En cumplimiento con lo establecido por la Ley de Emergencia Agropecuaria, los productores afectados disponen de un plazo de 10 días hábiles para declarar los siniestros. El trámite permanecerá habilitado desde este martes 17 de noviembre hasta el próximo 1 de diciembre inclusive.

Las zonas afectadas por el granizo

De acuerdo con el relevamiento realizado mediante las imágenes de los radares meteorológicos, las celdas graniceras descargaron sobre áreas cultivadas de los tres oasis productivos de Mendoza, acompañadas por lluvias de moderadas a torrenciales.