La construcción de una represa sobre el río Paraná modificó el paisaje, cubrió cientos de kilómetros cuadrados y alteró la relación territorial entre Argentina y Paraguay. El proyecto se llamó Yacyretá y, aunque nació como una iniciativa energética entre dos países de América del Sur, terminó generando una situación geográfica inesperada.
Los dos países de América del Sur que inundaron territorio para construir una represa y cambiaron una frontera
La construcción de la represa Yacyretá sobre el río Paraná modificó la frontera fluvial entre Argentina y Paraguay, generando una paradoja territorial única.
Se trata de una isla argentina que quedó rodeada por aguas bajo jurisdicción paraguaya. La historia comenzó mucho antes de las obras. El Tratado de Límites firmado entre ambos países el 3 de febrero de 1876 estableció que la frontera sobre el Paraná seguiría la mitad del canal principal del río. También reconoció la soberanía argentina sobre la isla Apipé y la paraguaya sobre Yacyretá.
Una represa cambió la frontera de dos países de América del Sur: la isla argentina que quedó rodeada por aguas paraguayas
En 1973, los gobiernos de Argentina y Paraguay firmaron el Tratado de Yacyretá para aprovechar conjuntamente el potencial hidroeléctrico del Paraná. La central se proyectó en las proximidades de las islas Yacyretá y Apipé, entre la provincia argentina de Corrientes y el departamento paraguayo de Itapúa. Las obras implicaron construir una enorme infraestructura de contención, turbinas, vertederos y un embalse compartido.
El llenado del embalse transformó radicalmente América del Sur. A la cota definitiva prevista de 83 metros sobre el nivel del mar, la superficie del lago alcanza aproximadamente 1.600 kilómetros cuadrados. Según los cálculos de la Entidad Binacional Yacyretá, unos 807 kilómetros cuadrados corresponden a territorio paraguayo y 200 a territorio argentino.
La construcción de una represa en América del Sur provocó una paradoja territorial: una isla argentina quedó rodeada por aguas de Paraguay
Sin embargo, el cambio más curioso ocurrió alrededor de Apipé Grande, una isla argentina de aproximadamente 42 kilómetros de extensión.
Durante las obras, en 1981, se estableció un nuevo canal de navegación por el sur de la isla, en lugar del recorrido que históricamente pasaba por el norte. Como el límite internacional estaba asociado al canal principal del Paraná, esta modificación dejó a Apipé Grande y a otras islas menores completamente rodeadas por aguas paraguayas. El territorio siguió siendo argentino, pero la jurisdicción sobre las aguas que lo rodean pasó a Paraguay.
La consecuencia se trasladó a la vida cotidiana de sus habitantes. Los pobladores de Apipé comenzaron a depender de permisos y controles paraguayos para determinadas actividades de navegación y pesca. La situación provocó reclamos de autoridades de Corrientes y controversias sobre la interpretación de los tratados fronterizos.
El conflicto volvió a cobrar visibilidad en mayo de 2026, cuando se denunciaron nuevos incidentes entre pescadores argentinos y autoridades paraguayas. Los habitantes reclamaron recuperar derechos sobre las aguas que rodean la isla y plantearon revisar los acuerdos vinculados a la modificación del cauce.
En pocas palabras
- Represa Yacyretá: Inundó territorio y modificó la frontera entre Argentina y Paraguay.
- Isla Apipé Grande: Quedó rodeada por aguas paraguayas tras la construcción de la represa y un nuevo canal.
- Conflictos recientes: Habitantes reclaman derechos sobre aguas paraguayas, generando incidentes con pescadores.