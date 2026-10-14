Está llegando el calorcito y si ya sacaste los ventiladores para darles otro año de uso, debes saber que si tienes uno que esté sin uso o roto, puedes transformarlo en un tesoro. En una época donde la reutilización y el reciclaje se han convertido en consumo consciente, muchos objetos cotidianos pueden tener una segunda vida útil.Si tenés las aspas de un ventilador viejo, tenés un tesoro para tu jardín: por qué y para qué sirve
Si tenés las aspas de un ventilador viejo, tenés un tesoro para tu jardín: por qué y para qué sirve
Un ventilador que esté roto o sin uso puedes transformar sus aspas en un tesoro del reciclaje en menos de 5 minutos y decorar tu jardín con esta idea original
Un claro ejemplo de esto es el viejo ventilador cuyas aspas aún están intactas y que suele quedar desaprovechado cuando se descarta. Lejos de ser una simple basura, su estructura y forma metálica son muy útiles para convertirlas en oro puro para tu jardín.
Por qué las aspas de un ventilador viejo son un tesoro
Aunque parezca extraño, los ventiladores tienen una estructura perfecta para reutilizar:
- Tienen una base firme y estable.
- Las aspas viejas pueden funcionar como repuestos para arreglar un ventilador viejo.
- Las aspas también pueden reciclarse de mil formas.
- Sirven para decorar el jardín.
- Son versátiles y adaptables.
- Su forma y cómo le des una segunda vida quedan muy bien en exteriores.
- Estas ideas de reciclaje reducen los residuos electrónicos.
Reciclaje: para qué sirven las aspas de ventilador
Aunque un viejo ventilador parezca una chatarra, sus aspas sirven para decorar el jardín y entre miles de opciones hay al menos dos que son sumamente prácticas y decorativas.
La primera idea consiste en convertir las aspas del ventilador en un espantapájaros. Para lograrlo podés colgarlas de un árbol con objetos metálicos viejos en cada aspa, como llaves en desuso, cascabeles o chapitas.
Si pintas decorativamente cada una de las aspas, podrás tener una flor decorativa para tu jardín o un molinete gigante y darle un toque personal y único a este espacio. Para hacerlo, tan solo ponelo de forma vertical sobre un poste fuerte de madera o una caña gruesa clavada en la tierra de un cantero.
Otra opción es crear un comedero de pájaros colgante al elevar la estructura bajo un techo, una pérgola o una rama con sujetadores. Fijá un plato o bandeja en el centro y llenalo de semillas. De esta forma las aspas extendidas les sirven a los pájaros para posarse y descansar mientras comen.
En pocas palabras
- Ventiladores viejos: transforma las aspas de un ventilador en desuso en un elemento decorativo para tu jardín.
- Reciclaje y decoración: las aspas metálicas pueden reutilizarse como espantapájaros, flores decorativas o comederos para pájaros.
- Consumo consciente: reutilizar objetos cotidianos contribuye a reducir los residuos electrónicos y darles una segunda vida útil.