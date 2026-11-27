Un claro ejemplo de esto son las mangueras que se pinchan del mismo uso y que suele quedar abandonadas o rotas en algún rincón de la casa. Lejos de ser una simple basura, su largo y material de goma pueden tener una segunda vida.

Las mangueras suelen pincharse con el mismo uso o por el mal cuidado, pero son un tesoro del reciclaje.

Por qué las mangueras son un tesoro

La manguera tiene una función muy práctica y útil en casa.

tiene una función muy práctica y útil en casa. Se usan para cuidar sus plantas, regar su jardín, para limpiar la vereda o el patio y hasta para lavar el auto.

Las mangueras viejas tienen una resistencia y flexibilidad.

viejas tienen una resistencia y flexibilidad. Son perfectas para reciclarlas y darles una segunda vida.

Gracias al reciclaje pueden servir para organizar, proteger objetos o incluso crear herramientas caseras.

Reciclaje: para qué sirve esa manguera vieja, pinchada o rota

Antes de tirar esa vieja manguera toda rota, mejor crea tu propio riego por goteo.

Muchas personas tienen una manguera en casa; sin embargo, cuando se pinchan dejan de ser útiles. Lo cierto es que pocos saben que son una joya para el reciclaje y una de las formas más útiles de reutilizar una manguera pinchada es crear un sistema de riego por goteo casero.