La desaparición ocurrió el martes 17 de noviembre alrededor de las cinco de la tarde en el barrio Silver Bell Estates, en las afueras de Eloy, dentro del condado de Pinal. Según informó la oficina del alguacil, la nena salió de la casa sin que su familia se diera cuenta, y cerca de las seis, al notarse su ausencia, se activó un operativo de búsqueda contrarreloj.

Un despliegue de 75 personas y el hallazgo en un cauce seco

El rastrillaje reunió a más de 75 efectivos de distintas fuerzas de seguridad, agentes de la Patrulla Fronteriza, vecinos y rescatistas. Para peinar el desierto durante la madrugada se emplearon perros de rastreo, helicópteros y drones equipados con cámaras térmicas, en medio de una noche complicada en la que el termómetro bajó hasta ubicarse entre los siete y los diez grados, una condición riesgosa para una criatura que llevaba puesto solo un pañal.