Tragedia de un joven de 24 años y sus tres hijas: murieron de insolación y deshidratación tras perderse

Antes de salir, el hombre había avisado a sus allegados que se encontraba en camino. Sin embargo, con el correr de las horas y al notar que no arribaban, la inquietud dio paso a la desesperación. Al caer la noche sin novedades, los familiares acudieron al destacamento policial de Alto La Sierra para radicar la denuncia y activar de inmediato un operativo de rastrillaje.

Efectivos policiales y vecinos de la zona se internaron en los montes para buscarlos. Durante la madrugada llegó la primera confirmación fatal: el cuerpo sin vida del padre fue hallado en un sendero vecinal. La búsqueda continuó de forma incesante hasta la mañana siguiente, cuando finalmente fueron localizados los cuerpos de las tres niñas.

Tragedia en Salta: apuntan al calor extremo y no un accidente vial

En los primeros tramos de la tragedia, las autoridades manejaron la hipótesis de un accidente vial como causa del desenlace. Sin embargo, tras las pericias realizadas por el médico legal, esa posibilidad quedó completamente descartada al comprobarse que ninguno de los cuerpos presentaba lesiones traumáticas ni signos de violencia.

Se presume que la moto se habría roto, dejándolos varados en medio de un camino alternativo, alejado de la ruta principal. Sin señal, sin agua y sin capacidad de pedir ayuda, el padre y sus hijas habrían intentado orientarse o resguardarse, quedando atrapados bajo temperaturas que superaron ampliamente los 40 grados durante toda la tarde.

Los especialistas estiman que la exposición prolongada a ese calor sofocante derivó en un cuadro severo de insolación y deshidratación aguda, lo que habría desencadenado paros cardiorrespiratorios fatales en los cuatro integrantes de la familia.

Tragedia en Salta: un entorno hostil en El Impenetrable

El lugar donde ocurrió la tragedia resultó determinante. Alto La Sierra se ubica en plena región de El Impenetrable, dentro del Chaco salteño, una zona caracterizada por su geografía árida, la escasa circulación vehicular en caminos secundarios y registros térmicos extremos durante esta época del año.

Al transitar por un camino vecinal poco frecuentado, la familia quedó completamente aislada frente a la rotura de la moto. Los cuerpos fueron entregados a sus familiares, en medio del profundo dolor de toda la comunidad del norte de Salta.