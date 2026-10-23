El papa León XIV no viajará a Asís, Italia, el próximo 27 de octubre para continuar su recuperación tras una cirugía torácica. La decisión fue comunicada este viernes por la Santa Sede, luego de que los médicos recomendaran evitar el traslado en helicóptero por precaución, debido al poco tiempo transcurrido desde la intervención.
El papa León XIV suspendió un viaje por recomendación médica tras su cirugía
Una radiografía confirmó la evolución favorable del pontífice, pero los médicos desaconsejaron el vuelo en helicóptero previsto para el 27 de octubre
El equipo médico confirmó que el pontífice se sometió a una radiografía de tórax de control y que el estudio mostró una evolución posoperatoria favorable. Sin embargo, los profesionales consideraron que todavía no era conveniente realizar el viaje previsto.
Por qué el Papa no viajará a Asís
El papa León XIV tenía previsto participar del encuentro “Paz desarmada y desarmante”, organizado para conmemorar el 40° aniversario de la Jornada Mundial de Oración por la Paz, impulsada por san Juan Pablo II.
La cirugía torácica se realizó el 13 de octubre. Aunque los controles confirmaron una recuperación favorable, los médicos optaron por mantener las precauciones y desaconsejaron el vuelo en helicóptero programado para el martes próximo.
El mensaje que enviará el papa León XIV
Aunque no estará presente en el encuentro, el Papa enviará un mensaje de cercanía a los organizadores, líderes religiosos y demás participantes.
Desde la Santa Sede destacaron la importancia del diálogo entre las religiones y de la búsqueda de gestos de paz en un contexto internacional marcado por los conflictos.
La suspensión del viaje busca favorecer la recuperación del papa León XIV, mientras continúa bajo seguimiento médico.
En pocas palabras
- Papa León XIV: el pontífice suspendió su viaje a Asís por recomendación médica tras una cirugía torácica.
- Evolución favorable: una radiografía confirmó la recuperación posoperatoria, pero se desaconsejó el vuelo en helicóptero.
- Mensaje de paz: el Papa enviará un mensaje a los organizadores del encuentro en Italia.