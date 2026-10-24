Jubilaciones de ANSES: las cifras definitivas de noviembre de 2026 con suba del 1,93% y bono confirmado

Jubilación mínima: percibe un básico de $444.158,45 al que se le suma el bono de $70.000,00 , alcanzando un cobro final en mano de $514.158,45 .

percibe un básico de al que se le suma el bono de , alcanzando un cobro final en mano de . Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): cuenta con un haber de $355.326,76 más el adicional de $70.000,00 , totalizando un ingreso de bolsillo de $425.326,76 .

cuenta con un haber de más el adicional de , totalizando un ingreso de bolsillo de . Pensiones No Contributivas (PNC por Invalidez y Vejez): reciben una mensualidad de $310.910,91 junto al refuerzo de $70.000,00 , acumulando un total de $380.910,91 .

reciben una mensualidad de junto al refuerzo de , acumulando un total de . Jubilación máxima: queda fijada en $2.988.765,84 (al superar el techo de ingresos, no percibe ningún bono).

queda fijada en (al superar el techo de ingresos, no percibe ningún bono). Otras prestaciones alcanzadas: el porcentaje de movilidad impacta también sobre las pensiones graciables, prestaciones contributivas generales y las PNC para madres de 7 hijos o más.

Cómo se liquida el bono extraordinario de $70.000

El refuerzo de ingresos de ANSES mantiene su valor sin cambios desde marzo de 2024 y se transfiere de forma automática en la misma cuenta y fecha de cobro asignada para los haberes:

Cobro íntegro: se acredita por completo ($70.000) a quienes cobran la jubilación mínima, las distintas categorías de PNC y la PUAM.

se acredita por completo ($70.000) a quienes cobran la jubilación mínima, las distintas categorías de PNC y la PUAM. Cobro proporcional: los jubilados que perciben un haber superior al piso de $444.158,45 pero que no llegan a los $514.158,45 , reciben la suma justa requerida para alcanzar ese límite de corte.

los jubilados que perciben un haber superior al piso de $444.158,45 pero que no llegan a los , reciben la suma justa requerida para alcanzar ese límite de corte. Exclusión: quienes tienen haberes que por sí solos igualan o superan los $514.158,45 no reciben este complemento estatal.

Fechas de pago a jubilados en noviembre

Según lo confirmado por ANSES, estas son las fechas de pago a jubilados en noviembre:

Haberes que NO superan la jubilación mínima

DNI finalizado en 0: lunes 9 de noviembre

lunes 9 de noviembre DNI finalizado en 1: martes 10 de noviembre

martes 10 de noviembre DNI finalizado en 2: miércoles 11 de noviembre

miércoles 11 de noviembre DNI finalizado en 3: jueves 12 de noviembre

jueves 12 de noviembre DNI finalizado en 4: viernes 13 de noviembre

viernes 13 de noviembre DNI finalizado en 5: lunes 16 de noviembre

lunes 16 de noviembre DNI finalizado en 6: martes 17 de noviembre

martes 17 de noviembre DNI finalizado en 7: miércoles 18 de noviembre

miércoles 18 de noviembre DNI finalizado en 8: jueves 19 de noviembre

jueves 19 de noviembre DNI finalizado en 9: viernes 20 de noviembre

Haberes que SUPERAN la jubilación mínima

DNI finalizados en 0 y 1: martes 24 de noviembre

martes 24 de noviembre DNI finalizados en 2 y 3: miércoles 25 de noviembre

miércoles 25 de noviembre DNI finalizados en 4 y 5: jueves 26 de noviembre

jueves 26 de noviembre DNI finalizados en 6 y 7: viernes 27 de noviembre

viernes 27 de noviembre DNI finalizados en 8 y 9: lunes 30 de noviembre

El instructivo para tramitar la jubilación en ANSES

Quienes se encuentren en condiciones de iniciar el retiro pueden gestionar su expediente cumpliendo el siguiente esquema paso a paso: