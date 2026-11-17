El portal Infobae abordó la noticia bajo el título "Investigan la muerte de una adolescente en Mendoza: se descompuso en una fiesta, se acostó a dormir y no despertó", destacando que el Cuerpo Médico Forense analiza muestras de órganos, fluidos y un hemocultivo para esclarecer lo sucedido. En una línea similar, La Nación enfatizó las sospechas del entorno familiar con el encabezado "Una adolescente murió al regresar de una fiesta de 15: su madre denuncia que le pusieron algo en la bebida", remarcando que se investiga si sufrió algún tipo de intoxicación durante el festejo.

Por su parte, la señal TN tituló en su sección policial: "Murió una adolescente de 14 años después de volver de una fiesta en Mendoza: su mamá sospecha que la drogaron", relatando que la joven llegó descompuesta a su domicilio y horas más tarde fue hallada sin respirar. A su vez, Canal 26 habló de "Conmoción en Mendoza: murió una adolescente de 14 años tras volver de una fiesta e investigan si le dieron alguna sustancia", mientras que A24 ubicó el caso bajo la etiqueta de "Tragedia y misterio" al publicar "Una adolescente murió tras volver de una fiesta de 15: la aberrante sospecha de su madre".

En tanto, el diario Perfil identificó a la víctima como Kiara Candela Farías y tituló "Una adolescente de 14 años murió en Mendoza después de volver de una fiesta de 15, investigan si consumió alguna sustancia", subrayando que la Justicia aguarda los estudios toxicológicos y ya citó a declarar a los adolescentes que estuvieron presentes en el cumpleaños.

“Tenía la cara helada”: el crudo testimonio de la madre en Rivadavia

Mientras el caso ganaba espacio en la agenda nacional, en Rivadavia el dolor se materializó en la voz de María, la madre de Kiara, quien dialogó con el periodista Matías Pascualetti en radio Nihuil pocas horas después de haber sepultado a su hija.

La mujer explicó que Kiara no solía salir con frecuencia y que esa noche tenía permiso por apenas dos horas para ir al cumpleaños de una compañera de escuela en el Club Los Árboles, adonde llegó pasadas la 1 de la madrugada del domingo acompañada por dos amigas y un primo. Al ver que se demoraba, María la llamó a las 3:30 y la chica le avisó que ya estaba regresando.

María, la madre de Kiara, sospecha que la adolescente fue envenenada con alguna sustancia

Alrededor de las 4 de la mañana, la adolescente ingresó a la vivienda familiar y comenzó a descomponerse. "Kiara llegó bien, no me dijo que estuviera descompuesta ni que se sintiera mal. Entró al baño y vomitó, le di una ducha y la llevé a la cama, la cambié de ropa. Volvió a vomitar. Era vino. Kiara no tomaba y sabía que no debía tomar vino", relató María con firmeza.

Tras acompañarla acostada a su lado hasta las 7 de la mañana, el cansancio venció a la familia. Cerca de las 11 del domingo, al intentar despertarla, María se encontró con el peor escenario: "Quise despertar a Kiara, pero no reaccionaba. La llamaba ¡¡Kiara, Kiara!!... Pero no respondía; la destapé y la toqué: tenía la cara helada... Le pedí a mi sobrino que llamara al padre de Kiara". Pese a los llamados al 911 y a las insistentes maniobras de RCP practicadas primero por la Policía y luego por los médicos del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC), los profesionales confirmaron que la menor ya no presentaba signos vitales.

Qué investiga la Justicia y cuándo estarán los resultados de la autopsia

Con la causa en plena etapa de instrucción, la familia reclama respuestas concretas para entender qué desencadenó la muerte de la adolescente. "Estamos esperando los resultados de la autopsia para saber de qué murió", resumió su madre.

Según el informe oficial de la Fiscalía, el esclarecimiento definitivo demandará al menos 45 días, plazo necesario para completar los estudios anatomopatológicos sobre muestras extraídas de pulmón, corazón, riñón, hígado, cerebro, fluidos y un hemocultivo, además de los análisis toxicológicos de rigor. Paralelamente, los investigadores avanzan con la toma de declaraciones testimoniales a los jóvenes que compartieron la fiesta con Kiara para reconstruir minuto a minuto lo ocurrido dentro del club.