Para que los muebles de madera conserven su encanto y estructura, es clave brindarles un mantenimiento adecuado.

El truco para recuperar una mesa de madera marcada sin tener que lijarla

Para disimular rayas o marcas leves en la madera sin recurrir a lijar ni barnizar toda la mesa, el truco casero que más conviene es usar nuez fresca.

Sí, una nuez, aunque parezca raro. Pues los aceites naturales y la pulpa de este fruto seco rellenan la leve hendidura y la oscurecen, logrando que la marca de la mesa se iguale al tono general del mueble.

Para ponerte manos a la obra con este truco, primero limpia la mesa y después partí una nuez por la mitad para frotar la pulpa sobre la marca en sentido diagonal a la raya. En esta parte es importante presionar bien la nuez con la mesa para que suelte sus aceites y el resto fino de la pulpa entre en la parte que desea arreglar.

El antes y el después de usar nuez sobre tu mesa de madera para eliminar manchas y rayones.

Después deja reposar al menos unos 5 a 10 minutos para que la madera absorba las grasas naturales y sobre la mesa, pasa un trapo para emparejar el brillo.

3 consejos para mantener y proteger una mesa de madera aunque pase el tiempo