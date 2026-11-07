ANSES modificó el calendario de pagos a jubilados en noviembre: nuevas fechas de cobro y montos confirmados con bono

En simultáneo con las modificaciones de agenda, rige plenamente el incremento del 1,93% mensual estipulado por la fórmula de movilidad atada a la inflación de septiembre, sumado a la liquidación del bono extraordinario de $70.000 para apuntalar los haberes de menores recursos.

Nuevo calendario de cobro: fechas confirmadas por terminación de DNI

A raíz del reordenamiento en los días hábiles del sistema financiero, el cronograma para los adultos mayores se liquidará bajo las siguientes fechas: