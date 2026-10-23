Inicio Mundo Papa León XIV
Santa Sede

El papa León XIV suspendió un viaje por recomendación médica tras su cirugía

Una radiografía confirmó la evolución favorable del pontífice, pero los médicos desaconsejaron el vuelo en helicóptero previsto para el 27 de octubre

Redacción de UNO
Editado por Redacción de UNO
Por recomendación médica el papa León XIV suspendió un viaje.

Por recomendación médica el papa León XIV suspendió un viaje.

Foto: Noticias Argentinas

El papa León XIV no viajará a Asís, Italia, el próximo 27 de octubre para continuar su recuperación tras una cirugía torácica. La decisión fue comunicada este viernes por la Santa Sede, luego de que los médicos recomendaran evitar el traslado en helicóptero por precaución, debido al poco tiempo transcurrido desde la intervención.

El equipo médico confirmó que el pontífice se sometió a una radiografía de tórax de control y que el estudio mostró una evolución posoperatoria favorable. Sin embargo, los profesionales consideraron que todavía no era conveniente realizar el viaje previsto.

Por qué el Papa no viajará a Asís

El papa León XIV tenía previsto participar del encuentro “Paz desarmada y desarmante”, organizado para conmemorar el 40° aniversario de la Jornada Mundial de Oración por la Paz, impulsada por san Juan Pablo II.

Le hicieron una radiograf&iacute;a al papa Le&oacute;n XIV y los m&eacute;dicos indicaron que evoluciona favorablemente.

Le hicieron una radiografía al papa León XIV y los médicos indicaron que evoluciona favorablemente.

La cirugía torácica se realizó el 13 de octubre. Aunque los controles confirmaron una recuperación favorable, los médicos optaron por mantener las precauciones y desaconsejaron el vuelo en helicóptero programado para el martes próximo.

El mensaje que enviará el papa León XIV

Aunque no estará presente en el encuentro, el Papa enviará un mensaje de cercanía a los organizadores, líderes religiosos y demás participantes.

Desde la Santa Sede destacaron la importancia del diálogo entre las religiones y de la búsqueda de gestos de paz en un contexto internacional marcado por los conflictos.

La suspensión del viaje busca favorecer la recuperación del papa León XIV, mientras continúa bajo seguimiento médico.

En pocas palabras

  • Papa León XIV: el pontífice suspendió su viaje a Asís por recomendación médica tras una cirugía torácica.
  • Evolución favorable: una radiografía confirmó la recuperación posoperatoria, pero se desaconsejó el vuelo en helicóptero.
  • Mensaje de paz: el Papa enviará un mensaje a los organizadores del encuentro en Italia.
Resumen generado por Thinkindot AI

Temas relacionados:

Te puede interesar