Una ciudad que perdió a una de las mayores automotrices del mundo ahora se convierte en el escenario de una de las apuestas industriales más importantes de China en América Latina. En Camaçari, en el estado brasileño de Bahía, BYD puso en marcha un gigantesco complejo automotriz que busca convertir al país en una plataforma de producción de vehículos eléctricos e híbridos para toda la región.
La mayor fábrica de autos chinos de América Latina se instala en una ciudad y promete miles de empleos.
La gigante automotriz china BYD eligió Camaçari para establecer su mayor complejo industrial fuera de China, proyectando una producción de 600.000 unidades anuales y generando miles de puestos de trabajo.
Durante décadas, Camaçari fue uno de los principales centros de producción automotriz de Brasil. Pero en 2021, el cierre de la fábrica de Ford dejó un vacío industrial en esta ciudad del estado de Bahía. Cuatro años después, una compañía china ocupó ese espacio con un proyecto que busca cambiar la escala de la industria automotriz brasileña.
La mayor fábrica de autos chinos de América Latina llega a Brasil y transforma una ciudad que perdió a Ford
BYD construyó en Camaçari su mayor complejo industrial fuera de China. La instalación en América Latina tuvo una inversión inicialmente anunciada de 5.500 millones de reales y una superficie de 4,65 millones de metros cuadrados. La primera etapa del complejo tiene una capacidad instalada de 150.000 vehículos anuales, aunque el plan de expansión contempla alcanzar las 600.000 unidades por año.
La apuesta no se limita al ensamblaje de automóviles. BYD está incorporando instalaciones de estampado, soldadura y pintura para avanzar hacia una fabricación más integrada dentro de Brasil. Estas nuevas áreas comenzaron sus pruebas operativas en octubre de 2026, mientras la compañía prepara la incorporación de más componentes de producción nacional.
Más de 9.000 trabajadores y pedidos para otros países de América Latina
El impacto sobre el empleo también creció con la expansión de la planta. En octubre de 2026, BYD informó que el complejo ya contaba con más de 9.000 trabajadores directos, de los cuales alrededor del 90% eran originarios del estado de Bahía. La compañía proyecta alcanzar los 10.000 empleados directos antes de finalizar el año.
La fábrica también comenzó a posicionarse como una futura plataforma exportadora. BYD recibió pedidos por 100.000 vehículos: 50.000 destinados a Argentina y otros 50.000 a México. Las entregas están previstas para comenzar en 2027.
Para concretar esta expansión, la empresa busca que más del 50% de los componentes utilizados en sus vehículos sean de origen local. Esto le permitiría cumplir con los requisitos industriales brasileños y facilitar las exportaciones hacia otros mercados de América Latina. El proyecto contempla, además, la creación de hasta 20.000 empleos directos e indirectos cuando alcance su desarrollo completo.
En pocas palabras
- BYD en Camaçari: La mayor fábrica de autos chinos de América Latina se instala en Brasil.
- Inversión y Capacidad: El complejo industrial requirió una inversión inicial de R$ 5.500 millones y proyecta 600.000 unidades anuales.
- Impacto Laboral y Exportación: Genera más de 9.000 empleos directos y se posiciona como plataforma de exportación para Argentina y México.