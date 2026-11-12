Grupo Lorenzo propone en Mendoza el "Test Drive Day": una experiencia urbana para probar toda las SUVs y Pick-ups de Ford

Durante toda la jornada, el concesionario oficial abrirá sus puertas a clientes, entusiastas y público general para probar en condiciones reales de manejo la gama de vehículos de la marca, con especial foco en las Ford Ranger, Everest y Territory.

Modelos en pista de prueba

Los asistentes podrán evaluar la dinámica, el equipamiento tecnológico y la seguridad de los tres referentes del catálogo: