policial acordonó el perímetro de la calzada para preservar la zona e intervenir con peritos de criminalística y agentes de la brigada especializada de detectives bajo la hipótesis formal de un crimen. Pero tras investigar, todo cambió cuando vieron de qué se trataba realmente.