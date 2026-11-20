Gemini: funciona como asistente virtual y permite realizar consultas mediante lenguaje natural. Se activa rápidamente desde el botón lateral y puede interactuar con aplicaciones de Google, Samsung y otros desarrolladores.

Circle to Search: permite buscar información sobre cualquier elemento que aparece en la pantalla. Basta con rodear una imagen, palabra u objeto para obtener resultados relacionados. También facilita la identificación de canciones mediante sonidos, tarareos o melodías.

Samsung Galaxy A17, el teléfono de oferta en Mercado Libre.

Por su parte, el apartado fotográfico del smartphone de Samsung está compuesto por una cámara trasera triple de hasta 50 MP con estabilización óptica de imagen (OIS), que ayuda a reducir las vibraciones al tomar fotografías y grabar videos. Esta tecnología permite conseguir imágenes más nítidas, incluso cuando el usuario está en movimiento. Además, incorpora una cámara frontal de 13 MP para selfies y videollamadas.

El Galaxy A17 también incorpora tecnología NFC, que permite establecer conexiones inalámbricas de corto alcance. Una de sus aplicaciones más prácticas es realizar pagos sin contacto en comercios compatibles, mediante servicios como Samsung Wallet.

Otra de las cualidades del smartphone de oferta en Mercado Libre pasa por su pantalla Super AMOLED FHD+ de 6,7 pulgadas, que ofrece colores intensos, buenos contrastes y una experiencia visual atractiva para mirar videos, jugar o navegar por internet.

En cuanto al rendimiento, utiliza un procesador Exynos 1330 Octa-Core y una batería de 5.000 mAh, pensada para acompañar las actividades cotidianas.

Por último, funciona con Android 15 y ofrece hasta seis actualizaciones del sistema operativo y seis años de actualizaciones de seguridad. También cuenta con certificación IP54 contra el polvo y las salpicaduras de agua, doble SIM y protección Samsung Knox Vault para resguardar información sensible.

Mercado Libre rebaja este teléfono Samsung por tiempo limitado.

En lo que respecta al precio, este teléfono Samsung habitualmente se vende a $999.999. Sin embargo, Mercado Libre le aplicó un generoso descuento, superior al 40%, y lo ofrece a $572.300. Si querés comprarlo, podés hacerlo en este link.