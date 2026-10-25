Calendario de ANSES para la semana del 26 al 30 de octubre: fechas de cobro para jubilados con haberes superiores a la mínima y desempleo

La ANSES entra en el tramo final del esquema de pagos programado para octubre de 2026. Con el calendario de las jubilaciones mínimas y la Asignación Universal por Hijo ya concluido, la actividad en las sucursales bancarias se concentra ahora en los beneficiarios con haberes más altos y en los pagos especiales por terminación de Documento Nacional de Identidad (DNI).
Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo: días de cobro
Para quienes perciben haberes previsionales por encima de la jubilación mínima, las fechas de cobro en esta última semana se distribuyen así:
- DNI terminados en 2 y 3: lunes 26 de octubre.
- DNI terminados en 4 y 5: martes 27 de octubre.
- DNI terminados en 6 y 7: miércoles 28 de octubre.
- DNI terminados en 8 y 9: jueves 29 de octubre.
Prestación por Desempleo Plan 1: cronograma de la semana
Los trabajadores incluidos dentro del Plan 1 del fondo de desempleo perciben sus montos en los siguientes días:
- DNI terminados en 4 y 5: lunes 26 de octubre.
- DNI terminados en 6 y 7: martes 27 de octubre.
- DNI terminados en 8 y 9: miércoles 28 de octubre.
Asignaciones que continúan vigentes hasta noviembre
Diversas prestaciones de la ANSES disponen de ventanas de cobro más amplias y no se rigen por un día fijo según el último número de DNI, permitiendo retirar los fondos en cualquier momento dentro de los plazos establecidos:
- Asignaciones de Pago Único (Matrimonio, Nacimiento y Adopción) - Primera quincena: se cobran desde el 9 de octubre hasta el 10 de noviembre, para todas las terminaciones de DNI.
- Asignaciones de Pago Único (Matrimonio, Nacimiento y Adopción) - Segunda quincena: disponibles desde el 22 de octubre hasta el 10 de noviembre, para todas las terminaciones de DNI.
- Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas (PNC): acreditadas para todas las terminaciones de documento entre el 8 de octubre y el 10 de noviembre.
- Prestación por Desempleo Plan 2: la liquidación correspondiente a este grupo comenzará el 2 de noviembre y se extenderá hasta el 10 de noviembre inclusive, sin distinción de documento.
Cómo chequear tu cobro y recibo de sueldo en Mi ANSES
Para despejar dudas sobre la acreditación de haberes o consultar las liquidaciones de forma individual, el trámite se realiza en simples pasos a través de las plataformas digitales del organismo:
- Acceder al sitio web oficial de la ANSES (www.anses.gob.ar) o ingresar mediante la app móvil.
- Identificarse en el panel de Mi ANSES ingresando el número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social.
- Dirigirse a la sección de cobros para constatar la entidad bancaria, la sucursal asignada y la fecha límite en la que el dinero permanecerá depositado en la cuenta.
- En el menú Jubilaciones y Pensiones > Consultar recibos de haberes, también se puede descargar el comprobante oficial con el detalle de los descuentos y adicionales cobrados en el mes.
En pocas palabras
- ANSES: Culmina el calendario de pagos de octubre para jubilados con haberes superiores a la mínima y desempleo.
- Fechas clave: Se detallan las fechas de cobro para jubilados por terminación de DNI entre el 26 y 29 de octubre.
- Consultas: Los beneficiarios pueden verificar sus acreditaciones y recibos a través de la plataforma Mi ANSES.
Resumen generado por Thinkindot AI