Jubilaciones de ANSES en noviembre de 2026: cuánto cobrás con la suba del 1,93% y el refuerzo confirmado

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) oficializó la actualización previsional que entra en vigencia durante noviembre de 2026. En el marco de la fórmula de movilidad que indexa mensualmente las prestaciones según el Índice de Precios al Consumidor (IPC), los haberes reciben una recomposición del 1,93%, resultado de computar a dos decimales el 1,9% de inflación registrado por el INDEC para septiembre. A este incremento se suma la confirmación del plus de $70.000, preservando el poder de compra de los sectores con menores ingresos.
Nuevos valores de bolsillo para jubilados y pensionados
Con el aumento del 1,93% y el refuerzo previsional integrados, los importes que ingresarán en las cuentas bancarias quedan distribuidos de la siguiente manera:
- Jubilación mínima: alcanza un cobro consolidado de $514.158,45 netos de bolsillo, compuesto por el haber mensual de $444.158,45 más los $70.000 del adicional estatal.
- Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): totaliza $425.326,76 de bolsillo, sumando su básico reajustado de $355.326,76 y el bono de $70.000.
- Pensiones No Contributivas (Invalidez y Vejez): perciben un monto final de $380.910,91, producto del haber de $310.910,91 junto al suplemento extraordinario de $70.000.
- Jubilación máxima: queda fijada en $2.988.765,84 mensuales, sin derecho a cobrar el bono compensatorio por sobrepasar el límite legal de ingresos.
Esquema de liquidación del bono de $70.000 y topes vigentes
El subsidio extraordinario mantiene su suma histórica sin modificaciones y se acredita automáticamente en la misma jornada y cuenta previsional del haber mensual:
- Acreditación completa ($70.000): reservada exclusivamente para los titulares que cobran el haber mínimo, la PUAM o Pensiones No Contributivas.
- Acreditación proporcional: quienes cuenten con una jubilación básica que supere los $444.158,45 pero no llegue al umbral de $514.158,45, perciben el monto exacto necesario para alcanzar ese techo de corte.
- Exclusión del plus: todos los haberes que alcancen o superen los $514.158,45 mensuales quedan excluidos del beneficio.
Requisitos y pasos para tramitar la jubilación ordinaria
Los trabajadores en edad de retiro (60 años las mujeres y 65 años los varones) que cuenten con los 30 años de aportes correspondientes pueden gestionar su beneficio ante ANSES siguiendo este procedimiento:
- Acceso al sistema virtual: ingresar a la plataforma Mi ANSES desde la web institucional o la aplicación móvil, colocando el número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social.
- Control de aportes laborales: consultar la sección Trabajo > Consultar Historia Laboral para verificar que todos los períodos trabajados se encuentren registrados en la base de datos oficial.
- Documentación complementaria: ante lapsos laborales no computados, reunir certificaciones de servicios, recibos de haberes, constancias de obra social o Declaración Jurada, adjuntando el Formulario 6.18 de solicitud previsional.
- Solicitud de turno: gestionar una cita presencial mediante el turnero online de ANSES y acudir el día asignado a la oficina previsional con el DNI original.
En pocas palabras
- Jubilaciones y pensiones: Cobro de noviembre con suba del 1,93% y refuerzo de $70.000.
- Valores confirmados: Mínima en $514.158,45, PUAM en $425.326,76 y no contributivas en $380.910,91.
- Trámites: Requisitos y pasos para gestionar la jubilación ordinaria a través de Mi ANSES.
Resumen generado por Thinkindot AI