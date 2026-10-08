Visita del papa León XIV: 45 mendocinos de la obra de Don Orione se preparan para viajar

Pérez explicó que la intención es que la delegación mendocina pueda llegar hasta el Cottolengo de Claypole para estar cerca del Papa durante su visita. Para quienes forman parte de la obra, el viaje representa también la posibilidad de compartir una experiencia que atraviesa a distintas generaciones de la comunidad de Don Orione.

Una comunidad que se prepara para viajar

Las personas con discapacidad encuentran en el Cottolengo Don Orione un lugar al que consideran su hogar. Redes sociales

Agustina Sarmiento y Facundo Pérez son parte de quienes están coordinando la participación mendocina en el encuentro. En particular, ambos estarán acompañando a los jóvenes que formen parte de la comitiva.

La presencia de Mendoza tendrá así una representación amplia de la obra que Don Orione desarrolla en la provincia. No se trata solamente de quienes trabajan en una institución determinada, sino de personas que participan de distintos espacios que funcionan alrededor de la misión orionita.

En Godoy Cruz, la comunidad reúne a la escuela Valentín Bonetti, que tiene nivel inicial, primario y secundario, la iglesia, espacios de misión destinados a jóvenes y distintas iniciativas vinculadas con la solidaridad y el acompañamiento de personas con discapacidad.

Dentro de ese entramado, el Cottolengo ocupa un lugar central.

El Cottolengo es el hogar de 24 mendocinos con discapacidad

En el Cottolengo Don Orione de Mendoza viven actualmente 24 personas con discapacidad, de entre 34 y 72 años. Para muchas de ellas, la institución forma parte de su vida desde hace décadas y es, en los hechos, su hogar.

La vida cotidiana transcurre alrededor de una rutina sencilla, organizada principalmente por los horarios de las comidas y por las diferentes actividades que realizan durante el día. Los residentes concurren al centro de día, participan de talleres y reciben distintas terapias, de acuerdo con sus posibilidades y necesidades.

Mónica, una de las trabajadoras del Cottolengo, explicó que la institución se sostiene con los aportes de las obras sociales y, fundamentalmente, con la solidaridad de quienes colaboran con la obra, las colaboraciones se pueden llevar a directamente al Cottolengo, ubicado en Juan B. Justo 1565, de Godoy Cruz.

Las donaciones son una parte importante para sostener las necesidades cotidianas del hogar. Entre todos los elementos que se utilizan diariamente, hay uno que tiene una demanda permanente: los pañales.

Por eso, desde el Cottolengo pidieron a quienes quieran colaborar que acerquen las donaciones que estén a su alcance y, especialmente, pañales, uno de los insumos que más se necesitan para atender a las personas que viven allí.

Don Orione de Mendoza presente en Claypole

Con estas imágenes lo esperan al Papa en el Cottolengo de Claypole, provincia de Buenos Aires. Imagen: Página de la obra de Don Orione

El viaje de noviembre permitirá reunir en un mismo lugar a integrantes de diferentes generaciones y espacios de la obra de Don Orione en Mendoza. Jóvenes que participan de las misiones, trabajadores de la escuela, residentes y personal del Cottolengo compartirán el viaje hacia Buenos Aires.

El objetivo de la delegación mendocina es llegar hasta Claypole y acompañar desde allí la visita de León XIV.

Mientras se prepara ese viaje, en Mendoza la vida del Cottolengo continúa con su ritmo cotidiano. Las 24 personas que viven allí seguirán con sus talleres, terapias, comidas y actividades, en un lugar que para muchos de ellos dejó hace tiempo de ser simplemente una institución para convertirse en su casa.