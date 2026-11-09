Aguinaldo de ANSES en diciembre de 2026: calendario confirmado por DNI y fechas de cobro antes de Navidad

A través del esquema previsional oficial fijado bajo la Resolución 349/2025, la ANSES dejó establecidas las fechas exactas de pago para el cierre del año. Los beneficiarios del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) y de las Pensiones No Contributivas (PNC) percibirán en una única acreditación el haber habitual reajustado por movilidad y el medio aguinaldo de fin de año.
El calendario diagramado por el organismo previsional contempla una serie de fechas que permitan que los jubilados y pensionados dispongan del dinero antes del 24 de diciembre.
Jubilados que no superan el haber mínimo: fechas de cobro en diciembre
Para los titulares del primer intervalo previsional (ingresos equivalentes a la jubilación mínima garantizada), los aguinaldos se acreditarán entre el 9 y el 16 de diciembre con agrupamiento de números en el cierre de la semana:
- DNI finalizado en 0: miércoles 9 de diciembre
- DNI finalizado en 1: jueves 10 de diciembre
- DNI finalizado en 2: viernes 11 de diciembre
- DNI finalizado en 3: lunes 14 de diciembre
- DNI finalizados en 4, 5 y 6: martes 15 de diciembre (cobro unificado para tres terminaciones)
- DNI finalizados en 7, 8 y 9: miércoles 16 de diciembre (cobro unificado para tres terminaciones)
Jubilados con haberes superiores: cuándo se cobra en la segunda quincena
Aquellos jubilados que perciben ingresos que superan el piso mínimo cobrarán su haber y el aguinaldo en el tramo final del mes:
- DNI finalizados en 0 y 1: jueves 17 de diciembre
- DNI finalizados en 2 y 3: viernes 18 de diciembre
- DNI finalizados en 4 y 5: lunes 21 de diciembre
- DNI finalizados en 6 y 7: martes 22 de diciembre
- DNI finalizados en 8 y 9: miércoles 23 de diciembre
Pensiones No Contributivas (PNC): cronograma concentrado
Los titulares de prestaciones asistenciales por invalidez, vejez y madres de siete hijos percibirán su haber y el aguinaldo durante las primeras 72 horas operativas del mes:
- DNI terminados en 0 y 1: miércoles 9 de diciembre
- DNI terminados en 2 y 3: jueves 10 de diciembre
- DNI terminados en 4, 5, 6, 7, 8 y 9: viernes 11 de diciembre (pago concentrado para seis terminaciones)
Cómo se liquida el aguinaldo y qué resta definir para fin de año
La liquidación del Sueldo Anual Complementario (SAC) y las resoluciones pendientes para el último mes del año responden a los siguientes factores:
- Fórmula de cálculo del SAC: equivale al 50% del mejor haber mensual devengado a lo largo del segundo semestre (período julio-diciembre). Si un jubilado alcanza en diciembre un haber de $500.000 y resulta el más alto del semestre, le corresponden $250.000 por medio aguinaldo, percibiendo $750.000 brutos antes de descuentos.
- Aumento por movilidad pendiente: el monto definitivo de la jubilación de diciembre aún no está cerrado, ya que dependerá del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de octubre que el INDEC informará el 12 de noviembre. Ese porcentaje de inflación determinará el piso de los haberes y la base definitiva del SAC.
- Definición sobre el bono extraordinario: resta conocer si el Poder Ejecutivo dispondrá para diciembre la continuidad del refuerzo previsional de hasta $70.000. En caso de renovarse, no entra en la fórmula del aguinaldo por tratarse de un concepto no remunerativo.
- Acreditación automática: el depósito se efectúa de manera directa en la cuenta bancaria de cada titular en la fecha correspondiente sin necesidad de trámites presenciales, pudiendo consultarse el detalle de la liquidación en la plataforma Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social.
En pocas palabras
- ANSES confirmó: Jubilados y pensionados cobrarán el aguinaldo en diciembre según fechas por DNI.
- Calendario de pago: Los haberes y el medio aguinaldo se acreditarán entre el 9 y el 23 de diciembre.
- Cálculo del aguinaldo: Corresponde al 50% del mejor haber mensual devengado en el segundo semestre.