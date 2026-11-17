Del cumpleaños de 15 a la muerte en la casa familiar

María sale de la casa familiar, enclavada detrás de un alambrado, a un costado de la calle de tierra, a esa hora desolada. El sol da de lleno en la frente de la mujer. En Rivadavia, desde el domingo, cuando se supo de la muerte de Kiara Farías, la hija de María, no se habla de otra cosa.

"Mi nena tenía el cumpleaños de 15 de una compañera de la escuela; tenía permiso de dos horas para asistir porque no salía mucho", explica María que habla con seguridad y firmeza mientras gira y vuelve a girar los anillos que adornan los dedos de las dos manos.

El sol no afloja. Las preguntas del periodista fluyen. También las respuestas de la mujer.

"A Kiara vinieron a buscarla dos compañeras de la escuela y se fueron al cumpleaños de 15 en el club Los Árboles, con un sobrino desde mi casa. Eran poco más de la 1 del domingo", detalla.

El club Los Árboles de Rivadavia, donde se celebró el cumple de 15 años al que fue Kiara Farías. Más tarde, ya en su casa, falleció. Fotos: Matías Pascualetti

Lo dicho: Kiara salía poco y nada, pero cuando lo hacía no volvía a cualquier hora: tenía horario límite: "A las 3.30 la llamé porque no había regresado y me dijo que venía en camino, que se había demorado buscando al primo".

"Kiara llegó bien, no me dijo que estuviera descompuesta ni que se sintiera mal -explica la madre frente a la inquietud de Pascualetti-. Entró al baño y vomitó, le di una ducha y la llevé a la cama, la cambié de ropa. Volvió a vomitar. Era vino. Kiara no tomaba y sabía que no debía tomar vino".

María recuerda que se quedó acostada al lado de Kiara "hasta las 7 de la mañana".

"La llamaba ¡Kiara, Kiara! pero mi hija no respondía"

El cansancio del sábado y la trasnochada esperando a la chica vencieron a todos.

Domingo, casi las 11 de la mañana. La tragedia ya había hecho lo suyo pero nadie lo sabía.

"Quise despertar a Kiara, pero no reaccionaba. La llamaba ¡¡Kiara, Kiara!!... Pero no respondía; la destapé y la toqué: tenía la cara helada... Le pedí a mi sobrino que llamara al padre de Kiara", relata la mujer sin titubear, con la voz firme.

Llamaron al 911 de emergencias y la Policía llegó a la casa familiar. A Kiara le hicieron maniobras de RCP pero no respondió.

Después, llegó la ambulancia del SEC y los profesionales repitieron las maniobras de estimulación cardíaca. "Nos hicieron salir de la habitación", detalla la madre de la chica.

"Cuando salieron, los médicos dijeron que mi hija Kiara ya no tenía signos vitales", señala la mujer con la mirada puesta vaya uno a saber en qué pensamiento.