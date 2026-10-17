El verano empieza a asomarse y siempre hay que estar preparado, pero esto no significa salir a comprar aires acondicionados o ventiladores, sino algo más simple: limpiarlos. Con este truco podrás desempolvar el ventilador usando solo una funda de almohada.
Cómo limpiar las aspas del ventilador con una funda de almohada
Preparate para el verano con este truco efectivo que sirve para limpiar ventiladores sin esparcir polvo ni tampoco perder tiempo. Cómo se hace
Los ventiladores de techo van acumulando polvo y suciedad a medida que pasan tiempo sin usarse porque todo los olores, grasas y mugre del ambiente se quedan atrapados ahí. Lo mismo pasa con los ventiladores de pie que se guardan, acumulan polvo.
Para evitar que te agarre desprevenido, pone a prueba este truco y nunca más tendrás un ventilador sucio en casa.
Cómo limpiar las aspas del ventilador con una funda de almohada
Después de meses sin uso, sus aspas suelen acumular polvo y suciedad, y limpiarlas sin esparcirlo por toda la casa puede parecer imposible o al menos sin tener que limpiar el doble. Pero un truco simple y efectivo resuelve este problema: envolver las aspas en fundas de almohada. Así, todo el polvo queda atrapado en la funda y no se dispersa.
Para hacerlo solo tenés que asegurarte de que el ventilador este apagado y subirte a una silla o escalera estable para alcanzar cómodamente cada aspa.
Colocá una funda de almohada, que puede ser una vieja que ya no uses o una que después puedas lavar, sobre cada aspa de a una por vez. Ahora desliza la funda a lo largo de cada parte, presionando levemente para que el polvo quede atrapado adentro.
A medida que lo vayas haciendo tenés que repetir el proceso con todas las aspas y luego llevar las fundas directamente al lavarropas y ¡listo! Ventilador limpio esperando a ser usado, casa libre de polvo y sin perder tiempo.
Beneficios de este truco
- No lleva tiempo.
- No implica gastar plata en productos de limpieza extras.
- Es efectivo.
- No requiere hacer un gran esfuerzo en la limpieza.
- Si queda polvo en alguna parte o rincón del ventilador podés usar un hisopo, algodón o trapo extra.
En pocas palabras
- Limpieza rápida: un truco efectivo utiliza una funda de almohada para limpiar ventiladores sin esparcir polvo.
- Método simple: se desliza la funda sobre cada aspa, atrapando el polvo dentro.
- Beneficios: ahorra tiempo, no requiere productos extra y es altamente efectivo.