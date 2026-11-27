Está llegando el calorcito y si ya sacaste los mangueras al jardín para darles otro año de uso en tus plantas o pileta, tienes uno que esté sin uso o roto, puedes transformarla en un tesoro. En una época donde la reutilización y el reciclaje se han convertido en consumo consciente, muchos objetos cotidianos pueden tener una segunda vida útil.
Un claro ejemplo de esto son las mangueras que se pinchan del mismo uso y que suele quedar abandonadas o rotas en algún rincón de la casa. Lejos de ser una simple basura, su largo y material de goma pueden tener una segunda vida.
Por qué las mangueras son un tesoro
- La manguera tiene una función muy práctica y útil en casa.
- Se usan para cuidar sus plantas, regar su jardín, para limpiar la vereda o el patio y hasta para lavar el auto.
- Las mangueras viejas tienen una resistencia y flexibilidad.
- Son perfectas para reciclarlas y darles una segunda vida.
- Gracias al reciclaje pueden servir para organizar, proteger objetos o incluso crear herramientas caseras.
Reciclaje: para qué sirve esa manguera vieja, pinchada o rota
Muchas personas tienen una manguera en casa; sin embargo, cuando se pinchan dejan de ser útiles. Lo cierto es que pocos saben que son una joya para el reciclaje y una de las formas más útiles de reutilizar una manguera pinchada es crear un sistema de riego por goteo casero.
Es decir, en el caso de que la manguera tenga varias pinchaduras y ya no sirve para dar presión en la punta, puedes dejarla extendida entre las plantas de un cantero, tapar el extremo final de la misma con un corcho o precinto, y hacerle pequeños agujeros con un clavo caliente. Una vez hecho eso, se conecta a la canilla y se ubica en el jardín.
Otras opciones que ofrece el reciclaje es crear manijas acolchadas para baldes o protector de filos.
En pocas palabras
- Reciclaje de mangueras: transforma una manguera vieja o rota en un objeto útil.
- Funcionalidad: ideales para sistemas de riego casero por goteo y organización.
- Valor del reciclaje: los objetos cotidianos pueden tener una segunda vida útil.