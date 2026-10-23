El papa León XIV suspendió un viaje por recomendación médica tras su cirugía

Le hicieron una radiografía al papa León XIV y los médicos indicaron que evoluciona favorablemente.

La cirugía torácica se realizó el 13 de octubre. Aunque los controles confirmaron una recuperación favorable, los médicos optaron por mantener las precauciones y desaconsejaron el vuelo en helicóptero programado para el martes próximo.

El mensaje que enviará el papa León XIV

Aunque no estará presente en el encuentro, el Papa enviará un mensaje de cercanía a los organizadores, líderes religiosos y demás participantes.

Desde la Santa Sede destacaron la importancia del diálogo entre las religiones y de la búsqueda de gestos de paz en un contexto internacional marcado por los conflictos.

La suspensión del viaje busca favorecer la recuperación del papa León XIV, mientras continúa bajo seguimiento médico.