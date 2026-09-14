Visita del papa León XIV: el gobierno evalúa decretar feriados para garantizar la seguridad

Sin embargo, todavía no hay definiciones concretas sobre los feriados, debido a que se espera la confirmación del Vaticano sobre cuál será la agenda oficial. De todas maneras, esta posibilidad alienta a que los mendocinos que ya planifican este viaje tengan la chance de no perder días de vacaciones o hacer algún pedido laboral.

El papa León XIV estará en el país entre el 8 al 11 de noviembre.

¿Qué actividades realizará el papa León XIV cuando llegue a la Argentina?

Buenos Aires

El Santo Padre llegará a nuestro país el domingo 8 de noviembre procedente de Uruguay. Su primera escala formal será en el monumento al General Don José de San Martín, en el barrio porteño de Retiro, donde rendirá tributo con una ofrenda floral.

Esa misma jornada mantendrá una reunión con el presidente Javier Milei y representantes de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial. También se reunirá con el Cuerpo Diplomático en el Palacio San Martín y cerrará la noche en la Nunciatura Apostólica.

La jornada del lunes 9 de noviembre estará marcada por el compromiso social y pastoral:

Cottolengo Don Orione (Claypole): visita a la institución que brinda atención a personas con discapacidad y sectores vulnerables.

Monumento a los Españoles (Palermo): celebración de una misa multitudinaria.

Universidad Católica Argentina (UCA): encuentro con referentes del Mundo del Trabajo.

Palacio San Martín y Catedral Metropolitana: participación en un Encuentro Ecuménico Interreligioso y una reunión con obispos argentinos.

Córdoba

El martes 10 de noviembre, León XIV viajará a la provincia de Córdoba. La agenda preliminar contempla una misa en las inmediaciones de la Fábrica Argentina de Aviones "Brigadier San Martín" (FAdeA), además de un paso por la Catedral Nuestra Señora de la Asunción para encontrarse con líderes religiosos de la región. Por la noche retornará a Buenos Aires para una vigilia con la juventud frente al Monumento a los Españoles.

Luján, Buenos Aires

El miércoles 11 de noviembre comenzará con una visita al penal de Devoto para dialogar con las personas privadas de la libertad. Luego, la comitiva se trasladará a Luján.

En la Basílica de Luján, el Pontífice oficiará una celebración litúrgica y sostendrá una reunión con voluntarios en la Villa Marista antes de emprender viaje rumbo a Lima, Perú, para continuar su gira por América Latina.

En la Basílica de Luján, el papa León XIV oficiará una celebración litúrgica.

Para coordinar la logística y la prevención, el Ministerio de Seguridad constituyó tres Comandos Unificados Federales en la Ciudad de Buenos Aires, Luján-Claypole y Córdoba, con el objetivo de preservar el orden público durante las jornadas que conmoverán la agenda nacional.

Furor de los mendocinos por ver al papa

A menos de dos meses de que el Papa León XIV llegue a la Argentina, Nación analiza otorgar días de descanso obligatorio durante su estadía en el país: el lunes 9 y el miércoles 11 de noviembre serán feriados, mientras que el martes 10 —jornada en la que el Pontífice visitará Córdoba— continuará siendo un día laboral.

Desde Mendoza, el interés está puesto en Córdoba por su cercanía. Las agencias de viajes y empresas de transporte ya empezaron a ofrecer los primeros paquetes para trasladar a los fieles hasta Córdoba, el destino más elegido frente al mayor costo que implica viajar hasta Buenos Aires. Cuareim, agencia mayorista, lanzó un paquete con tarifa promocional de $155.000 (efectivo o transferencia) y valor de lista de $175.000, con adicionales de $45.000 por butaca cama, $30.000 por butaca panorámica con cafetera y $40.000 extra para quienes embarquen en el sur mendocino.

Mendoza Viajes ofrece salida por la tarde, arribo a la mañana siguiente, traslado al punto de concentración, una noche de alojamiento y desayuno por $179.000, mientras que Turismo Maipú está cerrando una noche de estadía por un valor estimado de $140.000, aunque aún no lanzó el paquete formalmente.

Para quienes prefieren prescindir del paquete completo, el micro de larga distancia sale $60.000 por tramo —unos $120.000 ida y vuelta—, entre un 20% y un 30% más barato que los traslados privados.

Un antecedente de hace casi 40 años

La decisión de decretar asuetos durante una visita papal no es inédita: el último antecedente data de la gira pastoral de Juan Pablo II, en 1987, la única visita previa de un Papa a la Argentina. El proyecto que un grupo de más de 20 diputados —encabezados por Jorge Taiana— había presentado en el Congreso pedía ir más allá y declarar no laborables los tres días completos de la visita (9, 10 y 11), invocando el artículo 99 de la Constitución Nacional y la Ley 27.399 de Feriados Nacionales. Finalmente, el Poder Ejecutivo optó por un esquema más acotado, que deja el martes 10 como jornada laboral.