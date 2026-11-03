Granizo en el Este: Santa Rosa y Rivadavia fueron los departamentos más afectados

En algunas zonas, la caída de piedra estuvo precedida por fuertes ráfagas de viento, que acompañaron el desarrollo de las celdas convectivas. La situación meteorológica motivó la vigencia de una alerta amarilla durante buena parte de la tarde y la noche.

El miércoles llega con descenso de temperatura

El pronóstico de Contingencias Climáticas de la provincia anticipó la llegada de un frente frío para este miércoles 4 de noviembre.

Después de un martes caluroso, con una máxima cercana a los 30°C, el panorama meteorológico cambia este miércoles 4 de noviembre con el ingreso de un frente frío.

Según el pronóstico de Contingencias Climáticas de Mendoza, la jornada estará algo nublada y tendrá un descenso de la temperatura, con vientos moderados del sudeste. Durante la madrugada todavía podrían registrarse tormentas, aunque las condiciones mejorarán a partir de la tarde.

La máxima prevista es de 25°C y la mínima de 12°C. En la cordillera, en tanto, se espera cielo parcialmente nublado.