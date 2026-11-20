Una niña de 4 años volvía a su casa en un vuelo tras unas vacaciones familiares en Tenerife junto a sus padres y su hermana. Ella padecía una alergia tan severa que el simple hecho de compartir espacio con una bolsa abierta de frutos secos podía desencadenar una reacción crítica y el miedo a que pasara, pasó.
Aunque su madre advirtió al personal de cabina antes de despegar, se suspendió la venta de frutos secos a bordo y se pidió no consumirlos; la tragedia alcanzó a la niña.
Tenía 4 años y dejó de respirar en pleno vuelo después de que un pasajero abriera un snack de frutos secos
En agosto de 2014, cuando Fae Platten, de apenas 4 años, viajaba con su familia desde Tenerife hacia Londres. Debido a su grave alergia a los frutos secos, la tripulación de Ryanair pidió en varias ocasiones que nadie los consumiera durante el trayecto.
Sin embargo, apenas 20 minutos después del despegue, la imprudencia de un pasajero sentado a cuatro filas de distancia abrió un paquete de nueces. En cuestión de minutos, su lengua se hinchó, comenzó a tener dificultades para respirar y perdió el conocimiento.
Ante la emergencia, la tripulación solicitó ayuda médica entre los pasajeros. Una enfermera y un conductor de ambulancia respondieron al llamado y le administraron a la niña una inyección de rescate con su pluma de epinefrina Jext, logrando revivirla.
Al aterrizar, una ambulancia trasladó a la niña de urgencia al hospital donde afortunadamente logró recuperarse. Tras el alarmante suceso, el pasajero no quedó sin consecuencias. La aerolínea decidió prohibirle viajar con la empresa durante dos años por desobedecer las advertencias de seguridad.
Aunque no se confirmó que los frutos secos abiertos por el hombre causaran directamente la reacción, el peligro que enfrentó la niña fue real.
En pocas palabras
- Niña alérgica: una menor de 4 años sufrió una reacción crítica en pleno vuelo por alergia a frutos secos.
- Imprudencia a bordo: un pasajero abrió un snack de nueces pese a las advertencias de la tripulación.
- Consecuencias: la niña requirió asistencia médica de emergencia y el pasajero fue vetado de la aerolínea.