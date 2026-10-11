El papá Leon XIV anunció que será operado antes de su visita a la Argentina

El Papa León XIV anuncia que será operado de un nódulo en el pulmón en los próximos días.

La operación está programada para el martes 13 en Roma, en el Hospital Gemelli. Se prevé un período de hospitalización de aproximadamente siete días para monitorear su evolución postoperatoria. Hasta el momento se confirmó que el pontífice no presenta complicaciones graves previas y mantiene un estilo de vida activo.

"Los médicos consideran aconsejable intervenir, por lo que, siguiendo sus recomendaciones, he decidido someterse a una cirugía para extirparlo", señaló el Papa, encomendándose además a las oraciones y la cercanía espiritual de los creyentes de todo el mundo.

Expectativa por su próxima gira por América Latina

El anuncio sobre la salud del líder de la Iglesia Católica cobra especial relevancia ante la proximidad de su visita apostólica a Sudamérica, agendada entre el 6 y el 17 de noviembre de 2026. La agenda contempla actividades oficiales y encuentros multitudinarios en Uruguay, Argentina y Perú.

Por el momento, no peligra la visita del papa León XIV a la Argentina.

Por el momento, la Santa Sede no ha anunciado modificaciones ni suspensiones en el itinerario oficial. La evolución clínica postquirúrgica durante su semana de internación será determinante para definir el ritmo de reasunción de sus audiencias públicas y la confirmación definitiva de los compromisos internacionales del Pontífice.