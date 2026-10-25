Calendario de ANSES para la semana del 26 al 30 de octubre: fechas de cobro para jubilados con haberes superiores a la mínima y desempleo

Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo: días de cobro

Para quienes perciben haberes previsionales por encima de la jubilación mínima, las fechas de cobro en esta última semana se distribuyen así:

DNI terminados en 2 y 3: lunes 26 de octubre.

lunes 26 de octubre. DNI terminados en 4 y 5: martes 27 de octubre.

martes 27 de octubre. DNI terminados en 6 y 7: miércoles 28 de octubre.

miércoles 28 de octubre. DNI terminados en 8 y 9: jueves 29 de octubre.

Prestación por Desempleo Plan 1: cronograma de la semana

Los trabajadores incluidos dentro del Plan 1 del fondo de desempleo perciben sus montos en los siguientes días: