El pronóstico del tiempo en Mendoza anticipa un fin de semana con marcados contrastes meteorológicos en todo el territorio provincial. De acuerdo con los informes oficiales de la Dirección de Contingencias Climáticas y del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el llano atravesará una tarde sofocante con registros veraniegos antes de dar paso a tormentas, ráfagas de viento y un alivio en los valores térmicos.
Pronóstico del tiempo en Mendoza: Calor sofocante de 37 °C, ráfagas de 50 km/h y tormentas el fin de semana
Luego de un viernes agobiante con ráfagas de hasta 50 km/h, el sábado traerá un respiro en el termómetro, aunque persistirán las lluvias hacia el inicio de la próxima semana
La temperatura en Mendoza alcanzará un pico extremo de hasta 37 °C antes de experimentar un descenso moderado, manteniendo condiciones inestables y probabilidad de precipitaciones tanto en el llano como en la alta montaña durante los próximos días.
Viernes 13 de noviembre: calor agobiante de hasta 37 °C y tormentas nocturnas
El cierre de la semana laboral estará dominado por las altas temperaturas y una desmejora progresiva hacia el final del día:
- Calor y tormentas según Contingencias: El organismo provincial prevé una jornada calurosa y algo nublada con vientos moderados del sector sur, tormentas hacia la noche y cielo parcialmente nublado en cordillera, con una temperatura máxima de 37 °C y una mínima de 19 °C.
- Ráfagas y lluvias según el SMN: El reporte nacional estima una máxima de 36 °C (mínima de 20 °C). Advierte por tormentas aisladas durante la tarde (probabilidad de entre 10% y 40%) y tormentas de mayor intensidad por la noche (40% a 70%), acompañadas por ráfagas de viento del sudeste de entre 42 y 50 km/h.
Sábado 14 de noviembre: descenso de temperatura e inestabilidad en el norte
El ingreso de aire más fresco provocará una caída sensible en las marcas máximas durante la primera jornada del fin de semana:
- Alivio térmico: Contingencias Climáticas pronostica un día parcialmente nublado con descenso de la temperatura, vientos moderados del sudeste, inestabilidad nocturna en el norte provincial y precipitaciones en cordillera, con una máxima de 29 °C y mínima de 18 °C.
- Chaparrones de madrugada: Por su parte, el SMN anticipa chaparrones aislados en las primeras horas de la madrugada (10% a 40%) y cielo mayormente nublado el resto del día, con una temperatura máxima de 27 °C y una mínima de 18 °C.
Domingo 15 y lunes 16 de noviembre: repunte térmico y nuevas precipitaciones
La inestabilidad continuará presente en gran parte de Mendoza durante el cierre del fin de semana y el arranque de la semana hábil:
- Domingo 15 de noviembre: Contingencias Climáticas anuncia cielo parcialmente nublado con ascenso térmico, vientos moderados del sudeste, tormentas hacia la noche y precipitaciones en cordillera, con una máxima de 31 °C y mínima de 17 °C. El SMN prevé probabilidad de chaparrones durante toda la jornada (10% a 40%), ráfagas de viento de hasta 50 km/h por la tarde y noche, una máxima de 28 °C y mínima de 18 °C.
- Lunes 16 de noviembre: El organismo local proyecta una jornada parcialmente nublada e inestable con precipitaciones en el llano y en alta montaña, vientos leves del noreste, una máxima de 33 °C y mínima de 14 °C. En tanto, el SMN estima una jornada más fresca con 26 °C de máxima y 16 °C de mínima, anticipando tormentas aisladas hacia la tarde y la noche.
En pocas palabras
- Pronóstico del tiempo: El sábado traerá un respiro del calor con temperaturas máximas de 29 °C, pero persistirán las lluvias.
- Condiciones cambiantes: Se esperan tormentas y ráfagas de viento hacia el inicio de la próxima semana, con un repunte térmico el lunes.
- Variabilidad: El fin de semana presentará contrastes, con calor sofocante el viernes y mayor inestabilidad con descenso de temperatura el sábado.