Si tenés una pileta de lona vieja, tenés un tesoro: cómo hacer una funda para proteger el auto del granizo

Por eso, si te compraste una nueva pelopincho y quedo la vieja pileta sin uso, en pocos pasos puedes convertirla en un tesoro para cubrir y proteger cosas.

Antes que nada debes juntar los siguientes materiales: lona de la pileta limpia y seca, goma espuma, aislante que se usa en techos, un colchón de espuma viejo o incluso un acolchado roto. También necesitas silicona neutra o hilos sintéticos gruesos, elásticos o sogas con ganchos y tijera.

Una vez que tengas eso podés ponerte manos a la obra con esta idea de reciclaje. Primero, poné la lona de la pileta sobre el auto seco para calcular el tamaño asegurando que cubra el techo, el capó, el baúl y los parabrisas.

No gastes más plata en comprar cubreauto, usa esa vieja pioleta de lona y estarás protegido del granizo.

Después, tenés que armar una estructura en capas acolchonadas, es decir pegá o cosé las placas de goma espuma o las frazadas gruesas por debajo de la lona. Si usás goma espuma, podés pegarlo directamente. Una vez hecho, hacé un dobladillo hacia adentro para que el borde quede reforzado y no se deshilache con el viento.

Por último y de forma opcional, hacé perforaciones en la lona reforzada con ojalillos metálicos para que no se rompa y atá elásticos o sogas, entonces cuando cubras el auto vas a poder atar la tela a algún lado.