En Mercado Libre continúa el Cyberfest, con rebajas de todo tipo. Una de las que más llama la atención es el descuento que la tienda le aplica a uno sofisticado televisor Philips de 43 pulgadas: lo ofrece con envío gratis y podés pagar en hasta 12 cuotas sin interés.
Por tiempo limitado, Mercado Libre rebaja este televisor tope de gama con envío gratis y en 12 cuotas sin interés
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El televisor que está de oferta en Mercado Libre y llega gratis a tu casa
En las últimas horas, Mercado Libre puso en promoción el Smart TV LED Philips de 43 pulgadas, un artefacto que se presenta como una alternativa pensada para quienes buscan una pantalla de buen tamaño, resolución Full HD y acceso a las funciones de un televisor inteligente. Por sus dimensiones, resulta adecuado para habitaciones, livings o espacios donde se necesita una pantalla amplia sin llegar a los formatos más grandes.
Una de sus principales cualidades es la resolución Full HD, que ofrece una definición de 1920 x 1080 píxeles. Esta característica permite disfrutar de películas, series, programas de televisión y otros contenidos con una imagen nítida y con buen nivel de detalle.
En cuanto a conectividad, el televisor incorpora tres puertos HDMI, una cantidad que facilita la conexión simultánea de diferentes dispositivos. Por ejemplo, es posible vincular una consola de videojuegos, un reproductor multimedia, un decodificador o una computadora sin tener que desconectar constantemente los equipos.
El dispositivo también funciona con Titan OS, el sistema operativo utilizado por Philips en parte de su línea de Smart TV. Este software permite acceder a las funciones inteligentes del televisor y gestionar diferentes opciones de entretenimiento desde la propia pantalla.
Habitualmente, este televisor de $533.599. Sin embargo, por tiempo limitado, Mercado Libre le aplicó un descuento considerable y lo frece a $450.643. Además, podés pagarlo en hasta 12 cuotas sin interés, pagando con tarjetas bancarias. ¿Lo mejor? Este Smart TV tiene envío gratis a todo el país.
Cabe destacar que no existe relación comercial ni patrocinio entre Diario UNO y Mercado Libre. Estas sugerencias apuntan a que los usuarios encuentren los productos que necesitan, con los mejores descuentos.
En pocas palabras
- Cyberfest: Mercado Libre ofrece un Smart TV Philips de 43 pulgadas con envío gratis y 12 cuotas sin interés.
- Características destacadas: El televisor cuenta con resolución Full HD, tres puertos HDMI y el sistema operativo Titan OS.
- Ahorro significativo: El precio se reduce de $533.599 a $450.643 por tiempo limitado.