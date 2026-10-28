Jubilaciones de ANSES en noviembre de 2026: cuánto cobrás con la suba del 1,93% y el refuerzo confirmado

Nuevos valores de bolsillo para jubilados y pensionados

Con el aumento del 1,93% y el refuerzo previsional integrados, los importes que ingresarán en las cuentas bancarias quedan distribuidos de la siguiente manera:

Jubilación mínima: alcanza un cobro consolidado de $514.158,45 netos de bolsillo, compuesto por el haber mensual de $444.158,45 más los $70.000 del adicional estatal.

alcanza un cobro consolidado de netos de bolsillo, compuesto por el haber mensual de $444.158,45 más los $70.000 del adicional estatal. Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): totaliza $425.326,76 de bolsillo, sumando su básico reajustado de $355.326,76 y el bono de $70.000.

totaliza de bolsillo, sumando su básico reajustado de $355.326,76 y el bono de $70.000. Pensiones No Contributivas (Invalidez y Vejez): perciben un monto final de $380.910,91 , producto del haber de $310.910,91 junto al suplemento extraordinario de $70.000.

perciben un monto final de , producto del haber de $310.910,91 junto al suplemento extraordinario de $70.000. Jubilación máxima: queda fijada en $2.988.765,84 mensuales, sin derecho a cobrar el bono compensatorio por sobrepasar el límite legal de ingresos.

Esquema de liquidación del bono de $70.000 y topes vigentes

El subsidio extraordinario mantiene su suma histórica sin modificaciones y se acredita automáticamente en la misma jornada y cuenta previsional del haber mensual: