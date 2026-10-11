El papa León XIV anunció este domingo, tras el tradicional rezo del Ángelus en la Plaza de San Pedro, que se someterá a una intervención quirúrgica a comienzos de la próxima semana para extirpar un nódulo localizado en uno de sus pulmones.
El papá Leon XIV anunció que será operado antes de su visita a la Argentina
El papa León XIV anunció que será operado en los próximos días. A continuación todos los detalles
El pontífice, de 71 años, explicó ante los fieles que la afección fue detectada en una fase inicial gracias a controles médicos de rutina.
¿Qué se sabe del actual estado de salud del papa León XIV?
Durante su alocución, el Santo Padre transmitió tranquilidad a la comunidad internacional al precisar que la lesión está bien delimitada y fue diagnosticada a tiempo. Siguiendo las recomendaciones del equipo médico de la Santa Sede, tomó la determinación de realizar la extracción de forma preventiva.
La operación está programada para el martes 13 en Roma, en el Hospital Gemelli. Se prevé un período de hospitalización de aproximadamente siete días para monitorear su evolución postoperatoria. Hasta el momento se confirmó que el pontífice no presenta complicaciones graves previas y mantiene un estilo de vida activo.
"Los médicos consideran aconsejable intervenir, por lo que, siguiendo sus recomendaciones, he decidido someterse a una cirugía para extirparlo", señaló el Papa, encomendándose además a las oraciones y la cercanía espiritual de los creyentes de todo el mundo.
Expectativa por su próxima gira por América Latina
El anuncio sobre la salud del líder de la Iglesia Católica cobra especial relevancia ante la proximidad de su visita apostólica a Sudamérica, agendada entre el 6 y el 17 de noviembre de 2026. La agenda contempla actividades oficiales y encuentros multitudinarios en Uruguay, Argentina y Perú.
Por el momento, la Santa Sede no ha anunciado modificaciones ni suspensiones en el itinerario oficial. La evolución clínica postquirúrgica durante su semana de internación será determinante para definir el ritmo de reasunción de sus audiencias públicas y la confirmación definitiva de los compromisos internacionales del Pontífice.
En pocas palabras
- Papa León XIV: anunció que será operado para extirpar un nódulo en un pulmón.
- Salud del Pontífice: la afección fue detectada a tiempo y no presenta complicaciones graves previas.
- Gira Sudamericana: la intervención podría afectar su próxima visita a Uruguay, Argentina y Perú.