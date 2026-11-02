Los dos países de América del Sur que inundaron territorio para construir una represa y cambiaron una frontera

El llenado del embalse transformó radicalmente América del Sur. A la cota definitiva prevista de 83 metros sobre el nivel del mar, la superficie del lago alcanza aproximadamente 1.600 kilómetros cuadrados. Según los cálculos de la Entidad Binacional Yacyretá, unos 807 kilómetros cuadrados corresponden a territorio paraguayo y 200 a territorio argentino.

La construcción de una represa en América del Sur provocó una paradoja territorial: una isla argentina quedó rodeada por aguas de Paraguay

Sin embargo, el cambio más curioso ocurrió alrededor de Apipé Grande, una isla argentina de aproximadamente 42 kilómetros de extensión.

Durante las obras, en 1981, se estableció un nuevo canal de navegación por el sur de la isla, en lugar del recorrido que históricamente pasaba por el norte. Como el límite internacional estaba asociado al canal principal del Paraná, esta modificación dejó a Apipé Grande y a otras islas menores completamente rodeadas por aguas paraguayas. El territorio siguió siendo argentino, pero la jurisdicción sobre las aguas que lo rodean pasó a Paraguay.

La consecuencia se trasladó a la vida cotidiana de sus habitantes. Los pobladores de Apipé comenzaron a depender de permisos y controles paraguayos para determinadas actividades de navegación y pesca. La situación provocó reclamos de autoridades de Corrientes y controversias sobre la interpretación de los tratados fronterizos.

El conflicto volvió a cobrar visibilidad en mayo de 2026, cuando se denunciaron nuevos incidentes entre pescadores argentinos y autoridades paraguayas. Los habitantes reclamaron recuperar derechos sobre las aguas que rodean la isla y plantearon revisar los acuerdos vinculados a la modificación del cauce.