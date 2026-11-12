Grupo Lorenzo propone en Mendoza el "Test Drive Day": una experiencia urbana para probar toda las SUVs y Pick-ups de Ford

Ford Lorenzo se suma al "Test Drive Day", una iniciativa de alcance nacional que se llevará a cabo este sábado 14 de noviembre, de 10:00 a 17:00 hs, en su concesionario Ford Signature 2.0, ubicado en Av. San Martín Sur, esquina Av. Cipolletti, Godoy Cruz.
Durante toda la jornada, el concesionario oficial abrirá sus puertas a clientes, entusiastas y público general para probar en condiciones reales de manejo la gama de vehículos de la marca, con especial foco en las Ford Ranger, Everest y Territory.
Modelos en pista de prueba
Los asistentes podrán evaluar la dinámica, el equipamiento tecnológico y la seguridad de los tres referentes del catálogo:
- Ford Ranger: Fabricada en la planta de Pacheco, cuenta con opciones de motorización V6 3.0L y turbodiésel 2.0L. Incorpora tracción 4x4 con gestión de terrenos, pantalla vertical de 12" con sistema SYNC 4 y el paquete de asistencias a la conducción Ford Co-Pilot 360?.
- Ford Everest: SUV de 7 plazas desarrollado sobre la arquitectura de la Ranger. Combina capacidad off-road con suspensión trasera multibrazo, habitáculo insonorizado y equipamiento confort de alta gama.
- Ford Territory: SUV orientado al uso familiar y urbano, en sus versiones a combustión e híbrida. Incluye motor 1.5L EcoBoost, transmisión automática, doble pantalla digital en el panel de instrumentos y espacio interior optimizado para viajes largos.
Experiencia personalizada y financiación
Durante el evento, asesores especializados acompañarán a los conductores en las pruebas dinámicas urbanas para detallar el funcionamiento de los sistemas de conectividad y asistentes de manejo.
Asimismo, el equipo comercial brindará atención personalizada sobre planes de financiación especial y herramientas de compra diseñadas exclusivamente para toda la gama de modelos de Ford.
Además, los interesados que concurran al concesionario serán agasajados con un lunch especial para la jornada.
Datos del evento
- Fecha: Sábado 14 de noviembre.
- Horario: 10:00 a 17:00 hs.
- Lugar: Ford Lorenzo — Av. San Martín Sur esq. Av. Cipolletti, Godoy Cruz, Mendoza.
- Acceso: Libre y gratuito.
En pocas palabras
- Test Drive Day: Ford Lorenzo presenta su gama de SUVs y Pick-ups este sábado en Godoy Cruz.
- Modelos Destacados: se podrán probar la Ford Ranger, Everest y Territory en sus versiones más recientes.
- Experiencia Completa: habrá pruebas de manejo urbanas, asesoramiento y planes de financiación especial.