Jubilaciones de ANSES: las cifras definitivas de noviembre de 2026 con suba del 1,93% y bono confirmado

A partir de las liquidaciones de noviembre de 2026, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) implementa un incremento del 1,93% sobre todas las prestaciones del sistema previsional. La actualización responde a la fórmula de movilidad mensual que traslada el Índice de Precios al Consumidor (IPC) informado por el INDEC para septiembre (1,9%), aplicando los dos decimales exactos que exige la normativa.
A la par de este ajuste en el haber básico, el Gobierno y ANSES ratificaron el desembolso del bono extraordinario, garantizando un piso de ingresos que supera el medio millón de pesos para los sectores más vulnerables.
Escala previsional de noviembre: montos exactos de bolsillo
Con el incremento del 1,93% de ANSES y el plus económico incluidos, así quedan conformados los ingresos netos a cobrar durante el mes:
- Jubilación mínima: percibe un básico de $444.158,45 al que se le suma el bono de $70.000,00, alcanzando un cobro final en mano de $514.158,45.
- Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): cuenta con un haber de $355.326,76 más el adicional de $70.000,00, totalizando un ingreso de bolsillo de $425.326,76.
- Pensiones No Contributivas (PNC por Invalidez y Vejez): reciben una mensualidad de $310.910,91 junto al refuerzo de $70.000,00, acumulando un total de $380.910,91.
- Jubilación máxima: queda fijada en $2.988.765,84 (al superar el techo de ingresos, no percibe ningún bono).
- Otras prestaciones alcanzadas: el porcentaje de movilidad impacta también sobre las pensiones graciables, prestaciones contributivas generales y las PNC para madres de 7 hijos o más.
Cómo se liquida el bono extraordinario de $70.000
El refuerzo de ingresos de ANSES mantiene su valor sin cambios desde marzo de 2024 y se transfiere de forma automática en la misma cuenta y fecha de cobro asignada para los haberes:
- Cobro íntegro: se acredita por completo ($70.000) a quienes cobran la jubilación mínima, las distintas categorías de PNC y la PUAM.
- Cobro proporcional: los jubilados que perciben un haber superior al piso de $444.158,45 pero que no llegan a los $514.158,45, reciben la suma justa requerida para alcanzar ese límite de corte.
- Exclusión: quienes tienen haberes que por sí solos igualan o superan los $514.158,45 no reciben este complemento estatal.
Fechas de pago a jubilados en noviembre
Según lo confirmado por ANSES, estas son las fechas de pago a jubilados en noviembre:
Haberes que NO superan la jubilación mínima
- DNI finalizado en 0: lunes 9 de noviembre
- DNI finalizado en 1: martes 10 de noviembre
- DNI finalizado en 2: miércoles 11 de noviembre
- DNI finalizado en 3: jueves 12 de noviembre
- DNI finalizado en 4: viernes 13 de noviembre
- DNI finalizado en 5: lunes 16 de noviembre
- DNI finalizado en 6: martes 17 de noviembre
- DNI finalizado en 7: miércoles 18 de noviembre
- DNI finalizado en 8: jueves 19 de noviembre
- DNI finalizado en 9: viernes 20 de noviembre
Haberes que SUPERAN la jubilación mínima
- DNI finalizados en 0 y 1: martes 24 de noviembre
- DNI finalizados en 2 y 3: miércoles 25 de noviembre
- DNI finalizados en 4 y 5: jueves 26 de noviembre
- DNI finalizados en 6 y 7: viernes 27 de noviembre
- DNI finalizados en 8 y 9: lunes 30 de noviembre
El instructivo para tramitar la jubilación en ANSES
Quienes se encuentren en condiciones de iniciar el retiro pueden gestionar su expediente cumpliendo el siguiente esquema paso a paso:
- Consulta digital de aportes: ingresar al portal de ANSES en la sección Mi ANSES con el CUIL y la Clave de la Seguridad Social, y revisar la pestaña Trabajo > Consultar Historia Laboral.
- Regularización de períodos no registrados: en caso de detectar años trabajados que no figuren en la base de datos, reunir certificaciones de servicios, recibos de sueldo, afiliaciones a obras sociales o una Declaración Jurada, sumado a la descarga y llenado del Formulario 6.18 de solicitud previsional.
- Atención en oficina: reservar un turno a través de la web oficial de ANSES y concurrir a la sucursal asignada con el documento nacional de identidad en original.
En pocas palabras
- ANSES actualiza: Haberes de noviembre suben 1,93% por movilidad e IPC.
- Bono confirmado: Se mantiene el refuerzo de $70.000 para jubilados y pensionados.
- Trámite jubilatorio: Se detalla el proceso de consulta de aportes y gestión de expedientes.