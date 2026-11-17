Luego de las tormentas de variada intensidad que azotaron distintos puntos de la provincia durante la tarde del lunes, el Ministerio de Producción, a través de la Dirección de Contingencias Climáticas (DCC), abrió formalmente el período de toma de denuncias por daños en cultivos, para quienes sufrieron consecuencias por el granizo.
En cumplimiento con lo establecido por la Ley de Emergencia Agropecuaria, los productores afectados disponen de un plazo de 10 días hábiles para declarar los siniestros. El trámite permanecerá habilitado desde este martes 17 de noviembre hasta el próximo 1 de diciembre inclusive.
Las zonas afectadas por el granizo
De acuerdo con el relevamiento realizado mediante las imágenes de los radares meteorológicos, las celdas graniceras descargaron sobre áreas cultivadas de los tres oasis productivos de Mendoza, acompañadas por lluvias de moderadas a torrenciales.
- Oasis Norte y Este: se registró caída de granizo en fincas de Rivadavia (Los Campamentos, El Mirador y La Central), La Paz (Ciudad de La Paz) y Luján de Cuyo (Ugarteche). Además, hubo precipitaciones intensas en zonas de campo de Santa Rosa y Lavalle.
- Oasis Centro (Valle de Uco): el granizo impactó en cultivos de Tunuyán (Los Árboles), Tupungato (El Zampal, Cordón del Plata y La Arboleda) y San Carlos (Pareditas y el extremo este de Tres Esquinas).
- Oasis Sur: se reportaron daños en General Alvear (Bowen —sectores de Km 884 y Compuertas Negras—, norte de Carmensa en San Pedro del Atuel y sur de La Marzolina) y en San Rafael (extremo noreste de Villa Atuel, oeste de Real del Padre y sureste de Jaime Prats).
¿Cómo realizar el trámite y qué beneficios se obtienen?
La denuncia puede gestionarse de manera digital a través del Sistema de Información Agrícola (SIA RUT), ingresando con usuario y contraseña desde cualquier computadora o teléfono móvil. Quienes necesiten asistencia técnica pueden realizar la presentación de forma presencial, de lunes a viernes de 8 a 13 horas.
Desde la cartera productiva recordaron que la Ley 9.083 contempla exenciones impositivas y beneficios fiscales para aquellos productores que acrediten daños iguales o superiores al 50% de su producción. Asimismo, quienes se encuentren adheridos al Fondo Compensador Agrícola recibirán pagos indemnizatorios si la afectación ponderada supera dicho porcentaje.
¿Dónde realizar las Denuncias de forma presencial?
Para los productores que opten por realizar el trámite en oficina, las sedes disponibles en la provincia son:
- Sede Central (Mendoza): Boulogne Sur Mer 3050, primer piso. Teléfonos: 0261-5213366 / 5213364 / 5213370.
- Delegación Este (San Martín): Viamonte 1000. Teléfono: 0263-4420365.
- Delegación Valle de Uco (Tunuyán): Güemes 731. Teléfono: 0261-157630940.
- Delegación Sur (San Rafael): Alsina 445. Teléfono: 0260-4438052.
- Oficina General Alvear: Olascoaga 173. Teléfono: 02625-15643876.
En pocas palabras
- Denuncia de daños: productores mendocinos ya pueden denunciar los daños sufridos por el granizo hasta el 1 de diciembre.
- Zonas afectadas: se registraron daños por granizo en fincas de Rivadavia, La Paz, Luján de Cuyo, Valle de Uco y el Sur provincial.
- Beneficios: el trámite habilita el acceso a exenciones impositivas y beneficios fiscales para damnificados con pérdidas superiores al 50%.