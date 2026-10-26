Si tenés una pileta de lona vieja, tenés un tesoro: cómo hacer una funda para proteger el auto del granizo

Está llegando el calorcito y si ya sacaste la pelopincho para darles otro año de uso, debes saber que si tienes una que esté sin uso o roto, puedes transformarlo en un tesoro. En una época donde la reutilización y el reciclaje se han convertido en consumo consciente, muchos objetos cotidianos pueden tener una segunda vida útil.
Un claro ejemplo de esto es la vieja pileta de lona que suele tirarse cuando su vida útil llega a su fin. Pero lejos de ser una simple basura, su material puede servir como elemento clave para proteger tu auto del granizo o de la famosa lluvia de verano.
Reciclaje: cómo hacer una funda para proteger el auto del granizo
La tela de las piletas de lona es un material ideal para hacer un cubreautos porque la tela es gruesa, impermeable, resistente y no se rompe fácilmente con la piedra. Pero aunque la sola frena el agua y el rasguño, hay que mejorarla para evitar el impacto directo que abolla la chapa.
Por eso, si te compraste una nueva pelopincho y quedo la vieja pileta sin uso, en pocos pasos puedes convertirla en un tesoro para cubrir y proteger cosas.
Antes que nada debes juntar los siguientes materiales: lona de la pileta limpia y seca, goma espuma, aislante que se usa en techos, un colchón de espuma viejo o incluso un acolchado roto. También necesitas silicona neutra o hilos sintéticos gruesos, elásticos o sogas con ganchos y tijera.
Una vez que tengas eso podés ponerte manos a la obra con esta idea de reciclaje. Primero, poné la lona de la pileta sobre el auto seco para calcular el tamaño asegurando que cubra el techo, el capó, el baúl y los parabrisas.
Después, tenés que armar una estructura en capas acolchonadas, es decir pegá o cosé las placas de goma espuma o las frazadas gruesas por debajo de la lona. Si usás goma espuma, podés pegarlo directamente. Una vez hecho, hacé un dobladillo hacia adentro para que el borde quede reforzado y no se deshilache con el viento.
Por último y de forma opcional, hacé perforaciones en la lona reforzada con ojalillos metálicos para que no se rompa y atá elásticos o sogas, entonces cuando cubras el auto vas a poder atar la tela a algún lado.
En pocas palabras
- Tesoro reciclable: una pileta de lona vieja puede reutilizarse para proteger autos del granizo.
- Material ideal: la tela es gruesa, impermeable y resistente, pero requiere acolchado para impactos.
- Construcción casera: se arma con la lona, goma espuma o aislante, y elementos para sujetarla.