Sin embargo, apenas 20 minutos después del despegue, la imprudencia de un pasajero sentado a cuatro filas de distancia abrió un paquete de nueces. En cuestión de minutos, su lengua se hinchó, comenzó a tener dificultades para respirar y perdió el conocimiento.

Ante la emergencia, la tripulación solicitó ayuda médica entre los pasajeros. Una enfermera y un conductor de ambulancia respondieron al llamado y le administraron a la niña una inyección de rescate con su pluma de epinefrina Jext, logrando revivirla.

La niña afectada.

Al aterrizar, una ambulancia trasladó a la niña de urgencia al hospital donde afortunadamente logró recuperarse. Tras el alarmante suceso, el pasajero no quedó sin consecuencias. La aerolínea decidió prohibirle viajar con la empresa durante dos años por desobedecer las advertencias de seguridad.

Aunque no se confirmó que los frutos secos abiertos por el hombre causaran directamente la reacción, el peligro que enfrentó la niña fue real.