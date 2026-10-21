Si tenés rejillas de un ventilador viejo, tenés un tesoro: cómo hacer un perchero para la ropa

Por eso, reciclar esta pieza de un electrodoméstico roto es una solución ingeniosa, ecológica y totalmente gratuita para evitar comprar tendederos comerciales. El procedimiento para construir este tendedero circular es muy sencillo y está al alcance de cualquiera.

Lo primero que se debe hacer es conseguir un ventilador de mesa o de pie en desuso y desarmar la tapa o rejilla, ya que esta estructura circular tiene ranuras ideales para enganchar perchas de forma ordenada o colgar las prendas sin problemas. Además, si se le colocan broches, se pueden colgar piezas pequeñas como medias o ropa interior.

Perchero hecho en casa con rejilla de ventilador.

Una vez separada la tapa, solo hay que agarrarla con una soga, gancho o cadena desde el centro y colgarla en algún tirante, del baño, lavadero, ventana ventilada, balcón o cualquier otra parte de la casa.

Beneficios de este tesoro del reciclaje