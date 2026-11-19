Sigue siendo un misterio la muerte de Kiara Farías, de 14 años, ocurrida el domingo en su casa de Rivadavia, a poco de haber regresado de un cumpleaños de 15. Mientras se esperan los resultados de laboratorio, durante las últimas horas la investigación judicial sumó las declaraciones testimoniales de dos amigas de la chica, que habían estado con ella en la madrugada del domingo.
Las testigos, también adolescentes, relataron que pasaron a buscar a Kiara por su casa y que, aproximadamente a la 1 de la madrugada, todas fueron al baile del cumpleaños de 15 en el club Sportivo Los Árboles, a pocas cuadras del domicilio.
Las exposiciones sirvieron para confirmar un dato que circuló desde un primer momento: junto a otros asistentes a la fiesta de 15, las chicas tomaron vino que llevaron entre sus pertenencias y no que les hubiera sido ofrecido durante el festejo.
La muerte de Kiara Farías: las pruebas determinantes
María Luz, la madre de Kiara Farías, había dicho públicamente que su hija se había descompensado cuando volvió a la casa y que había vomitado dos veces. Y que esa situación le reveló que la chica había bebido.
La pesquisa judicial está orientada a la búsqueda de más testigos y para dar con ellos será clave el aporte que puedan hacer quienes hayan tomado fotos y filmaciones durante la fiesta de 15 años de una compañera de escuela de Kiara Farías.
También será de utilidad lo que muestren las cámaras de seguridad instaladas en la periferia del club Sportivo Los Árboles de Rivadavia.
El fiscal Héctor Rosas y el ayudante designado reconstruyeron, en base a las declaraciones de las testigos y de la madre, que Kiara Farías llegó a la fiesta de 15 con dos amigas pasada la 1 de la madrugada del domingo y que regresó a su casa pasadas las 3.30.
Y que más tarde se descompensó dos veces, fue atendida por la progenitora, se durmió y fue hallada sin vida pasadas las 10.30. "Quise despertarla pero no reaccionaba. Tenía la cara helada", relató la mujer a radio Nihuil.
La autopsia practicada sobre el cuerpo de Kiara Farías no arrojó indicios de lesiones ni daños físicos superficiales.
La clave será el resultado de los estudios de laboratorio que se practiquen sobre pulmones, corazón y otras vísceras.
A más tardar a fin de año se podrá saber si la chica había consumido alcohol, estupefacientes o algún otro producto que pudiera haber afectado su salud de modo súbito hasta provocarle la muerte.
La mayoría de las pruebas de anatomía patológica se realizarán en Mendoza. Las menos, en laboratorios especializados de Buenos Aires.
En pocas palabras
- Misterio por la muerte: investigan el fallecimiento de Kiara Farías, de 14 años, tras asistir a un cumpleaños de 15 en Rivadavia.
- Declaraciones: amigas de la fallecida declararon haber consumido vino durante el festejo, mientras se esperan resultados de laboratorio.
- Pruebas clave: la autopsia no reveló lesiones, pero estudios de laboratorio determinarán si hubo consumo de alcohol o estupefacientes.