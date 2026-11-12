Fayad le respondió a Mansur por la coparticipación y sostuvo que cada modificación benefició a Rivadavia

Ricardo Mansur, intendente de Rivadavia.

Frente a las críticas por el esquema actual, Fayad recordó que la norma ha tenido modificaciones y que ninguna perjudicó al departamento del Este. "En 2010 se incrementó lo que la Provincia repartía a los municipios, pasando del 14,4% al 18,8%, lo que fue en detrimento de los recursos provinciales y a favor de todas las comunas", detalló.

Asimismo, sumó que la modificación de 2024 buscó adecuar el coeficiente de desequilibrio a los cambios demográficos, lo cual "fue beneficioso para Rivadavia, ya que su coeficiente mejoró".

"No hay nada más alejado de la realidad que decir que la Provincia discrimina o tiene intenciones de discriminar a un departamento por sobre otro; es simplemente la aplicación de coeficientes objetivos de reparto", enfatizó el ministro.

El factor petrolero y el reclamo de los otros 17 intendentes

El ministro de Hacienda reconoció que hay un punto válido en el planteo de Mansur: la caída de la producción hidrocarburífera. "Es cierto que Rivadavia antes tenía una enorme producción petrolera y recibía muchos recursos por ello, y hoy no los tiene", remarcó Fayad.

Sin embargo, advirtió que no se puede analizar la situación de un solo municipio de manera aislada. "Si uno escucha a los otros 17 intendentes defendiendo los intereses de sus departamentos, cada uno va a tener argumentos válidos de por qué cree que le corresponde más de lo que recibe, y pueden ser todos válidos al mismo tiempo", explicó el funcionario.

A modo de ejemplo, Fayad detalló que hay intendentes que argumentan que es más caro prestar servicios en sus territorios, otros que deben atender a población de departamentos vecinos que no ingresa en el reparto de fondos, y otros que enfrentan un crecimiento demográfico enorme que demanda grandes obras de infraestructura.

Víctor Fayad le respondió a Ricardo Mansur.

Un "juego de suma cero"

Para concluir, Fayad apuntó al corazón del debate por los recursos coparticipables, recordando que se trata de un sistema cerrado. "Hay que entender que la participación municipal en materia de coeficientes es un juego de suma cero: lo que se le da a un departamento, se le debe quitar a otro", subrayó el ministro.

Por esta razón, el titular de Hacienda le recordó a Mansur que el ámbito para dar este debate no es un reclamo aislado, sino la Legislatura. "Aquí no hay ninguna discriminación, hay simplemente una evolución de la realidad desde los años '90 a esta parte. Bienvenidas sean las discusiones, pero deben hacerse en el ámbito que corresponde y teniendo en cuenta la realidad de todos los municipios de la provincia, no de uno solo", finalizó Fayad.