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Calendario de ANSES para la semana del 26 al 30 de octubre: fechas de cobro para jubilados con haberes superiores a la mínima y desempleo

La Administración Nacional de la Seguridad Social completa el cronograma de acreditaciones del décimo mes del año

Daniel Calivares
Por Daniel Calivares [email protected]
ANSES: quiénes cobran en la última semana de octubre

ANSES: quiénes cobran en la última semana de octubre

La ANSES entra en el tramo final del esquema de pagos programado para octubre de 2026. Con el calendario de las jubilaciones mínimas y la Asignación Universal por Hijo ya concluido, la actividad en las sucursales bancarias se concentra ahora en los beneficiarios con haberes más altos y en los pagos especiales por terminación de Documento Nacional de Identidad (DNI).

Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo: días de cobro

Para quienes perciben haberes previsionales por encima de la jubilación mínima, las fechas de cobro en esta última semana se distribuyen así:

  • DNI terminados en 2 y 3: lunes 26 de octubre.
  • DNI terminados en 4 y 5: martes 27 de octubre.
  • DNI terminados en 6 y 7: miércoles 28 de octubre.
  • DNI terminados en 8 y 9: jueves 29 de octubre.

Prestación por Desempleo Plan 1: cronograma de la semana

Los trabajadores incluidos dentro del Plan 1 del fondo de desempleo perciben sus montos en los siguientes días:

  • DNI terminados en 4 y 5: lunes 26 de octubre.
  • DNI terminados en 6 y 7: martes 27 de octubre.
  • DNI terminados en 8 y 9: miércoles 28 de octubre.

Asignaciones que continúan vigentes hasta noviembre

Diversas prestaciones de la ANSES disponen de ventanas de cobro más amplias y no se rigen por un día fijo según el último número de DNI, permitiendo retirar los fondos en cualquier momento dentro de los plazos establecidos:

  • Asignaciones de Pago Único (Matrimonio, Nacimiento y Adopción) - Primera quincena: se cobran desde el 9 de octubre hasta el 10 de noviembre, para todas las terminaciones de DNI.
  • Asignaciones de Pago Único (Matrimonio, Nacimiento y Adopción) - Segunda quincena: disponibles desde el 22 de octubre hasta el 10 de noviembre, para todas las terminaciones de DNI.
  • Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas (PNC): acreditadas para todas las terminaciones de documento entre el 8 de octubre y el 10 de noviembre.
  • Prestación por Desempleo Plan 2: la liquidación correspondiente a este grupo comenzará el 2 de noviembre y se extenderá hasta el 10 de noviembre inclusive, sin distinción de documento.

Cómo chequear tu cobro y recibo de sueldo en Mi ANSES

Para despejar dudas sobre la acreditación de haberes o consultar las liquidaciones de forma individual, el trámite se realiza en simples pasos a través de las plataformas digitales del organismo:

  • Acceder al sitio web oficial de la ANSES (www.anses.gob.ar) o ingresar mediante la app móvil.
  • Identificarse en el panel de Mi ANSES ingresando el número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social.
  • Dirigirse a la sección de cobros para constatar la entidad bancaria, la sucursal asignada y la fecha límite en la que el dinero permanecerá depositado en la cuenta.
  • En el menú Jubilaciones y Pensiones > Consultar recibos de haberes, también se puede descargar el comprobante oficial con el detalle de los descuentos y adicionales cobrados en el mes.

En pocas palabras

  • ANSES: Culmina el calendario de pagos de octubre para jubilados con haberes superiores a la mínima y desempleo.
  • Fechas clave: Se detallan las fechas de cobro para jubilados por terminación de DNI entre el 26 y 29 de octubre.
  • Consultas: Los beneficiarios pueden verificar sus acreditaciones y recibos a través de la plataforma Mi ANSES.
Resumen generado por Thinkindot AI

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