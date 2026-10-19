La salud del papa León XIV: qué se sabe tras su intervención y su visita a la Argentina

Qué se sabe de su visita a la Argentina

La noticia de su intervención generó preocupación entre los fieles y una especial expectativa en la Argentina, donde su llegada está prevista para el mes próximo.

Sin embargo, la visita del 8 al 11 de noviembre continúa confirmada. Según personas que estuvieron con él en las últimas horas, León XIV decidió operarse cuanto antes para mantener su agenda en América Latina.

En su última aparición no habló de su futuro viaje a América Latina que el cirujano que lo operó dijo que estaba en condiciones de hacer, pero envió un mensaje de calma y serenidad, de que todo, más allá de la nueva situación, está bajo control.

El paso por la Argentina forma parte de su primera gira por América Latina como pontífice, que incluye una escala previa en Uruguay y otra posterior en Perú, país donde Robert Prevost vivió durante veinte años como misionero y, más tarde, como obispo.

El cardenal japonés Isao Kikuchi, presidente de Cáritas Internationalis, estuvo con León XIV y contó que el Papa le transmitió su intención de preservar el viaje. Según escribió en sus redes sociales, el pontífice le aseguró que se trata de una operación menor y que no siente malestar físico.

Kikuchi señaló, además, que León XIV decidió someterse cuanto antes a la intervención para “no cambiar su plan de visita a América Latina”.

Qué dijo el cirujano

En la víspera, el profesor Stefano Margaritora, quien lo operó el martes 13 por la tarde en el hospital Gemelli, también tranquilizó a todos. Entrevistado por Vatican News, el portal del Vaticano, al margen de definir a Robert Prevost como “un paciente ideal”, muy tranquilo, simple y sonriente, que puso “cuerpo y alma” para recuperarse, tiró por la borda la incertidumbre total acumulada durante una semana sobre su próxima visita a América Latina. “Diría que no hay motivos clínicos por los que no se pueda realizar este viaje”, dijo.

“Si lo tratamos como a una persona normal, después de este tipo de intervención considero que se necesitan un par de semanas para lograr una recuperación física verdaderamente completa. Por tanto, dado que ya ha transcurrido casi una semana, en definitiva, creo que el Papa podrá estar plenamente recuperado dentro de unos diez días más”, consideró.

“En cuanto a un viaje largo con desplazamientos en avión que tendrá lugar dentro de aproximadamente tres semanas, diría que no hay motivos clínicos por los que no se pueda realizar”, agregó.

Fuente: lanacion.com.ar