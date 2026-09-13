Por tiempo limitado, Mercado Libre rebaja este televisor tope de gama con envío gratis y en 12 cuotas sin interés

Este televisor está de oferta en Mercado Libre.

En cuanto a conectividad, el televisor incorpora tres puertos HDMI, una cantidad que facilita la conexión simultánea de diferentes dispositivos. Por ejemplo, es posible vincular una consola de videojuegos, un reproductor multimedia, un decodificador o una computadora sin tener que desconectar constantemente los equipos.

El dispositivo también funciona con Titan OS, el sistema operativo utilizado por Philips en parte de su línea de Smart TV. Este software permite acceder a las funciones inteligentes del televisor y gestionar diferentes opciones de entretenimiento desde la propia pantalla.

Habitualmente, este televisor de $533.599. Sin embargo, por tiempo limitado, Mercado Libre le aplicó un descuento considerable y lo frece a $450.643. Además, podés pagarlo en hasta 12 cuotas sin interés, pagando con tarjetas bancarias. ¿Lo mejor? Este Smart TV tiene envío gratis a todo el país.

Esta oferta en Mercado Libre es por tiempo limitado.

Cabe destacar que no existe relación comercial ni patrocinio entre Diario UNO y Mercado Libre. Estas sugerencias apuntan a que los usuarios encuentren los productos que necesitan, con los mejores descuentos.