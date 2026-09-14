Un truco para lubricar los rieles del portón corredizo de la casa

Siempre que aparece una mancha sospechosa, se rompe algo, se desarma algún mueble o queremos remodelar algún objeto del hogar, se puede recurrir a un truco. Existen trucos para limpiar, cocinar, remodelar ropa e incluso confeccionar cosas desde cero.
En la casa se pueden romper cosas todo el tiempo o algunas pueden disminuir su funcionamiento con el paso de los años. Si pensamos en una cosa que se desgasta y se traba por la mugre, podemos estar pensando en el portón de la cochera o garage.
El portón corredizo se empieza a trabar y no corre bien por los rieles cuando se junta mugre, polvo, grasa, piedras pequeñas, pelusa o cualquier cosa que va afectando el funcionamiento.
El portón se pone pesado, cuesta abrirlo, requiere de esfuerzo y a la larga puede generarnos un problema aún mayor, dejándonos fuera de la casa. Te dejo un truco para engrasar los rieles en minutos.
Truco paso a paso: por qué es importante lubricar el portón
Los portones corredizos, ya sean manuales o automáticos, tienen un sistema de rieles inferior o laterales que permiten que el portón deslice para abrir y cerrar.
Realizar una buena limpieza y lubricación semestral es indispensable para facilitar el deslizamiento de las ruedas y bisagras, para evitar que el metal se desgaste por el roce y para eliminar los ruidos molestos al abrir y cerrar.
Un detalle importante que hay que tener en cuenta antes de realizar cualquier truco: nunca hay que colocar grasa ni aceites espesos en las pistas de deslizamiento o los rieles del portón.
La grasa espesa atrapa el polvo, la tierra, la arena o la pelusa del ambiente y crea una pasta espesa que se pega en los rieles y frena las ruedas. Esta pasta es muy difícil de limpiar.
Cómo lubricar los rieles del portón de la casa
Para lubricar los rieles del portón de la casa, primero hay que limpiarlos muy bien, ya que no tiene ningún sentido colocar el aceite con el riel lleno de mugre. Te dejo el procedimiento para realizar este truco:
- Limpia muy bien la suciedad pegada en los rieles del portón. Retira las hojas secas, las piedras o la tierra usando un cepillo.
- Utiliza la aspiradora para retirar el polvo más fino.
- Con un paño humedecido en agua y detergente, limpia los restos de suciedad adheridos en el riel y seca completamente con un trapo seco.
- Para lubricar hay que usar un lubricante de silicona en spray o grasa de litio, pero nunca grasa automotriz. Coloca el lubricante rociando una capa fina en los rieles y ruedas del portón y retira el exceso para evitar que se pegue mugre nueva.
En pocas palabras
- Lubricación de portón: Un truco sencillo para mantener los rieles limpios y engrasados previene trabas y desgaste.
- Limpieza esencial: Antes de lubricar, es crucial retirar polvo, tierra y residuos con cepillo y aspiradora.
- Producto correcto: Use lubricante de silicona en spray o grasa de litio; evite grasas espesas que atraen suciedad.