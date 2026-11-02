ANSES definió quiénes van a cobrar el bono extra en noviembre y quiénes quedan afuera

El Gobierno nacional formalizó la entrega del bono previsional extraordinario de hasta $70.000 correspondiente a las prestaciones de noviembre de 2026. Mediante la publicación del Decreto 1296/2026, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) quedó facultada para instrumentar la liquidación automática del beneficio junto con el haber mensual actualizado por inflación.
La disposición oficial ratifica el esquema de contención implementado para sostener los ingresos de los adultos mayores de menores recursos y las pensiones asistenciales, fijando un mecanismo de pago escalonado según el nivel de ingresos de cada titular.
Quiénes cobran el bono completo de $70.000 en noviembre
El desembolso íntegro del plus estatal se destina a los beneficiarios que perciben montos equivalentes o inferiores al piso de la jubilación básica:
- Jubilados y pensionados del SIPA: titulares que cobran el haber mínimo garantizado de $444.158,46, quienes con el extra alcanzan un total de $514.158,46 de bolsillo.
- Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): beneficiarios que perciben su básico de $355.326,77, totalizando $425.326,77 netos con el bono.
- Pensiones No Contributivas (PNC): asignaciones asistenciales por invalidez laboral, vejez y madres de siete o más hijos a cargo de la ANSES.
- Pensiones graciables: prestaciones especiales liquidadas a través del sistema de previsión social nacional.
Cómo funciona el mecanismo de liquidación proporcional
Para evitar distorsiones salariales entre quienes cobran el haber mínimo y quienes superan levemente ese escalón, el decreto establece una fórmula compensatoria:
- Pago por diferencia: aquellos jubilados y pensionados que perciban un ingreso básico superior a $444.158,46 pero que no alcancen los $514.158,46, reciben la suma justa y necesaria en pesos hasta emparejar ese límite de corte.
- Tope de exclusión: todos los titulares previsionales cuyos haberes brutos sean iguales o mayores a $514.158,46 no tienen derecho a percibir el bono ni compensación alguna.
Claves y requisitos del Decreto 1296/2026
La normativa previsional precisa una serie de pautas técnicas que rigen la acreditación del beneficio extraordinario:
- Prestaciones vigentes: para acceder al plus económico es condición obligatoria que la prestación previsional se encuentre activa y con liquidación formal durante noviembre de 2026.
- Carácter no remunerativo: el monto otorgado no está sujeto a ningún tipo de descuento por aportes u obra social, percibiéndose de manera limpia en mano.
- Exclusión de otros cálculos: la suma de hasta $70.000 no se computa para liquidaciones accesorias ni sirve de base para el cálculo del Sueldo Anual Complementario (aguinaldo).
- Acreditación automática: el pago se deposita en la misma cuenta bancaria y en la fecha asignada por el calendario oficial según la terminación de DNI, sin necesidad de realizar trámites ni inscripciones previas.
En pocas palabras
- Bono de $70.000: El Gobierno oficializó un subsidio extraordinario para noviembre.
- Beneficiarios: Cobrarán quienes perciban hasta el haber mínimo garantizado.
- Excluidos: Quienes superen los $514.158,46 brutos no recibirán el extra.
Resumen generado por Thinkindot AI