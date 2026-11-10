Cambio en el calendario en ANSES: las nuevas fechas de cobro para jubilados en noviembre de 2026

En simultáneo con la reestructuración de fechas de ANSES, rige plenamente el reajuste mensual del 1,93% formalizado en las Resoluciones 303 y 304/2026 —atado al IPC de septiembre—, junto con la liquidación automática del bono de $70.000 destinado a los haberes mínimos.

Nuevo calendario de pagos: cuándo cobran los jubilados según el DNI

Debido a la reorganización de los días hábiles bancarios, los pagos del primer tramo inician a partir del miércoles 11 de noviembre con la siguiente distribución por número de documento: