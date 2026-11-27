El desierto de Taklamakán, en la región de Xinjiang, al noroeste de China, ocupa unos 337.600 kilómetros cuadrados y recibe menos de 100 milímetros de lluvia al año. En este territorio dominado por dunas móviles, las temperaturas extremas y la escasez de agua condicionan la vegetación y las actividades humanas.
Dos grandes reservas de agua fluyen bajo el mayor desierto de China y podrían cambiar la lucha contra la desertificación
Investigadores en China descubrieron dos grandes reservas de agua subterránea en el desierto de Taklamakán, un hallazgo crucial para la lucha contra la desertificación.
Sin embargo, una investigación geológica identificó dos grandes zonas con recursos hídricos subterráneos que podrían utilizarse para impulsar proyectos agrícolas y de recuperación ambiental. El trabajo está a cargo de investigadores de la Oficina Geológica de Xinjiang, que localizaron estas áreas cerca de Andier, en el condado de Minfeng, y al sur de las montañas Mazartag.
Exploraciones hasta 500 metros de profundidad en pleno desierto
Las exploraciones permitieron identificar agua dulce, salobre y salina, además de antiguos cauces fluviales enterrados bajo las capas de arena. Para estudiar el subsuelo, los especialistas combinaron imágenes satelitales, exploraciones geofísicas aéreas, mediciones sobre el terreno y perforaciones.
Las investigaciones alcanzaron profundidades de hasta 500 metros y permitieron elaborar modelos tridimensionales de la distribución del agua. También realizaron análisis químicos e isotópicos y pruebas de bombeo para conocer sus características y evaluar su posible aprovechamiento. Uno de los aspectos más relevantes es la identificación de antiguos canales de ríos bajo el desierto.
China busca utilizar el agua para recuperar tierras áridas
El proyecto contempla utilizar especialmente el agua salobre para desarrollar cultivos adaptados a condiciones áridas. Para comprobar su viabilidad, se instaló una estación experimental donde se realizan pruebas de riego con distintas concentraciones de sal. Los ensayos incluyen parcelas con agua dulce, mezclas y agua salina, con el objetivo de identificar qué especies pueden crecer con menor consumo de agua dulce.
La investigación se desarrolla en una región donde China lleva adelante importantes proyectos para contener la desertificación. El Taklamakán tiene un perímetro aproximado de 3.046 kilómetros y más del 80% de su superficie está cubierta por dunas móviles. En sus márgenes se han impulsado iniciativas de forestación y recuperación de vegetación para proteger las áreas habitadas y productivas.
La disponibilidad de agua es uno de los principales obstáculos para mantener esos proyectos. La evaporación anual en el desierto alcanza entre 2.500 y 3.400 milímetros, una cifra muy superior a las precipitaciones. Además, la cuenca del Tarim, donde se encuentra el Taklamakán, depende de los aportes de ríos alimentados por las montañas cercanas.
Las nuevas exploraciones buscan determinar si las reservas subterráneas pueden aportar recursos adicionales para la agricultura y la restauración ecológica de Xinjiang.
En pocas palabras
- China: Descubren dos grandes reservas de agua subterránea en el desierto de Taklamakán.
- Hallazgo: Identificaron agua dulce, salobre y salina a profundidades de hasta 500 metros.
- Objetivo: Utilizar estos recursos hídricos para impulsar proyectos agrícolas y combatir la desertificación.