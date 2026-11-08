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Descuentos para jubilados en supermercados en noviembre de 2026: rebajas de hasta el 35% y reintegros de $40.000

Durante todo el mes, los jubilados y pensionados que cobran a través de la ANSES pueden acceder a importantes promociones en las principales cadenas comerciales del país y a beneficios adicionales de entidades financieras

Daniel Calivares
Por Daniel Calivares [email protected]
Descuentos para jubilados en supermercados en noviembre de 2026: rebajas de hasta el 35% y reintegros de $40.000

Descuentos para jubilados en supermercados en noviembre de 2026: rebajas de hasta el 35% y reintegros de $40.000

Durante noviembre de 2026, los beneficiarios del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) cuentan con un amplio abanico de promociones y reintegros en el rubro alimenticio y artículos de primera necesidad. El esquema combina los convenios comerciales directos de Beneficios ANSES con las promociones especiales implementadas por los principales bancos que acreditan haberes previsionales.

Para acceder a estas rebajas no es necesario realizar ningún trámite previo: el requisito general es abonar la compra con la tarjeta de débito vinculada a la cuenta previsional o utilizar las billeteras digitales asociadas a las entidades bancarias correspondientes.

Cadena por cadena: descuentos de ANSES en supermercados

Las cadenas de supermercados que operan a nivel nacional aplican diferentes esquemas de ahorro y topes de devolución:

  • Disco, Jumbo y Vea: ofrecen un 10% de descuento general en la compra total y un 20% en los rubros de perfumería y limpieza, operando sin tope de reintegro.
  • Coto y La Anónima: aplican un 10% de descuento general sin tope de reintegro, aplicable sobre las compras presenciales (con exclusión de productos específicos señalados por las cadenas).
  • Josimar: otorga un 15% de descuento general sin tope de devolución, sujeto a las bases y condiciones comerciales del establecimiento.
  • Carrefour: dispone de un 10% de descuento, con un tope máximo de reintegro fijado en $35.000.
  • Chango Más: ofrece un 10% de descuento en compras generales, con un límite de devolución de $15.000.
  • Día: brinda un 10% de descuento, con un tope de reintegro de $2.000 por transacción.

Promociones bancarias: reintegros de hasta el 35% y cuotas

Distintas entidades bancarias sumaron beneficios adicionales exclusivos para los jubilados que cobran sus haberes a través de sus cuentas:

  • Banco Patagonia: implementa descuentos de hasta el 35% en supermercados adheridos, con un tope mensual acumulado de hasta $40.000, dependiendo del día y el canal de pago.
  • Banco Supervielle: aplica un 20% de descuento los días martes en sucursales de Jumbo, Disco, Vea y Chango Más, con topes de devolución de $25.000 abonando con tarjeta de débito o de $15.000 pagando mediante código QR.
  • Banco Galicia: ofrece hasta un 25% de ahorro y tres cuotas sin interés, con un tope mensual de reintegro de $20.000 para compras en el rubro de supermercados.
  • Banco Nación: brinda un 5% de ahorro adicional sobre las rebajas vigentes en comercios adheridos, con un tope semanal de $5.000 y un máximo mensual de $20.000, abonando con tarjeta de débito o crédito a través de la aplicación BNA+ MODO.

Cómo acceder a los reintegros en el punto de venta

Para garantizar la acreditación de las promociones y evitar inconvenientes en la línea de cajas, se deben tener en cuenta las siguientes pautas:

  • Medio de pago exigido: las compras deben cancelarse con la tarjeta de débito de la cuenta de la seguridad social donde se perciben los haberes previsionales, o mediante las aplicaciones bancarias vinculadas a esa misma cuenta.
  • Sin inscripción previa: el beneficio impacta de manera automática al momento de pasar por la línea de cajas o como reintegro directo en el resumen de cuenta bancaria dentro de los plazos estipulados por cada entidad.
  • Verificación de días y sucursales: algunas cadenas exigen presentar el documento de identidad o ticket de cobro previsional, mientras que las promociones bancarias pueden concentrarse en días específicos de la semana.

En pocas palabras

  • Noviembre 2026: Jubilados y pensionados acceden a promociones en supermercados y beneficios bancarios.
  • Descuentos por cadena: Varias cadenas ofrecen desde 10% hasta 15% de reintegro, con topes variables o sin límite.
  • Beneficios bancarios: Entidades como Patagonia, Supervielle y Galicia suman hasta 35% de descuento y cuotas sin interés.
Resumen generado por Thinkindot AI

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