Las investigaciones alcanzaron profundidades de hasta 500 metros y permitieron elaborar modelos tridimensionales de la distribución del agua. También realizaron análisis químicos e isotópicos y pruebas de bombeo para conocer sus características y evaluar su posible aprovechamiento. Uno de los aspectos más relevantes es la identificación de antiguos canales de ríos bajo el desierto.

China busca utilizar el agua para recuperar tierras áridas

El proyecto contempla utilizar especialmente el agua salobre para desarrollar cultivos adaptados a condiciones áridas. Para comprobar su viabilidad, se instaló una estación experimental donde se realizan pruebas de riego con distintas concentraciones de sal. Los ensayos incluyen parcelas con agua dulce, mezclas y agua salina, con el objetivo de identificar qué especies pueden crecer con menor consumo de agua dulce.

La investigación se desarrolla en una región donde China lleva adelante importantes proyectos para contener la desertificación. El Taklamakán tiene un perímetro aproximado de 3.046 kilómetros y más del 80% de su superficie está cubierta por dunas móviles. En sus márgenes se han impulsado iniciativas de forestación y recuperación de vegetación para proteger las áreas habitadas y productivas.

La disponibilidad de agua es uno de los principales obstáculos para mantener esos proyectos. La evaporación anual en el desierto alcanza entre 2.500 y 3.400 milímetros, una cifra muy superior a las precipitaciones. Además, la cuenca del Tarim, donde se encuentra el Taklamakán, depende de los aportes de ríos alimentados por las montañas cercanas.

Las nuevas exploraciones buscan determinar si las reservas subterráneas pueden aportar recursos adicionales para la agricultura y la restauración ecológica de Xinjiang.