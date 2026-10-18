El papa León XIV reapareció públicamente este domingo en el Vaticano para encabezar el rezo del Ángelus, pocos días después de haber sido operado de un tumor canceroso en el pulmón. Ante miles de fieles congregados en la plaza de San Pedro, el pontífice, de 71 años, mostró buen aspecto y sonriente, saludando a los presentes desde la ventana de sus aposentos en el Palacio Apostólico.
El papa León XIV reapareció tras la operación pulmonar y prometió retomar sus actividades
El Papa León XIV reapareció en el Vaticano tras una operación pulmonar y anunció que retomará gradualmente sus actividades oficiales
Visiblemente recuperado, el papa León XIV explicó que, tras superar la etapa de la delicada intervención quirúrgica, retomará sus actividades de forma gradual. “Una vez superada esta delicada etapa, como saben, retomaré gradualmente mis actividades, siempre con la ayuda de Dios y sus oraciones”, declaró el Sumo Pontífice, quien se mostró agradecido por el apoyo recibido.
El Papa aprovechó la ocasión para expresar su profundo agradecimiento a quienes han estado orando por él durante los días de su hospitalización y recuperación en el Policlínico Gemelli. “He sentido profundamente su apoyo. ¡Muchas gracias!”, manifestó, dedicando también palabras de gratitud a los médicos y al personal del hospital que lo atendieron tras la extirpación del lóbulo inferior derecho de su pulmón por un adenocarcinoma.
León XIV agradece el apoyo y la recuperación tras la cirugía
El pontífice, que recibió una sonora ovación de los miles de fieles, compartió unas breves reflexiones posteriores al rezo del Ángelus. Visiblemente repuesto, expresó que esta experiencia lo ha acercado especialmente a quienes sufren enfermedades. Su reaparición pública duró aproximadamente ocho minutos, incluyendo la plegaria y su posterior alocución.
La recuperación del Papa ha sido calificada como favorable por los médicos. El cirujano Stefano Margaritora, director de Cirugía Torácica del hospital Gemelli, afirmó que el estado clínico del Papa es “absolutamente satisfactorio” y estimó que podría recuperarse por completo en unos diez días más. La cirugía se produjo tras la detección de un nódulo pulmonar y la posterior confirmación de un adenocarcinoma.
Viaje a Sudamérica y próximos pasos del pontificado
La reaparición del papa León XIV se produce en un momento clave, con la preparación de su visita apostólica a Uruguay, Argentina y Perú, programada para principios de noviembre. Según los informes médicos, el estado de salud del papa León XIV permitiría afrontar este viaje, que incluye numerosos vuelos, discursos y misas multitudinarias.
El cirujano Stefano Margaritora indicó que no existen motivos clínicos que impidan la realización del viaje, previsto del 6 al 17 de noviembre. Los análisis sobre la composición molecular y genética del tumor ayudarán a definir si el Papa requerirá tratamientos adicionales como quimioterapia.
Fuentes utilizadas
En pocas palabras
- Papa León XIV: reapareció en el Vaticano tras una operación pulmonar.
- Recuperación y actividades: anunció que retomará gradualmente sus funciones oficiales.
- Próxima gira: su estado de salud permitiría afrontar su viaje a Sudamérica en noviembre.