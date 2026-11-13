Pronóstico del tiempo en Mendoza: Calor sofocante de 37 °C, ráfagas de 50 km/h y tormentas el fin de semana

La temperatura en Mendoza alcanzará un pico extremo de hasta 37 °C antes de experimentar un descenso moderado, manteniendo condiciones inestables y probabilidad de precipitaciones tanto en el llano como en la alta montaña durante los próximos días.

Viernes 13 de noviembre: calor agobiante de hasta 37 °C y tormentas nocturnas

El cierre de la semana laboral estará dominado por las altas temperaturas y una desmejora progresiva hacia el final del día: