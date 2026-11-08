Durante noviembre de 2026, los beneficiarios del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) cuentan con un amplio abanico de promociones y reintegros en el rubro alimenticio y artículos de primera necesidad. El esquema combina los convenios comerciales directos de Beneficios ANSES con las promociones especiales implementadas por los principales bancos que acreditan haberes previsionales.
Descuentos para jubilados en supermercados en noviembre de 2026: rebajas de hasta el 35% y reintegros de $40.000
Durante todo el mes, los jubilados y pensionados que cobran a través de la ANSES pueden acceder a importantes promociones en las principales cadenas comerciales del país y a beneficios adicionales de entidades financieras
Para acceder a estas rebajas no es necesario realizar ningún trámite previo: el requisito general es abonar la compra con la tarjeta de débito vinculada a la cuenta previsional o utilizar las billeteras digitales asociadas a las entidades bancarias correspondientes.
Cadena por cadena: descuentos de ANSES en supermercados
Las cadenas de supermercados que operan a nivel nacional aplican diferentes esquemas de ahorro y topes de devolución:
- Disco, Jumbo y Vea: ofrecen un 10% de descuento general en la compra total y un 20% en los rubros de perfumería y limpieza, operando sin tope de reintegro.
- Coto y La Anónima: aplican un 10% de descuento general sin tope de reintegro, aplicable sobre las compras presenciales (con exclusión de productos específicos señalados por las cadenas).
- Josimar: otorga un 15% de descuento general sin tope de devolución, sujeto a las bases y condiciones comerciales del establecimiento.
- Carrefour: dispone de un 10% de descuento, con un tope máximo de reintegro fijado en $35.000.
- Chango Más: ofrece un 10% de descuento en compras generales, con un límite de devolución de $15.000.
- Día: brinda un 10% de descuento, con un tope de reintegro de $2.000 por transacción.
Promociones bancarias: reintegros de hasta el 35% y cuotas
Distintas entidades bancarias sumaron beneficios adicionales exclusivos para los jubilados que cobran sus haberes a través de sus cuentas:
- Banco Patagonia: implementa descuentos de hasta el 35% en supermercados adheridos, con un tope mensual acumulado de hasta $40.000, dependiendo del día y el canal de pago.
- Banco Supervielle: aplica un 20% de descuento los días martes en sucursales de Jumbo, Disco, Vea y Chango Más, con topes de devolución de $25.000 abonando con tarjeta de débito o de $15.000 pagando mediante código QR.
- Banco Galicia: ofrece hasta un 25% de ahorro y tres cuotas sin interés, con un tope mensual de reintegro de $20.000 para compras en el rubro de supermercados.
- Banco Nación: brinda un 5% de ahorro adicional sobre las rebajas vigentes en comercios adheridos, con un tope semanal de $5.000 y un máximo mensual de $20.000, abonando con tarjeta de débito o crédito a través de la aplicación BNA+ MODO.
Cómo acceder a los reintegros en el punto de venta
Para garantizar la acreditación de las promociones y evitar inconvenientes en la línea de cajas, se deben tener en cuenta las siguientes pautas:
- Medio de pago exigido: las compras deben cancelarse con la tarjeta de débito de la cuenta de la seguridad social donde se perciben los haberes previsionales, o mediante las aplicaciones bancarias vinculadas a esa misma cuenta.
- Sin inscripción previa: el beneficio impacta de manera automática al momento de pasar por la línea de cajas o como reintegro directo en el resumen de cuenta bancaria dentro de los plazos estipulados por cada entidad.
- Verificación de días y sucursales: algunas cadenas exigen presentar el documento de identidad o ticket de cobro previsional, mientras que las promociones bancarias pueden concentrarse en días específicos de la semana.
En pocas palabras
- Noviembre 2026: Jubilados y pensionados acceden a promociones en supermercados y beneficios bancarios.
- Descuentos por cadena: Varias cadenas ofrecen desde 10% hasta 15% de reintegro, con topes variables o sin límite.
- Beneficios bancarios: Entidades como Patagonia, Supervielle y Galicia suman hasta 35% de descuento y cuotas sin interés.