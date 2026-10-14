El Vaticano confirmó que el papa León XIV tiene adenocarcinoma pulmonar, un tipo de cáncer que se origina en determinadas células del pulmón. El diagnóstico quedó confirmado durante una intervención quirúrgica realizada el martes 13 de octubre en el Policlínico Gemelli de Roma.
El papa León XIV tiene cáncer de pulmón: qué es el adenocarcinoma que le hallaron y qué dice el parte médico
El papa León XIV fue diagnosticado con cáncer. Le extirparon el lóbulo inferior del pulmón derecho. La cirugía fue exitosa y sin complicaciones
Según el parte médico difundido por la Santa Sede, los cirujanos le extirparon el lóbulo inferior del pulmón derecho mediante una técnica videoasistida. La operación estuvo a cargo de un equipo dirigido por el profesor Stefano Margaritora y concluyó con éxito, sin complicaciones.
El Pontífice permaneció alrededor de tres horas en el quirófano, aunque la cirugía propiamente dicha duró unos 90 minutos. Tras la intervención, se despertó con normalidad y, después de un breve período de observación, regresó a su habitación, ubicada en el décimo piso del hospital.
Por el momento, no se informó qué tratamiento adicional podría necesitar ni se comunicaron detalles definitivos sobre la evolución posterior de la enfermedad. No se ha mencionado la necesidad de quimioterapia.
Qué es el adenocarcinoma pulmonar y cómo se manifiesta
El adenocarcinoma pulmonar es uno de los tipos más frecuentes de cáncer de pulmón. Forma parte de los tumores conocidos como cánceres de pulmón de células no pequeñas y se desarrolla a partir de células glandulares, incluidas las que producen sustancias como el moco.
La evolución depende de características como el tamaño y la ubicación del tumor, así como de si se extendió a otras partes del cuerpo. Por eso, el diagnóstico debe complementarse con estudios que permitan determinar la extensión de la enfermedad y definir el tratamiento más adecuado.
En sus primeras etapas, el cáncer de pulmón puede no presentar señales evidentes. Cuando aparecen síntomas, los más habituales incluyen:
- Tos persistente o que empeora con el tiempo.
- Dolor en el pecho.
- Falta de aire.
- Tos con sangre.
- Ronquera persistente.
- Cansancio y pérdida de peso sin una causa aparente.
Estas manifestaciones también pueden corresponder a otras enfermedades. Sin embargo, si persisten o empeoran, es importante consultar con un profesional de la salud.
Cuáles son los factores de riesgo
El tabaquismo es el principal factor de riesgo del cáncer de pulmón, aunque la enfermedad también puede afectar a personas que nunca fumaron.
Otros factores asociados son la exposición al humo ajeno, a sustancias cancerígenas como el amianto y el arsénico, la contaminación del aire y los antecedentes familiares.
La cirugía del papa León XIV terminó sin complicaciones. La información oficial disponible todavía no permite establecer si necesitará otros tratamientos, una cuestión que dependerá de las evaluaciones médicas posteriores.
La situación generó el debate y abrió los interrogantes en los fieles del mundo: ¿Debe León XIV permanecer en Roma atento a su recuperación? ¿Vendrá a la Argentina como esta previsto para el 8, 9, 10 y 11 de noviembre?