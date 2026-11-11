Comenzaron a operar en un país de América Latina aviones eléctricos de Estados Unidos que fumigan sin piloto

La incorporación de esta tecnología fue posible después de recibir la aprobación de la Dirección General de Aeronáutica Civil de Guatemala para realizar operaciones de fumigación agrícola. Se trata de un paso importante porque permite que una aeronave autónoma eléctrica pase de las pruebas tecnológicas a su utilización comercial en el sector bananero de este de país de América Latina.

El objetivo es combatir una enfermedad que afecta al banano

Uno de los principales objetivos será mejorar el control de la Sigatoka negra, una enfermedad que afecta las hojas de las plantas de banano y reduce su capacidad para realizar la fotosíntesis. Su control requiere tratamientos periódicos y una cobertura adecuada de las plantaciones, por lo que la aplicación aérea representa una herramienta importante para los productores.

La tecnología también ofrece mayor flexibilidad para organizar los horarios de fumigación. La posibilidad de operar sin piloto a bordo y durante la noche, cuando las condiciones y los permisos lo permiten, amplía las ventanas de trabajo disponibles para las explotaciones agrícolas.

La llegada a Guatemala no es el primer despliegue de Pyka en América Latina. La empresa ya cuenta con experiencia comercial en Brasil y había realizado pruebas con la compañía Dole en plantaciones bananeras de Honduras desde 2022. Por el momento, las empresas no han publicado cuántas aeronaves integrarán la operación guatemalteca, cuántas hectáreas cubrirán ni el ahorro económico que esperan conseguir.