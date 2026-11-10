Ahorro para jubilados en noviembre de 2026: qué supermercados ofrecen rebajas de hasta 35% y cómo cobrar los reintegros de $40.000

Para acceder a estas rebajas no es necesario realizar ningún trámite previo en dependencias estatales: el único requisito consiste en pagar con la tarjeta de débito asociada a la cuenta de la seguridad social o a través de las aplicaciones móviles de las entidades financieras habilitadas.

Cadena por cadena: descuentos de ANSES en supermercados para noviembre de 2026

Los porcentajes de ahorro y los topes de devolución varían según la cadena comercial adherida: