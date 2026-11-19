Kiara Farías, de 14 años, murió tras regresar de un cumpleaños de 15 en el club Los Árboles de Rivadavia.

La muerte de Kiara Farías: las pruebas determinantes

María Luz, la madre de Kiara Farías, había dicho públicamente que su hija se había descompensado cuando volvió a la casa y que había vomitado dos veces. Y que esa situación le reveló que la chica había bebido.

La pesquisa judicial está orientada a la búsqueda de más testigos y para dar con ellos será clave el aporte que puedan hacer quienes hayan tomado fotos y filmaciones durante la fiesta de 15 años de una compañera de escuela de Kiara Farías.

También será de utilidad lo que muestren las cámaras de seguridad instaladas en la periferia del club Sportivo Los Árboles de Rivadavia.

El fiscal Héctor Rosas y el ayudante designado reconstruyeron, en base a las declaraciones de las testigos y de la madre, que Kiara Farías llegó a la fiesta de 15 con dos amigas pasada la 1 de la madrugada del domingo y que regresó a su casa pasadas las 3.30.

Y que más tarde se descompensó dos veces, fue atendida por la progenitora, se durmió y fue hallada sin vida pasadas las 10.30. "Quise despertarla pero no reaccionaba. Tenía la cara helada", relató la mujer a radio Nihuil.

La autopsia practicada sobre el cuerpo de Kiara Farías no arrojó indicios de lesiones ni daños físicos superficiales.

La clave será el resultado de los estudios de laboratorio que se practiquen sobre pulmones, corazón y otras vísceras.

A más tardar a fin de año se podrá saber si la chica había consumido alcohol, estupefacientes o algún otro producto que pudiera haber afectado su salud de modo súbito hasta provocarle la muerte.

La mayoría de las pruebas de anatomía patológica se realizarán en Mendoza. Las menos, en laboratorios especializados de Buenos Aires.