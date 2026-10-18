El papa León XIV reapareció tras la operación pulmonar y prometió retomar sus actividades

León XIV agradece el apoyo y la recuperación tras la cirugía

El pontífice, que recibió una sonora ovación de los miles de fieles, compartió unas breves reflexiones posteriores al rezo del Ángelus. Visiblemente repuesto, expresó que esta experiencia lo ha acercado especialmente a quienes sufren enfermedades. Su reaparición pública duró aproximadamente ocho minutos, incluyendo la plegaria y su posterior alocución.

La recuperación del Papa ha sido calificada como favorable por los médicos. El cirujano Stefano Margaritora, director de Cirugía Torácica del hospital Gemelli, afirmó que el estado clínico del Papa es “absolutamente satisfactorio” y estimó que podría recuperarse por completo en unos diez días más. La cirugía se produjo tras la detección de un nódulo pulmonar y la posterior confirmación de un adenocarcinoma.

Viaje a Sudamérica y próximos pasos del pontificado

La reaparición del papa León XIV se produce en un momento clave, con la preparación de su visita apostólica a Uruguay, Argentina y Perú, programada para principios de noviembre. Según los informes médicos, el estado de salud del papa León XIV permitiría afrontar este viaje, que incluye numerosos vuelos, discursos y misas multitudinarias.

El cirujano Stefano Margaritora indicó que no existen motivos clínicos que impidan la realización del viaje, previsto del 6 al 17 de noviembre. Los análisis sobre la composición molecular y genética del tumor ayudarán a definir si el Papa requerirá tratamientos adicionales como quimioterapia.