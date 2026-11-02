Ya rigen los nuevos montos de ANSES: cuánto cobran jubilados, AUH y SUAF en noviembre de 2026

Jubilación mínima: haber básico de $444.158,46 . Al sumarse el bono completo de $70.000,00 , el piso salarial garantizado de bolsillo alcanza los $514.158,46 .

haber básico de . Al sumarse el bono completo de , el piso salarial garantizado de bolsillo alcanza los . Cobro proporcional del bono: quienes perciben un haber básico superior a $444.158,46 pero que no alcanza los $514.158,46 , reciben la diferencia en pesos exacta hasta completar esa cifra tope.

quienes perciben un haber básico superior a $444.158,46 pero que no alcanza los , reciben la diferencia en pesos exacta hasta completar esa cifra tope. Jubilación máxima: se ubica en $2.988.765,82 mensuales (sin cobro de bono).

se ubica en mensuales (sin cobro de bono). Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): básico fijado en $355.326,77 , que con el refuerzo estatal de $70.000 trepa a un total de $425.326,77 .

básico fijado en , que con el refuerzo estatal de $70.000 trepa a un total de . Prestación Básica Universal (PBU): quedó establecida en $203.182,22 .

quedó establecida en . Bases imponibles para aportantes: el piso salarial para aportes previsionales se fijó en $149.592,45, mientras que el tope máximo imponible asciende a $4.861.685,38.

Asignación Universal por Hijo (AUH) y por Embarazo

Para los titulares de asistencias universales de protección social, los montos totales brutos varían según la región del país:

AUH y Asignación por Embarazo (Valor general): asciende a $159.611,00 por cada menor.

asciende a por cada menor. AUH y Embarazo (Zona I / Región Austral): llega a $207.495,00 por hijo para los residentes de La Pampa, Río Negro, Neuquén, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y el partido de Patagones (provincia de Buenos Aires).

llega a por hijo para los residentes de La Pampa, Río Negro, Neuquén, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y el partido de Patagones (provincia de Buenos Aires). Forma de pago: la ANSES deposita el 80% directo en mano durante el calendario del mes y acumula el 20% restante, que se liquida tras el cruce digital de escolaridad y control sanitario.

Salario familiar (SUAF): montos por hijo para trabajadores y monotributistas

Para los trabajadores registrados bajo relación de dependencia, el ingreso se calcula por tramos según el Ingreso del Grupo Familiar (IGF):

Tramo 1 (ingresos familiares de hasta $1.235.699): perciben $79.816,00 por hijo.

perciben por hijo. Tramo 2 (ingresos entre $1.235.699,01 y $1.812.272): perciben $53.841,00 por hijo.

perciben por hijo. Tramo 3 (ingresos entre $1.812.272,01 y $2.092.326): perciben $32.566,00 por hijo.

perciben por hijo. Tramo 4 (ingresos entre $2.092.326,01 y $6.543.628): perciben $16.806,00 por hijo.

Asignación por Hijo con Discapacidad

Ingresos de hasta $1.235.699: abona $259.864,00 por menor.

abona por menor. Ingresos de $1.235.699,01 a $1.812.272: abona $183.839,00 por menor.

abona por menor. Ingresos superiores a $1.812.272: abona $116.026,00 por menor.

Escalas vigentes para el régimen del Monotributo

Categoría A: cobra $79.816,00 por hijo y prenatal.

cobra por hijo y prenatal. Categoría B: cobra $53.841,00 por hijo y prenatal.

cobra por hijo y prenatal. Categoría C: cobra $32.566,00 por hijo y prenatal.

cobra por hijo y prenatal. Categorías D, E, F y G: cobran $16.806,00 por hijo y prenatal.

Asignaciones de Pago Único y tope de exclusión individual

Para quienes hayan tramitado prestaciones extraordinarias por hechos vitales o requieran el cobro de la ayuda escolar, los valores son los siguientes: