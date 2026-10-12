El ventilador casero sin electricidad ni pilas hecho con una botella de plástico y una cuerda: furor en redes

Qué materiales se necesitan para hacer el ventilador casero

Para reproducir el dispositivo que aparece en el video se necesita:

Una botella de plástico de medio litro.

Una varilla, como un pincho de madera.

Aproximadamente 40 centímetros de cuerda.

Dos piezas de cartulina para las aspas.

El armado comienza con tres perforaciones en el envase: una en el tapón, otra en la parte central y una tercera en la base. El autor explica que usa un objeto metálico calentado para hacer los agujeros. Importante: calentar metal y trabajar con herramientas cortantes puede provocar quemaduras o lesiones. Estas tareas deben quedar en manos de una persona adulta y realizarse con las debidas precauciones, más si hay niños cerca.

Cómo funciona el ventilador sin pilas ni motor

Una vez hechos los orificios, la varilla atraviesa la botella desde la base hasta sobresalir por el tapón. Antes de colocarla, se pasa la cuerda por el agujero lateral y se ata uno de sus extremos alrededor del eje, dentro del recipiente.

Después, con el tapón cerrado, se ubican las dos piezas de cartulina perforadas en la parte superior de la varilla, cruzadas entre sí para formar las aspas. La cuerda se enrolla alrededor del eje y se deja un extremo libre para tirar.

Al estirar el cordón, la varilla gira y mueve las aspas. Así se obtiene un ventilador accionado manualmente, sin baterías ni conexión a la red eléctrica.

La publicación generó comentarios sobre sus posibles aplicaciones, desde una actividad didáctica para chicos hasta una alternativa para tener a mano durante un corte de luz.

También aparecieron dudas sobre el esfuerzo necesario para mantenerlo en funcionamiento. Una usuaria escribió: “Se me cansaría la mano”. Ante las reacciones, Llamas de la Fuente explicó que la idea es contar con “algo a mano” ante una emergencia.

El dispositivo, sin embargo, ofrece un alcance limitado y debe entenderse como una manualidad de funcionamiento mecánico, no como un sustituto de los ventiladores convencionales.