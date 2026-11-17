Martes. Es media mañana en Rivadavia. Ya pasaron más de 12 horas desde que María sepultó a Kiara, su hija de 14 años, quien murió el domingo al amanecer, en la cama. Poco antes, la chica había regresado de un cumpleaños de 15 en el Club Sportivo Los Árboles.
A eso de las 4 de la madrugada, Kiara se había descompensado en la casa: vomitó en el baño y fue asistida e higienizada por la madre. Volvió a vomitar. Y se durmió. "Estamos esperando los resultados de la autopsia para saber de qué murió", le dice la mujer al periodista Matías Pascualetti, de radio Nihuil.
De acuerdo al informe oficial de la Fiscalía, tardarán al menos 45 días en conocerse los resultados de los estudios anatomopatológicos que se realicen sobre pulmón, corazón, riñón, hígado, cerebro, fluidos y un hemocultivo, todo extraído del cuerpo. Ahí estará la clave.
Del cumpleaños de 15 a la muerte en la casa familiar
María sale de la casa familiar, enclavada detrás de un alambrado, a un costado de la calle de tierra, a esa hora desolada. El sol da de lleno en la frente de la mujer. En Rivadavia, desde el domingo, cuando se supo de la muerte de Kiara Farías, la hija de María, no se habla de otra cosa.
"Mi nena tenía el cumpleaños de 15 de una compañera de la escuela; tenía permiso de dos horas para asistir porque no salía mucho", explica María que habla con seguridad y firmeza mientras gira y vuelve a girar los anillos que adornan los dedos de las dos manos.
El sol no afloja. Las preguntas del periodista fluyen. También las respuestas de la mujer.
"A Kiara vinieron a buscarla dos compañeras de la escuela y se fueron al cumpleaños de 15 en el club Los Árboles, con un sobrino desde mi casa. Eran poco más de la 1 del domingo", detalla.
Lo dicho: Kiara salía poco y nada, pero cuando lo hacía no volvía a cualquier hora: tenía horario límite: "A las 3.30 la llamé porque no había regresado y me dijo que venía en camino, que se había demorado buscando al primo".
"Kiara llegó bien, no me dijo que estuviera descompuesta ni que se sintiera mal -explica la madre frente a la inquietud de Pascualetti-. Entró al baño y vomitó, le di una ducha y la llevé a la cama, la cambié de ropa. Volvió a vomitar. Era vino. Kiara no tomaba y sabía que no debía tomar vino".
María recuerda que se quedó acostada al lado de Kiara "hasta las 7 de la mañana".
"La llamaba ¡Kiara, Kiara! pero mi hija no respondía"
El cansancio del sábado y la trasnochada esperando a la chica vencieron a todos.
Domingo, casi las 11 de la mañana. La tragedia ya había hecho lo suyo pero nadie lo sabía.
"Quise despertar a Kiara, pero no reaccionaba. La llamaba ¡¡Kiara, Kiara!!... Pero no respondía; la destapé y la toqué: tenía la cara helada... Le pedí a mi sobrino que llamara al padre de Kiara", relata la mujer sin titubear, con la voz firme.
Llamaron al 911 de emergencias y la Policía llegó a la casa familiar. A Kiara le hicieron maniobras de RCP pero no respondió.
Después, llegó la ambulancia del SEC y los profesionales repitieron las maniobras de estimulación cardíaca. "Nos hicieron salir de la habitación", detalla la madre de la chica.
"Cuando salieron, los médicos dijeron que mi hija Kiara ya no tenía signos vitales", señala la mujer con la mirada puesta vaya uno a saber en qué pensamiento.
En pocas palabras
- Investigación en curso: se investiga la muerte de Kiara Farías, de 14 años, tras un cumpleaños de 15 en Rivadavia.
- Descompensación previa: la adolescente vomitó vino al regresar a su casa y se durmió.
- Resultados pendientes: la autopsia, que tardará 45 días, determinará la causa de muerte.