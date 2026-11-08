Descuentos para jubilados en supermercados en noviembre de 2026: rebajas de hasta el 35% y reintegros de $40.000

Para acceder a estas rebajas no es necesario realizar ningún trámite previo: el requisito general es abonar la compra con la tarjeta de débito vinculada a la cuenta previsional o utilizar las billeteras digitales asociadas a las entidades bancarias correspondientes.

Cadena por cadena: descuentos de ANSES en supermercados

Las cadenas de supermercados que operan a nivel nacional aplican diferentes esquemas de ahorro y topes de devolución: