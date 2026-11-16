Un fuerte golpe emocional golpea por estas horas a la provincia de Salta, tras conocerse una terrible tragedia y la muerte de un hombre y sus tres hijas menores de edad, de apenas 8, 5 y 4 años, en el límite con Formosa.
Tragedia de un joven de 24 años y sus tres hijas: murieron de insolación y deshidratación tras perderse
La deshidratación aguda y el calor extremo se cobraron la vida de un padre y sus tres hijas, en una tragedia desatada tras perderse en un camino inhóspito
Las víctimas murieron tras perderse y quedar varadas en un camino inhóspito del Chaco salteño, expuestas durante horas a un calor extremo y sin posibilidad de acceder a agua ni auxilio.
La tragedia comenzó el pasado viernes al mediodía, cuando el padre emprendió un viaje en moto junto a las tres hijas desde Formosa con destino a la localidad de Alto La Sierra, en Salta, donde tenían previsto reencontrarse con familiares. Aunque el recorrido era de aproximadamente 20 kilómetros, el trayecto se transformó en una trampa mortal.
Antes de salir, el hombre había avisado a sus allegados que se encontraba en camino. Sin embargo, con el correr de las horas y al notar que no arribaban, la inquietud dio paso a la desesperación. Al caer la noche sin novedades, los familiares acudieron al destacamento policial de Alto La Sierra para radicar la denuncia y activar de inmediato un operativo de rastrillaje.
Efectivos policiales y vecinos de la zona se internaron en los montes para buscarlos. Durante la madrugada llegó la primera confirmación fatal: el cuerpo sin vida del padre fue hallado en un sendero vecinal. La búsqueda continuó de forma incesante hasta la mañana siguiente, cuando finalmente fueron localizados los cuerpos de las tres niñas.
Tragedia en Salta: apuntan al calor extremo y no un accidente vial
En los primeros tramos de la tragedia, las autoridades manejaron la hipótesis de un accidente vial como causa del desenlace. Sin embargo, tras las pericias realizadas por el médico legal, esa posibilidad quedó completamente descartada al comprobarse que ninguno de los cuerpos presentaba lesiones traumáticas ni signos de violencia.
Se presume que la moto se habría roto, dejándolos varados en medio de un camino alternativo, alejado de la ruta principal. Sin señal, sin agua y sin capacidad de pedir ayuda, el padre y sus hijas habrían intentado orientarse o resguardarse, quedando atrapados bajo temperaturas que superaron ampliamente los 40 grados durante toda la tarde.
Los especialistas estiman que la exposición prolongada a ese calor sofocante derivó en un cuadro severo de insolación y deshidratación aguda, lo que habría desencadenado paros cardiorrespiratorios fatales en los cuatro integrantes de la familia.
Tragedia en Salta: un entorno hostil en El Impenetrable
El lugar donde ocurrió la tragedia resultó determinante. Alto La Sierra se ubica en plena región de El Impenetrable, dentro del Chaco salteño, una zona caracterizada por su geografía árida, la escasa circulación vehicular en caminos secundarios y registros térmicos extremos durante esta época del año.
Al transitar por un camino vecinal poco frecuentado, la familia quedó completamente aislada frente a la rotura de la moto. Los cuerpos fueron entregados a sus familiares, en medio del profundo dolor de toda la comunidad del norte de Salta.
En pocas palabras
- Tragedia familiar: Hallaron sin vida a un hombre y sus tres hijas tras perderse en Salta.
- Causa probable: Muerte por insolación y deshidratación extrema ante el calor y falta de agua.
- Contexto crítico: Ocurrió en una zona inhóspita del Chaco salteño, dificultando la búsqueda y el auxilio.