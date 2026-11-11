Aviones eléctricos que despegan, recorren plantaciones y aplican productos agrícolas sin llevar un piloto a bordo ya comenzaron a trabajar en América Latina. Se trata de una nueva tecnología de aviación autónoma diseñada para realizar tareas de fumigación en grandes explotaciones agrícolas y que busca modificar la forma en que se protegen los cultivos.
Comenzaron a operar en un país de América Latina aviones eléctricos de Estados Unidos que fumigan sin piloto
Guatemala se convierte en el primer país de América Latina en implementar aviones eléctricos autónomos de Estados Unidos para fumigar cultivos, marcando un hito en la agricultura de precisión y la tecnología aeronáutica.
Guatemala es el país que acaba de incorporar estos equipos a sus operaciones agrícolas, mediante un acuerdo entre la compañía de Estados Unidos Pyka y el grupo agroindustrial guatemalteco Grupo HAME. Los primeros vuelos comerciales comenzaron en Tecún Umán, en el departamento de San Marcos, donde las aeronaves se utilizarán en plantaciones de banano para combatir la Sigatoka negra, una enfermedad causada por un hongo que puede provocar importantes pérdidas de producción.
Aviones eléctricos que vuelan sin piloto
El modelo utilizado se llama Pelican y es un acompletamente eléctrica, de ala fija y navegación autónoma. A diferencia de los pequeños drones agrícolas de varios rotores, tiene una estructura similar a la de un avión convencional y está diseñada específicamente para realizar aplicaciones fitosanitarias desde el aire. Puede ejecutar recorridos programados sin necesidad de transportar un piloto y también tiene capacidad para realizar operaciones nocturnas cuando cuenta con la autorización correspondiente.
La incorporación de esta tecnología fue posible después de recibir la aprobación de la Dirección General de Aeronáutica Civil de Guatemala para realizar operaciones de fumigación agrícola. Se trata de un paso importante porque permite que una aeronave autónoma eléctrica pase de las pruebas tecnológicas a su utilización comercial en el sector bananero de este de país de América Latina.
El objetivo es combatir una enfermedad que afecta al banano
Uno de los principales objetivos será mejorar el control de la Sigatoka negra, una enfermedad que afecta las hojas de las plantas de banano y reduce su capacidad para realizar la fotosíntesis. Su control requiere tratamientos periódicos y una cobertura adecuada de las plantaciones, por lo que la aplicación aérea representa una herramienta importante para los productores.
La tecnología también ofrece mayor flexibilidad para organizar los horarios de fumigación. La posibilidad de operar sin piloto a bordo y durante la noche, cuando las condiciones y los permisos lo permiten, amplía las ventanas de trabajo disponibles para las explotaciones agrícolas.
La llegada a Guatemala no es el primer despliegue de Pyka en América Latina. La empresa ya cuenta con experiencia comercial en Brasil y había realizado pruebas con la compañía Dole en plantaciones bananeras de Honduras desde 2022. Por el momento, las empresas no han publicado cuántas aeronaves integrarán la operación guatemalteca, cuántas hectáreas cubrirán ni el ahorro económico que esperan conseguir.
En pocas palabras
- Guatemala pionera: Se convirtió en el primer país de América Latina en usar aviones eléctricos autónomos de Estados Unidos para fumigar cultivos.
- Tecnología avanzada: El modelo Pelican, de ala fija y 100% eléctrico, realiza fumigaciones sin piloto, optimizando la aplicación fitosanitaria.
- Combate de enfermedades: Busca mejorar el control de la Sigatoka negra en plantaciones de banano, ofreciendo mayor flexibilidad operativa y trabajos nocturnos.