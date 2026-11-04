Arrojan toneladas de rocas para ampliar un puerto clave en América Latina, pese a una suspensión judicial

La polémica tiene antecedentes judiciales. En 2022, la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuestionó la evaluación ambiental fragmentada del proyecto de ampliación del puerto y exigió estudiar sus impactos de manera integral. Posteriormente, el 30 de diciembre de ese año, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales otorgó una autorización ambiental condicionada. Actualmente, las organizaciones ambientales cuestionan si las obras cumplen con las exigencias establecidas.

Toneladas de rocas amenazan un arrecife vivo

Otro de los puntos señalados por los ambientalistas es el origen de las rocas. Según sus denuncias, el material procedería de una cantera situada en Mozomboa, en el municipio de Actopan, un aspecto que también ha generado preguntas sobre el control ambiental de las obras.

Por su parte, la Administración del Sistema Portuario Nacional anunció medidas de vigilancia ambiental, seguimiento de sedimentos y la creación de 35 hectáreas de arrecifes artificiales como parte de sus acciones de restauración y compensación.

La Gallega forma parte del Sistema Arrecifal Veracruzano, un área protegida que alberga una importante diversidad de vida marina. Además de servir de refugio para numerosas especies, los arrecifes actúan como barreras naturales frente al oleaje y contribuyen a proteger las comunidades costeras.