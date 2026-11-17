La apuesta no se limita al ensamblaje de automóviles. BYD está incorporando instalaciones de estampado, soldadura y pintura para avanzar hacia una fabricación más integrada dentro de Brasil. Estas nuevas áreas comenzaron sus pruebas operativas en octubre de 2026, mientras la compañía prepara la incorporación de más componentes de producción nacional.

Más de 9.000 trabajadores y pedidos para otros países de América Latina

El impacto sobre el empleo también creció con la expansión de la planta. En octubre de 2026, BYD informó que el complejo ya contaba con más de 9.000 trabajadores directos, de los cuales alrededor del 90% eran originarios del estado de Bahía. La compañía proyecta alcanzar los 10.000 empleados directos antes de finalizar el año.

La fábrica también comenzó a posicionarse como una futura plataforma exportadora. BYD recibió pedidos por 100.000 vehículos: 50.000 destinados a Argentina y otros 50.000 a México. Las entregas están previstas para comenzar en 2027.

Para concretar esta expansión, la empresa busca que más del 50% de los componentes utilizados en sus vehículos sean de origen local. Esto le permitiría cumplir con los requisitos industriales brasileños y facilitar las exportaciones hacia otros mercados de América Latina. El proyecto contempla, además, la creación de hasta 20.000 empleos directos e indirectos cuando alcance su desarrollo completo.