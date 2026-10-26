El papa León XIV y el Vaticano despejaron dudas sobre la gira papal en Sudamérica

León XIV confirmó que viajará: qué dijo sobre su recuperación

El anuncio oficial precisó que el posoperatorio del papa León XIV avanza de forma favorable y que no requerirá tratamiento oncológico complementario, de acuerdo con el reporte difundido por Vatican News.

En su mensaje oficial, León XIV manifestó su satisfacción por volver a la región donde residió durante varios años de su vida pastoral y convocó a fortalecer los vínculos comunitarios.

El pontífice remarcó ante los fieles: “Me llena de alegría regresar al continente en el que he vivido tantos momentos de mi vida”. Asimismo, subrayó la meta de renovar el anuncio del Evangelio en cada una de las diócesis anfitrionas.

Cómo será el itinerario de León XIV en el país

El cronograma oficial establece que el papa León XIV arribará a Buenos Aires el domingo 8 de noviembre proveniente de Uruguay, y permanecerá en suelo argentino hasta el miércoles 11, fecha en la que continuará su itinerario hacia Perú.

El Papa León XIV confirmó su gira apostólica por Argentina, Uruguay y Perú del 6 al 17 de noviembre.

Durante su estadía en el país, el jefe de la Iglesia católica encabezará actividades pastorales e institucionales en Buenos Aires, Córdoba y Luján. El programa prevé una misa en el Monumento de los Españoles, un encuentro con jóvenes y una visita al Complejo Penitenciario Federal de la Ciudad de Buenos Aires.

La agenda contempla audiencias protocolares con autoridades del gobierno nacional, representantes de la sociedad civil y miembros de diversos cultos, antes de la misa masiva en la plaza de la Basílica de Luján.

El acontecimiento reviste un valor histórico: se trata de la primera visita oficial de un pontífice a la Argentina tras la muerte de Francisco en 2025, quien no regresó al país durante su pontificado.

La recuperación de León XIV y el aval médico definitivo

La confirmación de la gira llegó tras la operación del 13 de octubre. La evolución física de León XIV había abierto interrogantes sobre la exigencia de una gira de casi dos semanas.

El parte médico de la Santa Sede detalló que el procedimiento quirúrgico no presentó complicaciones y que los análisis descartaron la dispersión de la afección. En esa línea, el cuerpo médico confirmó que el santo padre no precisa terapias oncológicas posteriores.

El médico Luigi Carbone ratificó que los últimos exámenes muestran una respuesta orgánica favorable y que no existen impedimentos para los vuelos programados durante las dos semanas de actividades.

Tras su retorno a las dependencias vaticanas, el obispo de Roma retomó sus funciones con audiencias acotadas y períodos de descanso pautados por los especialistas para consolidar su recuperación integral.

De este modo, la Santa Sede ratificó que las visitas a Uruguay, Argentina y Perú se desarrollarán del 6 al 17 de noviembre, permitiendo el contacto directo entre León XIV y las comunidades de la región.

Fuentes: Vatican News, Red X y Archivo Diario UNO.