El papa León XIV tiene cáncer de pulmón: qué es el adenocarcinoma que le hallaron y qué dice el parte médico

El papa León XIV padece un edenocarcinoma pulmonar y fue sometido a una operación. Foto: archivo.

Por el momento, no se informó qué tratamiento adicional podría necesitar ni se comunicaron detalles definitivos sobre la evolución posterior de la enfermedad. No se ha mencionado la necesidad de quimioterapia.

Qué es el adenocarcinoma pulmonar y cómo se manifiesta

El adenocarcinoma pulmonar es uno de los tipos más frecuentes de cáncer de pulmón. Forma parte de los tumores conocidos como cánceres de pulmón de células no pequeñas y se desarrolla a partir de células glandulares, incluidas las que producen sustancias como el moco.

La evolución depende de características como el tamaño y la ubicación del tumor, así como de si se extendió a otras partes del cuerpo. Por eso, el diagnóstico debe complementarse con estudios que permitan determinar la extensión de la enfermedad y definir el tratamiento más adecuado.

En sus primeras etapas, el cáncer de pulmón puede no presentar señales evidentes. Cuando aparecen síntomas, los más habituales incluyen:

Tos persistente o que empeora con el tiempo.

Dolor en el pecho.

Falta de aire.

Tos con sangre.

Ronquera persistente.

Cansancio y pérdida de peso sin una causa aparente.

Cáncer de pulmón es lo que le diagnosticaron al papa León XIV. Imagen ilustrativa.

Estas manifestaciones también pueden corresponder a otras enfermedades. Sin embargo, si persisten o empeoran, es importante consultar con un profesional de la salud.

Cuáles son los factores de riesgo

El tabaquismo es el principal factor de riesgo del cáncer de pulmón, aunque la enfermedad también puede afectar a personas que nunca fumaron.

Otros factores asociados son la exposición al humo ajeno, a sustancias cancerígenas como el amianto y el arsénico, la contaminación del aire y los antecedentes familiares.

La cirugía del papa León XIV terminó sin complicaciones. La información oficial disponible todavía no permite establecer si necesitará otros tratamientos, una cuestión que dependerá de las evaluaciones médicas posteriores.

La situación generó el debate y abrió los interrogantes en los fieles del mundo: ¿Debe León XIV permanecer en Roma atento a su recuperación? ¿Vendrá a la Argentina como esta previsto para el 8, 9, 10 y 11 de noviembre?