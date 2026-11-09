Aguinaldo de ANSES en diciembre de 2026: calendario confirmado por DNI y fechas de cobro antes de Navidad

El calendario diagramado por el organismo previsional contempla una serie de fechas que permitan que los jubilados y pensionados dispongan del dinero antes del 24 de diciembre.

Jubilados que no superan el haber mínimo: fechas de cobro en diciembre

Para los titulares del primer intervalo previsional (ingresos equivalentes a la jubilación mínima garantizada), los aguinaldos se acreditarán entre el 9 y el 16 de diciembre con agrupamiento de números en el cierre de la semana: