Un truco para lubricar los rieles del portón corredizo de la casa

El portón se pone pesado, cuesta abrirlo, requiere de esfuerzo y a la larga puede generarnos un problema aún mayor, dejándonos fuera de la casa. Te dejo un truco para engrasar los rieles en minutos.

Truco paso a paso: por qué es importante lubricar el portón

Los portones corredizos, ya sean manuales o automáticos, tienen un sistema de rieles inferior o laterales que permiten que el portón deslice para abrir y cerrar.

Realizar una buena limpieza y lubricación semestral es indispensable para facilitar el deslizamiento de las ruedas y bisagras, para evitar que el metal se desgaste por el roce y para eliminar los ruidos molestos al abrir y cerrar.

Una buena limpieza y lubricación evita daños en el portón y ruidos molestos.

Un detalle importante que hay que tener en cuenta antes de realizar cualquier truco: nunca hay que colocar grasa ni aceites espesos en las pistas de deslizamiento o los rieles del portón.

La grasa espesa atrapa el polvo, la tierra, la arena o la pelusa del ambiente y crea una pasta espesa que se pega en los rieles y frena las ruedas. Esta pasta es muy difícil de limpiar.

Cómo lubricar los rieles del portón de la casa

Para lubricar los rieles del portón de la casa, primero hay que limpiarlos muy bien, ya que no tiene ningún sentido colocar el aceite con el riel lleno de mugre. Te dejo el procedimiento para realizar este truco:

Nunca utilices grasas o aceites de auto.