ANSES definió quiénes van a cobrar el bono extra en noviembre y quiénes quedan afuera

La disposición oficial ratifica el esquema de contención implementado para sostener los ingresos de los adultos mayores de menores recursos y las pensiones asistenciales, fijando un mecanismo de pago escalonado según el nivel de ingresos de cada titular.

Quiénes cobran el bono completo de $70.000 en noviembre

El desembolso íntegro del plus estatal se destina a los beneficiarios que perciben montos equivalentes o inferiores al piso de la jubilación básica: