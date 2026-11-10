Ahorro para jubilados en noviembre de 2026: qué supermercados ofrecen rebajas de hasta 35% y cómo cobrar los reintegros de $40.000

Los jubilados que cobran sus haberes a través de ANSES tienen a disposición una red de promociones diseñadas para aliviar el gasto en alimentos, perfumería y artículos de limpieza durante noviembre de 2026. Los beneficios funcionan mediante convenios directos con cadenas comerciales y a través de reintegros automáticos implementados por los bancos donde se cobran los haberes mensuales.
Para acceder a estas rebajas no es necesario realizar ningún trámite previo en dependencias estatales: el único requisito consiste en pagar con la tarjeta de débito asociada a la cuenta de la seguridad social o a través de las aplicaciones móviles de las entidades financieras habilitadas.
Cadena por cadena: descuentos de ANSES en supermercados para noviembre de 2026
Los porcentajes de ahorro y los topes de devolución varían según la cadena comercial adherida:
- Disco, Jumbo y Vea: ofrecen un 10% de descuento general en toda la compra y un 20% en los rubros de perfumería y limpieza, aplicando sin tope de reintegro.
- Coto y La Anónima: cuentan con un 10% de descuento general sin tope, válido en compras presenciales (con exclusión de productos puntuales definidos por cada firma).
- Josimar: dispone de un 15% de descuento general sin tope de reintegro, sujeto a los términos comerciales vigentes de la empresa.
- Carrefour: brinda un 10% de descuento general, con un tope mensual de devolución fijado en $35.000.
- Chango Más: aplica un 10% de descuento en compras de consumo masivo, con un límite de reintegro de $15.000.
- Día: otorga un 10% de ahorro directo, con un tope máximo de $2.000 por transacción.
Promociones bancarias: reintegros de hasta 35% y cuotas sin interés
Los bancos donde se acreditan las jubilaciones sumaron beneficios complementarios acumulables con los descuentos de las cadenas:
- Banco Patagonia: reintegros de hasta el 35% en compras de supermercados adheridos, con un tope mensual unificado de hasta $40.000, dependiendo del día y el canal de pago seleccionado.
- Banco Supervielle: otorga un 20% de ahorro los días martes en sucursales de Jumbo, Disco, Vea y Chango Más, con un tope de $25.000 pagando con tarjeta de débito o de $15.000 mediante código QR.
- Banco Galicia: brinda hasta un 25% de ahorro y financiamiento en tres cuotas sin interés, con un tope mensual de reintegro de $20.000 en el rubro supermercados.
- Banco Nación: adiciona un 5% de ahorro extra sobre las rebajas vigentes en comercios participantes, con un tope semanal de $5.000 y un límite mensual de $20.000 al abonar con tarjetas de débito o crédito mediante la aplicación BNA+ MODO.
Requisitos y cómo validar las rebajas en la línea de cajas
Para garantizar la aplicación correcta de los descuentos y reintegros, se deben contemplar las siguientes condiciones operativas:
- Medio de pago autorizado: las compras deben cancelarse con la tarjeta de débito previsional de la cuenta donde se depositan los haberes, o a través de los códigos QR de las aplicaciones bancarias vinculadas a esa cuenta.
- Acreditación automática: el descuento se realiza de manera directa en el ticket al pasar por la caja o impacta como reintegro en el extracto bancario en los plazos fijados por cada banco.
- Sin trámites de inscripción: no se requiere registro previo ni gestiones en las oficinas de ANSES.
- Identificación personal: al momento de abonar, el cajero puede solicitar la presentación del Documento Nacional de Identidad (DNI) o el último comprobante previsional para corroborar la titularidad del beneficio.
En pocas palabras
- ANSES: Jubilados tienen beneficios en comercios y bancos durante noviembre de 2026.
- Descuentos: Se ofrecen rebajas de hasta 20% en supermercados y hasta 35% con bancos.
- Requisitos: Pagar con tarjeta de débito o QR, sin trámites previos.
Resumen generado por Thinkindot AI