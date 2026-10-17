El truco para limpiar el ventilador es usar una funda de almohada.

Cómo limpiar las aspas del ventilador con una funda de almohada

Después de meses sin uso, sus aspas suelen acumular polvo y suciedad, y limpiarlas sin esparcirlo por toda la casa puede parecer imposible o al menos sin tener que limpiar el doble. Pero un truco simple y efectivo resuelve este problema: envolver las aspas en fundas de almohada. Así, todo el polvo queda atrapado en la funda y no se dispersa.

Para hacerlo solo tenés que asegurarte de que el ventilador este apagado y subirte a una silla o escalera estable para alcanzar cómodamente cada aspa.

Colocá una funda de almohada, que puede ser una vieja que ya no uses o una que después puedas lavar, sobre cada aspa de a una por vez. Ahora desliza la funda a lo largo de cada parte, presionando levemente para que el polvo quede atrapado adentro.

Antes y después del truco.

A medida que lo vayas haciendo tenés que repetir el proceso con todas las aspas y luego llevar las fundas directamente al lavarropas y ¡listo! Ventilador limpio esperando a ser usado, casa libre de polvo y sin perder tiempo.

Beneficios de este truco