Un envase de plástico, una cuerda y un par de piezas de cartulina son suficientes para armar un ventilador que hace girar sus aspas sin necesidad de electricidad. La propuesta se volvió popular en redes sociales y despertó interés por su mecanismo sencillo y el uso de materiales cotidianos.
El ventilador casero sin electricidad ni pilas hecho con una botella de plástico y una cuerda: furor en redes
Un tutorial viral enseña a fabricar un ventilador manual sin pilas ni conexión eléctrica. El video ya superó las 323.000 visualizaciones
El tutorial fue publicado por el canal Viendo y Aprendiendo, que supera los 311.000 suscriptores. Según los datos difundidos, la grabación acumulaba más de 413.000 visualizaciones.
El creador, José Ángel Llamas de la Fuente, presenta el invento como un ventilador manual construido a partir del reciclaje de una botella plástica. Aunque no reemplaza a un ventilador eléctrico, puede servir como manualidad para mostrar cómo un movimiento mecánico se transforma en giro.
Qué materiales se necesitan para hacer el ventilador casero
Para reproducir el dispositivo que aparece en el video se necesita:
- Una botella de plástico de medio litro.
- Una varilla, como un pincho de madera.
- Aproximadamente 40 centímetros de cuerda.
- Dos piezas de cartulina para las aspas.
El armado comienza con tres perforaciones en el envase: una en el tapón, otra en la parte central y una tercera en la base. El autor explica que usa un objeto metálico calentado para hacer los agujeros. Importante: calentar metal y trabajar con herramientas cortantes puede provocar quemaduras o lesiones. Estas tareas deben quedar en manos de una persona adulta y realizarse con las debidas precauciones, más si hay niños cerca.
Cómo funciona el ventilador sin pilas ni motor
Una vez hechos los orificios, la varilla atraviesa la botella desde la base hasta sobresalir por el tapón. Antes de colocarla, se pasa la cuerda por el agujero lateral y se ata uno de sus extremos alrededor del eje, dentro del recipiente.
Después, con el tapón cerrado, se ubican las dos piezas de cartulina perforadas en la parte superior de la varilla, cruzadas entre sí para formar las aspas. La cuerda se enrolla alrededor del eje y se deja un extremo libre para tirar.
Al estirar el cordón, la varilla gira y mueve las aspas. Así se obtiene un ventilador accionado manualmente, sin baterías ni conexión a la red eléctrica.
La publicación generó comentarios sobre sus posibles aplicaciones, desde una actividad didáctica para chicos hasta una alternativa para tener a mano durante un corte de luz.
También aparecieron dudas sobre el esfuerzo necesario para mantenerlo en funcionamiento. Una usuaria escribió: “Se me cansaría la mano”. Ante las reacciones, Llamas de la Fuente explicó que la idea es contar con “algo a mano” ante una emergencia.
El dispositivo, sin embargo, ofrece un alcance limitado y debe entenderse como una manualidad de funcionamiento mecánico, no como un sustituto de los ventiladores convencionales.
En pocas palabras
- Ventilador casero: crearon un tutorial viral para fabricar un ventilador manual usando solo una botella, cuerda y cartón.
- Funcionamiento sin electricidad: el invento utiliza un mecanismo de cuerda y polea para mover las aspas, sin necesidad de pilas ni conexión eléctrica.
- Aplicación didáctica: la manualidad se presenta como una actividad educativa para demostrar principios mecánicos y una solución ante cortes de luz.