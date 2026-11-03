En una parte aislada de América del Sur, una pareja decidió transformar un antiguo terreno ganadero en un alojamiento turístico rodeado de naturaleza. María José y John impulsan Wekain Lodge, una construcción ubicada en la parroquia de Sinaí, en la provincia de Morona Santiago, a unos 40 minutos de la ciudad de Macas.
Convirtieron un campo abandonado de América del Sur en un refugio amazónico con troncos caídos
El emprendimiento en América del Sur busca recuperar sectores del terreno destinados a la ganadería, plantando especies nativas para devolverle la vegetación y preservar el bosque primario.
Una de las particularidades del proyecto está en los materiales utilizados para la construcción de sus cabañas. La madera no proviene de árboles talados para la obra, sino de troncos de ejemplares que habían caído naturalmente años atrás y que la pareja fue recolectando para reutilizarlos. La intención era evitar la tala de árboles dentro de la propiedad y aprovechar los recursos disponibles.
La pareja de América del Sur que construye con árboles caídos
Una de las construcciones más llamativas es la cabaña Pantera, diseñada por John y ubicada sobre el río. Su fachada oscura fue pensada para integrarse visualmente con el entorno durante la noche y permitir que los visitantes escuchen el sonido del agua desde el alojamiento.
El emprendimiento en América del Sur también resolvió su abastecimiento eléctrico sin conectarse a la red convencional. Llevar el tendido eléctrico hasta el terreno habría costado alrededor de 20.000 dólares. Por ese motivo, instalaron paneles solares para cubrir las necesidades de iluminación. También incorporaron conexión a internet satelital.
Un campo ganadero abandonado, 1,5 hectáreas de bosque y cabañas hechas con madera caída
Pero este proyecto de América del Sur no se limita a ofrecer alojamiento en medio de la selva. Los propietarios buscan recuperar sectores del terreno que anteriormente estaban cubiertos de pasto y destinados a la ganadería. Para ello, comenzaron a plantar especies como pachaco y distintas variedades de guayacán, con el objetivo de devolver progresivamente la vegetación a esas superficies.
La propiedad conserva aproximadamente una hectárea y media de bosque primario y limita con una reserva natural. El lugar también cuenta con una piscina natural acondicionada mediante piedras del propio cauce. El Gobierno Municipal del cantón Morona incluye a Wekain Ecotour en su registro oficial de establecimientos turísticos y confirma que sus instalaciones disponen de energía solar y piscina natural.
En pocas palabras
- Refugio ecológico: Pareja construyó alojamiento con troncos caídos y energía solar en la Amazonía.
- Construcción sostenible: Se reutilizan maderas de árboles caídos y se planta especies nativas para recuperar el bosque.
- Aislamiento energético: El lodge evita la conexión a la red eléctrica convencional mediante paneles solares e internet satelital.