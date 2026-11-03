Convirtieron un campo abandonado de América del Sur en un refugio amazónico con troncos caídos

El emprendimiento en América del Sur también resolvió su abastecimiento eléctrico sin conectarse a la red convencional. Llevar el tendido eléctrico hasta el terreno habría costado alrededor de 20.000 dólares. Por ese motivo, instalaron paneles solares para cubrir las necesidades de iluminación. También incorporaron conexión a internet satelital.

Un campo ganadero abandonado, 1,5 hectáreas de bosque y cabañas hechas con madera caída

Pero este proyecto de América del Sur no se limita a ofrecer alojamiento en medio de la selva. Los propietarios buscan recuperar sectores del terreno que anteriormente estaban cubiertos de pasto y destinados a la ganadería. Para ello, comenzaron a plantar especies como pachaco y distintas variedades de guayacán, con el objetivo de devolver progresivamente la vegetación a esas superficies.

La propiedad conserva aproximadamente una hectárea y media de bosque primario y limita con una reserva natural. El lugar también cuenta con una piscina natural acondicionada mediante piedras del propio cauce. El Gobierno Municipal del cantón Morona incluye a Wekain Ecotour en su registro oficial de establecimientos turísticos y confirma que sus instalaciones disponen de energía solar y piscina natural.