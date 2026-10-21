Está llegando el calorcito y si ya sacaste los ventiladores para darles otro año de uso, debes saber que si tienes uno que esté sin uso o roto, puedes transformarlo en un tesoro. En una época donde la reutilización y el reciclaje se han convertido en consumo consciente, muchos objetos cotidianos pueden tener una segunda vida útil.
Si tenés rejillas de un ventilador viejo, tenés un tesoro: cómo hacer un perchero para la ropa
En casa puede haber un ventilador que esté sin uso, así que puedes convertirlo en un tesoro para la ropa en menos de 5 minutos
Un claro ejemplo de esto es el viejo ventilador que suele quedar abandonado o roto en algún rincón de la casa. Lejos de ser una simple basura, su estructura metálica redonda puede servir como elemento clave para colgar la ropa.
Reciclaje: cómo hacer un perchero con la rejilla de ventilador
Si tenés la rejilla de un ventilador viejo que ya no funciona, podés transformarla fácilmente en un práctico perchero o tendedero casero para secar la ropa. Como en departamentos chicos o casas con poco espacio, tender la ropa puede volvgerse un dolor de cabeza cotidiano, especialmente durante las tormentas de verano.
Por eso, reciclar esta pieza de un electrodoméstico roto es una solución ingeniosa, ecológica y totalmente gratuita para evitar comprar tendederos comerciales. El procedimiento para construir este tendedero circular es muy sencillo y está al alcance de cualquiera.
Lo primero que se debe hacer es conseguir un ventilador de mesa o de pie en desuso y desarmar la tapa o rejilla, ya que esta estructura circular tiene ranuras ideales para enganchar perchas de forma ordenada o colgar las prendas sin problemas. Además, si se le colocan broches, se pueden colgar piezas pequeñas como medias o ropa interior.
Una vez separada la tapa, solo hay que agarrarla con una soga, gancho o cadena desde el centro y colgarla en algún tirante, del baño, lavadero, ventana ventilada, balcón o cualquier otra parte de la casa.
Beneficios de este tesoro del reciclaje
- Aprovechar la forma circular de la rejilla hace que la ropa quede en el aire y haya una ventilación rápida y uniforme dentro de la casa.
- Te permite ahorrar dinero al evitar la compra de productos nuevos.
- Contribuye al cuidado del medioambiente al reutilizar objetos.
- Es una excelente opción para solucionar la falta de espacio.
En pocas palabras
- Ventilador viejo: podés transformarlo en un práctico perchero o tendedero casero para secar la ropa.
- Reutilización: la estructura circular de la rejilla tiene ranuras ideales para colgar perchas o prendas.
- Beneficios: solución ingeniosa, ecológica y gratuita para ahorrar espacio y dinero.