Si tenés las aspas de un ventilador viejo, tenés un tesoro para tu jardín: por qué y para qué sirve

Tienen una base firme y estable.

Las aspas viejas pueden funcionar como repuestos para arreglar un ventilador viejo.

viejo. Las aspas también pueden reciclarse de mil formas.

Sirven para decorar el jardín.

Son versátiles y adaptables.

Su forma y cómo le des una segunda vida quedan muy bien en exteriores.

Estas ideas de reciclaje reducen los residuos electrónicos.

Reciclaje: para qué sirven las aspas de ventilador

Con las aspas del ventilador crea estas ideas originales.

Aunque un viejo ventilador parezca una chatarra, sus aspas sirven para decorar el jardín y entre miles de opciones hay al menos dos que son sumamente prácticas y decorativas.

La primera idea consiste en convertir las aspas del ventilador en un espantapájaros. Para lograrlo podés colgarlas de un árbol con objetos metálicos viejos en cada aspa, como llaves en desuso, cascabeles o chapitas.

Si pintas decorativamente cada una de las aspas, podrás tener una flor decorativa para tu jardín o un molinete gigante y darle un toque personal y único a este espacio. Para hacerlo, tan solo ponelo de forma vertical sobre un poste fuerte de madera o una caña gruesa clavada en la tierra de un cantero.

Otra opción es crear un comedero de pájaros colgante al elevar la estructura bajo un techo, una pérgola o una rama con sujetadores. Fijá un plato o bandeja en el centro y llenalo de semillas. De esta forma las aspas extendidas les sirven a los pájaros para posarse y descansar mientras comen.