La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) implementó un rediseño de emergencia en el cronograma de acreditaciones de noviembre de 2026 para los beneficiarios del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA). La adaptación responde a la agenda oficial y al cese de actividades bancarias vinculado a la presencia del Sumo Pontífice en el país, lo que obligó a compactar los pagos de la primera quincena y unificar la atención de varias terminaciones de DNI en una sola jornada.
ANSES modificó el calendario de pagos a jubilados en noviembre: nuevas fechas de cobro y montos confirmados con bono
Debido al esquema de feriados y jornadas no laborables por la histórica visita papal a la Argentina, el organismo previsional reestructuró los días de pago del anteúltimo mes del año
En simultáneo con las modificaciones de agenda, rige plenamente el incremento del 1,93% mensual estipulado por la fórmula de movilidad atada a la inflación de septiembre, sumado a la liquidación del bono extraordinario de $70.000 para apuntalar los haberes de menores recursos.
Nuevo calendario de cobro: fechas confirmadas por terminación de DNI
A raíz del reordenamiento en los días hábiles del sistema financiero, el cronograma para los adultos mayores se liquidará bajo las siguientes fechas:
Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo
- DNI finalizado en 0: miércoles 11 de noviembre
- DNI finalizado en 1: jueves 12 de noviembre
- DNI finalizados en 2, 3 y 4: viernes 13 de noviembre (pago conjunto para tres terminaciones)
- DNI finalizado en 5: lunes 16 de noviembre
- DNI finalizado en 6: martes 17 de noviembre
- DNI finalizado en 7: miércoles 18 de noviembre
- DNI finalizado en 8: jueves 19 de noviembre
- DNI finalizado en 9: viernes 20 de noviembre
Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo
Para los haberes que sobrepasan el piso garantizado, el cronograma se concentrará durante la última semana de noviembre:
- DNI finalizados en 0 y 1: martes 24 de noviembre
- DNI finalizados en 2 y 3: miércoles 25 de noviembre
- DNI finalizados en 4 y 5: jueves 26 de noviembre
- DNI finalizados en 6 y 7: viernes 27 de noviembre
- DNI finalizados en 8 y 9: lunes 30 de noviembre
Escala previsional de noviembre: haberes con aumento y bono extraordinario
Formalizados mediante las Resoluciones 303 y 304/2026, los valores de cobro quedan fijados en los siguientes importes oficiales:
- Jubilación mínima garantizada: haber mensual básico de $444.158,46, que al integrarse con el bono estatal de $70.000,00 trepa a un ingreso final de $514.158,46 en mano.
- Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): haber base de $355.326,77, alcanzando un cobro total de bolsillo de $425.326,77 al adicionarse el refuerzo de $70.000.
- Jubilación máxima: tope fijado por ley en $2.988.765,82 mensuales (sin derecho al plus económico).
- Prestación Básica Universal (PBU): quedó establecida formalmente en $203.182,22.
- Bases imponibles para el cálculo previsional: el límite mínimo salarial para aportantes se ubica en $149.592,45, mientras que el tope máximo imponible trepa a $4.861.685,38.
Esquema y condiciones para percibir el bono de $70.000
El refuerzo estatal complementario no sufre ningún descuento por aportes ni obra social y se liquida bajo los siguientes parámetros:
- Acreditación completa: reciben los $70.000 íntegros quienes cobran la jubilación mínima básica o la PUAM.
- Acreditación proporcional: los beneficiarios cuyos haberes superen los $444.158,46 pero no alcancen el techo de $514.158,46, reciben la diferencia exacta hasta cubrir esa cifra.
- Depósito directo: la acreditación se realiza de manera automática en la misma cuenta bancaria y en la fecha que le corresponde al titular según su DNI.
En pocas palabras
- ANSES modificó el calendario de pagos a jubilados en noviembre por la visita papal.
- Se anunciaron nuevas fechas de cobro y montos confirmados con bono de $70.000.
- El haber mínimo garantizado será de $444.158,46 más el bono, sumando un total de $514.158,46.