Una niña de dos años protagonizó un episodio límite de supervivencia en Arizona, Estados Unidos, tras pasar siete horas sola en el desierto luego de escapar del patio delantero de su vivienda familiar. La pequeña fue hallada con vida en la madrugada del miércoles 18 de noviembre, después de caminar unos tres kilómetros sin calzado ni abrigo y resistir el frío nocturno.
La desaparición ocurrió el martes 17 de noviembre alrededor de las cinco de la tarde en el barrio Silver Bell Estates, en las afueras de Eloy, dentro del condado de Pinal. Según informó la oficina del alguacil, la nena salió de la casa sin que su familia se diera cuenta, y cerca de las seis, al notarse su ausencia, se activó un operativo de búsqueda contrarreloj.
Un despliegue de 75 personas y el hallazgo en un cauce seco
El rastrillaje reunió a más de 75 efectivos de distintas fuerzas de seguridad, agentes de la Patrulla Fronteriza, vecinos y rescatistas. Para peinar el desierto durante la madrugada se emplearon perros de rastreo, helicópteros y drones equipados con cámaras térmicas, en medio de una noche complicada en la que el termómetro bajó hasta ubicarse entre los siete y los diez grados, una condición riesgosa para una criatura que llevaba puesto solo un pañal.
El hallazgo se produjo pasada la medianoche, cuando el vecino Jay Stewart, que buscaba junto a su esposa Glenda, oyó un ruido extraño al revisar un cauce seco. Al alumbrar con su linterna, vio a la pequeña sentada entre unos arbustos, cubierta de tierra y tiritando de frío. “Se puso de pie y gritó. No sé quién gritó más fuerte, si ella o yo”, contó el voluntario, que enseguida la alzó y la cubrió con su propia chaqueta.
Cómo se encuentra la niña tras estar en el desierto
Tras ser encontrada, la niña fue llevada en ambulancia a un hospital para un control médico general. Luego de recibir el alta, volvió a su hogar ese mismo miércoles, y las autoridades precisaron que no hallaron señales de maltrato ni impulsaron cargos contra ningún integrante de su familia.
En pocas palabras
- Niña de dos años: Fue encontrada tras caminar sola tres kilómetros por el desierto de Arizona.
- Hallazgo y rescate: Un vecino la encontró tiritando de frío en un cauce seco después de siete horas de búsqueda.
- Estado de salud: La menor fue trasladada a un hospital para controles y dada de alta el mismo día, sin cargos para su familia.