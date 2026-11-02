Ya rigen los nuevos montos de ANSES: cuánto cobran jubilados, AUH y SUAF en noviembre de 2026

Noviembre de 2026 ya está en marcha y con él comenzaron a regir los nuevos valores de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES). A través de la formalización técnica en el Boletín Oficial, quedó operativo el reajuste del 1,93% mensual sobre las jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares, fijado a partir de la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de septiembre.
La normativa de ANSES ratificó además la acreditación del bono extraordinario de $70.000 para el escalón previsional más bajo y actualizó los topes de ingresos que determinan el cobro del salario familiar en todo el país.
Jubilaciones y pensiones: la escala confirmada para este mes
Con la movilidad ya incorporada en las liquidaciones, los haberes del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) se cobran bajo los siguientes parámetros:
- Jubilación mínima: haber básico de $444.158,46. Al sumarse el bono completo de $70.000,00, el piso salarial garantizado de bolsillo alcanza los $514.158,46.
- Cobro proporcional del bono: quienes perciben un haber básico superior a $444.158,46 pero que no alcanza los $514.158,46, reciben la diferencia en pesos exacta hasta completar esa cifra tope.
- Jubilación máxima: se ubica en $2.988.765,82 mensuales (sin cobro de bono).
- Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): básico fijado en $355.326,77, que con el refuerzo estatal de $70.000 trepa a un total de $425.326,77.
- Prestación Básica Universal (PBU): quedó establecida en $203.182,22.
- Bases imponibles para aportantes: el piso salarial para aportes previsionales se fijó en $149.592,45, mientras que el tope máximo imponible asciende a $4.861.685,38.
Asignación Universal por Hijo (AUH) y por Embarazo
Para los titulares de asistencias universales de protección social, los montos totales brutos varían según la región del país:
- AUH y Asignación por Embarazo (Valor general): asciende a $159.611,00 por cada menor.
- AUH y Embarazo (Zona I / Región Austral): llega a $207.495,00 por hijo para los residentes de La Pampa, Río Negro, Neuquén, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y el partido de Patagones (provincia de Buenos Aires).
- Forma de pago: la ANSES deposita el 80% directo en mano durante el calendario del mes y acumula el 20% restante, que se liquida tras el cruce digital de escolaridad y control sanitario.
Salario familiar (SUAF): montos por hijo para trabajadores y monotributistas
Para los trabajadores registrados bajo relación de dependencia, el ingreso se calcula por tramos según el Ingreso del Grupo Familiar (IGF):
- Tramo 1 (ingresos familiares de hasta $1.235.699): perciben $79.816,00 por hijo.
- Tramo 2 (ingresos entre $1.235.699,01 y $1.812.272): perciben $53.841,00 por hijo.
- Tramo 3 (ingresos entre $1.812.272,01 y $2.092.326): perciben $32.566,00 por hijo.
- Tramo 4 (ingresos entre $2.092.326,01 y $6.543.628): perciben $16.806,00 por hijo.
Asignación por Hijo con Discapacidad
- Ingresos de hasta $1.235.699: abona $259.864,00 por menor.
- Ingresos de $1.235.699,01 a $1.812.272: abona $183.839,00 por menor.
- Ingresos superiores a $1.812.272: abona $116.026,00 por menor.
Escalas vigentes para el régimen del Monotributo
- Categoría A: cobra $79.816,00 por hijo y prenatal.
- Categoría B: cobra $53.841,00 por hijo y prenatal.
- Categoría C: cobra $32.566,00 por hijo y prenatal.
- Categorías D, E, F y G: cobran $16.806,00 por hijo y prenatal.
Asignaciones de Pago Único y tope de exclusión individual
Para quienes hayan tramitado prestaciones extraordinarias por hechos vitales o requieran el cobro de la ayuda escolar, los valores son los siguientes:
- Asignación por Nacimiento: abona $93.035,00 por única vez.
- Asignación por Matrimonio: abona $139.300,00 por única vez.
- Asignación por Adopción: asistencia fiscal de $556.217,00.
- Ayuda Escolar Anual: fijada en $55.672,00 (valor general).
- El tope que excluye a la familia: según lo establecido formalmente en la normativa, si uno solo de los progenitores cobra ingresos individuales brutos superiores a $3.271.814,00, el grupo queda automáticamente excluido del cobro de asignaciones familiares, aun cuando la suma total de ambos sueldos no rebase el límite máximo conjunto de $6.543.628.
En pocas palabras
- Nuevos montos ANSES: Jubilados, AUH y SUAF cobran en noviembre con un aumento del 1,93% sobre sus haberes.
- Jubilación mínima: Alcanza los $444.158,46 más un bono de $70.000, sumando un total de $514.158,46.
- Asignaciones familiares: Se actualizan los valores para SUAF y AUH según tramos de ingresos y zonas geográficas.