Cómo eliminar las manchas de agua en la madera usando un secador de pelo: truco casero efectivo

Afortunadamente, existe una alternativa casera, rápida y muy efectiva para solucionar este problema en pocos minutos usando únicamente un secador de pelo.

Por qué se generan estas manchas en la madera y cómo quitarlas

Pocos lo saben, pero estas aureolas no son más que humedad que quedó atrapada justo debajo de la capa protectora del barniz o del acabado del mueble.